Сколько бизнеса закрылось за год

Организаций за год закрылось больше, чем открылось: на каждые 100 новых пришлось 143 ликвидированных или исключённых. Значит, в списке дебиторов, который тянется с прошлых лет, вероятность встретить выбывшую компанию заметная.

Статус должника и что делать с долгом

Строка про ИП вызывает больше всего вопросов. Запись о прекращении деятельности в ЕГРИП — не ликвидация организации. Списывать такой долг как безнадёжный по этому основанию нельзя: взыскивать его можно с гражданина.

Долг сам по себе не прекращается: гражданин отвечает по нему своим имуществом. Безнадёжным такой долг не считается

Заявить требование в реестр: в наблюдении — 30 дней, в конкурсном производстве — два месяца с публикации сведений

Предъявить требование ликвидационной комиссии в срок из сообщения о ликвидации (не меньше двух месяцев с публикации)

Есть три месяца со дня публикации решения, чтобы подать в инспекцию заявление кредитора. Тогда исключения не будет

Сигналы для сомнительных долгов

Сомнительным долг становится, если он не погашен в срок и не обеспечен (п. 1 ст. 266 НК РФ). В налоговом учёте резерв считают по сроку просрочки: больше 90 дней — вся сумма, от 45 до 90 дней — половина, меньше 45 дней — не включается; общий лимит — 10% выручки (п. 4 ст. 266 НК РФ). В бухучёте резерв по сомнительным долгам создают с учётом платёжеспособности должника, и тут пригодятся сведения из открытых реестров.

Реестр Сколько организаций Что это говорит о дебиторе Незавершённые исполнительные производства ФССП 561 858 Должник не рассчитывается с другими кредиторами даже после решения суда Налоговые правонарушения (сведения ФНС) 100 005 Компания привлекалась к ответственности за налоговые нарушения Реестр недобросовестных поставщиков ФАС (44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП № 615) 53 645 (с ИП) Компания не исполнила или сорвала контракт

Источник: открытые данные ФССП, ФНС и ФАС России, счётчики на 20.11.2026.

Каждый из этих фактов сам по себе — признак, требующий уточнения, а не доказательство неплатёжеспособности. Производство может быть на пару тысяч рублей, а запись в РНП — по давнему контракту. Но если по дебитору есть несколько таких сигналов и долг просрочен, это аргумент оценить его как сомнительный и зафиксировать оценку в документах.