Ноябрь и декабрь — время годовой инвентаризации. Дебиторская задолженность в неё входит, и проверить нужно не только суммы, но и самих должников. За последние 12 месяцев (со 2 ноября 2025 года по 2 ноября 2026 года) из ЕГРЮЛ выбыли 206,8 тыс. организаций, ещё 565,7 тыс. предпринимателей прекратили деятельность. Если среди них есть ваши покупатели, от их статуса зависит, что делать с долгом: списать, зарезервировать или срочно предъявить требование. Ниже — цифры по реестрам и порядок проверки.
Сколько бизнеса закрылось за год
Со 2.11.2025 по 2.11.2026
Организации
ИП
Всего
Зарегистрировано
144 820
887 527
1 032 347
Прекратили деятельность
206 837
565 713
772 550
Разница
−62 017
+321 814
+259 797
Источник: ЕГРЮЛ и ЕГРИП, расчёт по базе сервиса. Организации учтены без прекративших деятельность в форме реорганизации.
Организаций за год закрылось больше, чем открылось: на каждые 100 новых пришлось 143 ликвидированных или исключённых. Значит, в списке дебиторов, который тянется с прошлых лет, вероятность встретить выбывшую компанию заметная.
Статус должника и что делать с долгом
Что видно в реестре
Что это значит для долга
Норма
Организация ликвидирована или исключена из ЕГРЮЛ
Долг безнадёжный, его списывают по результатам инвентаризации. Дата — дата записи в ЕГРЮЛ
п. 2 ст. 266 НК РФ, п. 77 Положения № 34н
Принято решение о предстоящем исключении
Есть три месяца со дня публикации решения, чтобы подать в инспекцию заявление кредитора. Тогда исключения не будет
Организация в стадии ликвидации
Предъявить требование ликвидационной комиссии в срок из сообщения о ликвидации (не меньше двух месяцев с публикации)
Дело о банкротстве
Заявить требование в реестр: в наблюдении — 30 дней, в конкурсном производстве — два месяца с публикации сведений
ИП прекратил деятельность
Долг сам по себе не прекращается: гражданин отвечает по нему своим имуществом. Безнадёжным такой долг не считается
Пристав окончил производство: имущества нет или должник не найден
Долг можно признать безнадёжным по постановлению пристава
Прошло три года без признания долга
Истёк срок исковой давности, долг безнадёжный. Подписанный должником акт сверки прерывает срок
Строка про ИП вызывает больше всего вопросов. Запись о прекращении деятельности в ЕГРИП — не ликвидация организации. Списывать такой долг как безнадёжный по этому основанию нельзя: взыскивать его можно с гражданина.
Сигналы для сомнительных долгов
Сомнительным долг становится, если он не погашен в срок и не обеспечен (п. 1 ст. 266 НК РФ). В налоговом учёте резерв считают по сроку просрочки: больше 90 дней — вся сумма, от 45 до 90 дней — половина, меньше 45 дней — не включается; общий лимит — 10% выручки (п. 4 ст. 266 НК РФ). В бухучёте резерв по сомнительным долгам создают с учётом платёжеспособности должника, и тут пригодятся сведения из открытых реестров.
Реестр
Сколько организаций
Что это говорит о дебиторе
Незавершённые исполнительные производства ФССП
561 858
Должник не рассчитывается с другими кредиторами даже после решения суда
Налоговые правонарушения (сведения ФНС)
100 005
Компания привлекалась к ответственности за налоговые нарушения
Реестр недобросовестных поставщиков ФАС (44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП № 615)
53 645 (с ИП)
Компания не исполнила или сорвала контракт
Источник: открытые данные ФССП, ФНС и ФАС России, счётчики на 20.11.2026.
Каждый из этих фактов сам по себе — признак, требующий уточнения, а не доказательство неплатёжеспособности. Производство может быть на пару тысяч рублей, а запись в РНП — по давнему контракту. Но если по дебитору есть несколько таких сигналов и долг просрочен, это аргумент оценить его как сомнительный и зафиксировать оценку в документах.
Порядок проверки дебиторов
Сформируйте список дебиторов с ИНН по данным учёта на дату инвентаризации. Отдельно отметьте долги старше двух с половиной лет: по ним до конца года ещё можно получить акт сверки или подать иск.
Проверьте статус каждого должника в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на дату инвентаризации. Выписку можно бесплатно получить на сайте ФНС (egrul.nalog.ru). Для ликвидированных и исключённых сохраните выписку с датой записи: она подтверждает списание.
Посмотрите сообщения о банкротстве в ЕФРСБ (bankrot.fedresurs.ru). Если процедура введена, проверьте, не истекает ли срок для включения в реестр требований.
Проверьте исполнительные производства в банке данных ФССП (fssp.gov.ru). Если у вас есть постановление об окончании производства из-за отсутствия имущества, это основание для списания.
Оформите результаты. Безнадёжные долги списывают на основании акта инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя. Для резерва сохраните расчёт по срокам просрочки и выписки по должникам на дату расчёта.
Если дебиторов много, вручную такую проверку делать долго. Удобнее выгрузить список ИНН и проверить статусы, банкротства и производства пакетно, а затем вручную разобрать только тех, у кого нашлись признаки.
Методика
Регистрации и прекращения деятельности посчитаны по ЕГРЮЛ и ЕГРИП за период со 2 ноября 2025 года по 2 ноября 2026 года. Для организаций учтены ликвидация и исключение из реестра, реорганизация не учтена. Число организаций с незавершёнными исполнительными производствами — по открытым данным ФССП, с налоговыми правонарушениями — по открытым данным ФНС, РНП — по реестру ФАС России; значения на 20.11.2026. Данные собраны и обработаны сервисом проверки контрагентов proverim.org.