Дробление закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ: почему лимит в 600 тысяч рублей не защитил заказчиков и поставщиков

Закупка по 223-ФЗ - семь договоров на мягкий инвентарь

В 2023-2024 годах учреждение заключило с одним предпринимателем семь договоров на поставку одежды и постельного белья на общую сумму 3 891 800 рублей. Положение о закупке учреждения допускало заключение договора с единственным поставщиком на сумму до 600 тыс. рублей. В этот лимит укладывался каждый из семи договоров. Например, в январе и феврале 2024 года учреждение за короткий срок отдельно закупило пододеяльники, простыни и наволочки.

УФАС пришло к выводу, что заказчик и поставщик использовали прямые договоры для обхода конкурентной процедуры. Суды учли, что обстоятельства закупок не объясняли необходимость обратиться к единственному поставщику. Другие участники рынка лишились возможности предложить свои условия, а заказчик - сравнить предложения. Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе судебные акты, подтвердившие законность решения УФАС (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.09.2026 № Ф01-8651/26 по делу № А17-7037/2025).