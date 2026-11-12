Дробление закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ: почему лимит в 600 тысяч рублей не защитил заказчиков и поставщиков

Семь договоров на одежду и постельное бельё по 223-ФЗ и четыре договора на один игровой комплекс по 44-ФЗ. В обоих случаях цена каждого договора укладывалась в лимит закупки у единственного поставщика. Тем не менее антимонопольные органы установили, что заказчики и поставщики заключили запрещённые соглашения, а суды поддержали эту квалификацию.
Закупка по 223-ФЗ - семь договоров на мягкий инвентарь
В 2023-2024 годах учреждение заключило с одним предпринимателем семь договоров на поставку одежды и постельного белья на общую сумму 3 891 800 рублей. Положение о закупке учреждения допускало заключение договора с единственным поставщиком на сумму до 600 тыс. рублей. В этот лимит укладывался каждый из семи договоров. Например, в январе и феврале 2024 года учреждение за короткий срок отдельно закупило пододеяльники, простыни и наволочки.
УФАС пришло к выводу, что заказчик и поставщик использовали прямые договоры для обхода конкурентной процедуры. Суды учли, что обстоятельства закупок не объясняли необходимость обратиться к единственному поставщику. Другие участники рынка лишились возможности предложить свои условия, а заказчик - сравнить предложения. Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе судебные акты, подтвердившие законность решения УФАС (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.09.2026 № Ф01-8651/26 по делу № А17-7037/2025).
Закупка по 44-ФЗ - четыре договора на один игровой комплекс
ГУП «Жилищное хозяйство» г. Байконура заключило с ООО «СТРОЙСНАБ» четыре прямых договора на приобретение игрового комплекса «Торнадо». Каждый договор стоил не более 600 тыс. рублей, а общая сумма составила 2 342 989,93 рубля.
Для оценки этих договоров имело значение, как сам поставщик приобрёл комплекс. ООО «СТРОЙСНАБ» купило его у ООО «ПИОН СПб» как единый товар. В коммерческом предложении комплекс был представлен под одним артикулом и описан как частично неразборный. Эти документы позволили сопоставить предмет четырёх договоров с товаром, который поставщик приобрёл целиком.
ФАС России квалифицировала соглашение заказчика и поставщика по п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции, как и УФАС в деле о мягком инвентаре. Арбитражный суд города Москвы отказал заказчику в признании решения ФАС незаконным. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2026 № 09АП-34823/26 по делу № А40-17088/2026).
Что должна доказать ФАС
Для квалификации по п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган должен установить договорённость между заказчиком и поставщиком, которая привела или могла привести к созданию препятствий для доступа других участников на товарный рынок. Количество договоров, их суммы и выбор одного контрагента оценивают вместе с другими обстоятельствами. О договорённости могут свидетельствовать, в том числе, переписка, объяснения сотрудников, документы о приобретении товара и фактические действия сторон.
При оценке риска стоит выяснить, когда возникла потребность и какой объём был известен к моменту первого договора. В деле о мягком инвентаре имели значение характер товаров и последовательность закупок. В деле об игровом комплексе связь между договорами прослеживалась по документам самого поставщика. Если потребности возникали отдельно, это могут подтвердить заявки подразделений, даты их поступления и расчёты объёмов закупок.
Какие последствия возможны для сторон
За участие в запрещённом соглашении предусмотрена административная ответственность по ст. 14.32 КоАП РФ. В зависимости от состава нарушения и статуса участника штраф может рассчитываться исходя из выручки на соответствующем товарном рынке.
Часть 3 ст. 51 Закона о защите конкуренции предусматривает и другую меру - предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в результате нарушения. Для её применения имеет значение связь дохода с действиями, которые антимонопольный орган признал нарушением. Если такое предписание выдано и исполнено, лицо не может быть привлечено к административной ответственности за то же нарушение.
Что проверить перед заключением прямых договоров
Заказчику - когда возникла потребность, какой объём был известен заранее и на каком основании выбран единственный поставщик. Если закупок несколько, стоит сохранить документы, объясняющие, почему каждую провели отдельно.
Поставщику - почему заказчик предлагает несколько договоров на однотипные товары или части одного изделия. Если поставщик сам приобрёл изделие целиком, а заказчик предлагает оформить его поставку отдельными договорами, основания такого разделения стоит выяснить до подписания.
Адвокат Карен Гукасян https://telegram.me/pravo_gukasyan