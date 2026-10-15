Нейросети для бизнеса: какие задачи им доверять, если за неверный ответ платит компания

Допустим, руководитель поручил вам выяснить, где в компании уже пригодятся нейросети. Обзоры перечисляют сервисы и обещают экономию, но не говорят, сколько стоит ошибка. Я разобрал исследования и судебные дела, где ответ нейросети дошёл до клиента, суда или заказчика. Платил в них тот, кто этот ответ отправил: авиакомпания за своего чат-бота, юристы за выдуманные ссылки, консультанты за отчёт. Ошибка в черновике письма стоит пары минут правки, а ошибка в ставке или обещании клиенту уходит в отчётность и в претензии.
Сколько времени ИИ в бизнесе экономит на письмах и отчётах
ИИ в бизнесе лучше всего проверен на коротких письменных задачах, и там экономия заметная. В эксперименте экономистов MIT 453 специалиста писали пресс-релизы, отчёты и деликатные письма по 20–30 минут. С ChatGPT они справились на 40% быстрее, а независимые оценщики поставили их работам оценки выше на 18% (MIT News, 2023). Задачи были короткие, а факты в текстах никто не проверял, оговаривают авторы.
Консультанты BCG с GPT-4 на задачах, которые модели по силам, работали на четверть быстрее (Organization Science, 2026). В обычной работе цифра скромнее. Датские экономисты опросили 25 000 работников: пользователи нейросетей по своей оценке сэкономили в среднем 2,8% рабочего времени, на заработках это не сказалось (NBER, 2025). Поэтому в расчёт окупаемости я бы брал скромную оценку и сразу закладывал время на проверку.
Сколько компаний в России используют искусственный интеллект в бизнесе
Опросы считают искусственный интеллект в бизнесе России по-разному, поэтому одни дают 71%, а другие 4,8%. «Яков и партнёры» с Яндексом опросили 150 технических директоров крупных компаний: генеративный ИИ, который пишет тексты и картинки, хотя бы в одной функции применяют 71% (ComNews, 2025). Росстат по методологии ВШЭ обследовал крупные и средние организации и считал ИИ широко, от распознавания изображений до поддержки решений. Таких организаций нашлось 4,8% (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2026). Малый бизнес не входит ни в одну выборку, так что владельцу небольшой компании эти числа не скажут, отстаёт ли он от конкурентов.
Где нейросети ошибаются: расчёты, нормы и подвох в данных
Нейросети чаще ошибаются там, где нужен точный расчёт, применение нормы или факт, спрятанный в исходных данных. В том же исследовании BCG была задача, где верный ответ был спрятан в исходных данных. Консультанты с ИИ находили верное решение на 19% реже коллег без ИИ: без ИИ ответ нашли 84%, с ИИ — от 60 до 70% (Organization Science, 2026; пересказ соавтора исследования).
В бухгалтерии картина похожая, но все тесты, которые я нашёл, американские и на моделях 2023–2024 годов. На российский учёт их числа не переносятся. ChatGPT версии января 2023 года набрал на учебных бухгалтерских заданиях в среднем 47,5% баллов, студенты — 76,7%. Если засчитывать и частично верные ответы, у модели выходит 56,5% (Issues in Accounting Education, 2023). На тестах налоговой службы США для волонтёров модели сильнее всего ошибались в открытых вопросах, где нужно посчитать и применить норму (Artificial Intelligence and Law, 2025). Налоговая служба США прямо пишет, что за данные в декларации полностью отвечает налогоплательщик (IRS Taxpayer Advocate). Позиции ФНС или Минфина об ошибках нейросети в отчётности я не нашёл, российского теста на ставках и нормах тоже.
Кто платит, когда нейросеть ошиблась перед клиентом или заказчиком
В трёх известных делах платил тот, кто передал ответ нейросети клиенту, суду или заказчику. Российской практики среди них нет, но ссылка на ошибку модели ни в одном случае ответственность не сняла.
Air Canada. Чат-бот на сайте сказал клиенту, что скидку при утрате близкого можно оформить задним числом, хотя на другой странице сайта было написано иначе. Авиакомпания заявила, что бот отвечает сам за себя. Трибунал Британской Колумбии счёл бота частью сайта и присудил клиенту около 800 канадских долларов. Это трибунал малых споров, не апелляционный суд (решение 2024 BCCRT 149).
Mata v. Avianca. Адвокаты подали в суд ссылки на решения, которые выдумал ChatGPT. Штраф 5000 долларов суд назначил за то, что они не проверили ссылки и продолжали настаивать, когда суд усомнился. В решении сказано, что признайся они сразу, исход был бы другим (определение от 22.06.2023).
Deloitte Australia. Отчёт для государственного ведомства стоимостью около A$440 000 содержал ссылки на несуществующие работы. Ведомство сообщило о возврате более A$97 000, то есть меньше четверти суммы (CFO Dive, 2025). Участие языковой модели в подготовке указали только в исправленной версии (City AM, 2025).
Можно ли использовать нейросеть для бизнеса бесплатно и что станет с данными
Нейросеть для бизнеса бесплатно использовать можно, но условия по данным стоит прочитать до первого запроса: часть сервисов может учиться на диалогах. По справке OpenAI, в сервисах для физических лиц контент может идти в обучение моделей. Отключается это в настройках, раздел Data controls, но лайк или дизлайк ответу может передать весь диалог и после отказа. В корпоративных тарифах Business, Enterprise, Edu и при подключении через API для разработчиков обучение по умолчанию выключено (справка OpenAI, проверено 14.10.2026).
Яндекс может обучать модели на части данных о взаимодействии с Алисой, включая историю общения, отказ включается в Яндекс ID, раздел «Доступы к данным» (справка Алисы AI). В оферте Гигачата для физических лиц прямой формулировки об обучении нет, но это документ для API, и к чату он может не относиться; перед загрузкой данных уточните условия обычного чата у самого сервиса (оферта Сбера).
Для персональных данных есть ещё закон: по ст. 12 152-ФЗ до передачи данных за рубеж оператор уведомляет Роскомнадзор (КонсультантПлюс). Касается ли это конкретного сервиса, лучше решить с юристом. Сам я договоры, реквизиты и данные клиентов в бесплатные тарифы не отправляю, а условия перечитываю перед использованием: справки меняются.
Как использовать нейросети для бизнеса, чтобы ошибка не дошла до клиента и отчётности
Я решаю по цене ошибки, как использовать ИИ в бизнесе: нейросети отдаю то, что проверить быстрее, чем сделать, и где ошибку можно поймать до клиента. К каждой задаче задаю три вопроса и отдаю её, только когда на все три есть ответ:
Что случится, если ошибка дойдёт до клиента или в отчётность?
Кто проверяет результат и в какой момент?
Проверка займёт меньше времени, чем сама работа?
разрешения модели сказать, что ответа она не знает, заметно снижают выдумки, но не устраняют их, и критичное нужно проверять (документация Anthropic).
Что поручать нейросети в бухгалтерии и кто проверяет результат
Задачи бухгалтерии для внедрения ИИ в бизнес-процессы я раскладываю так. Это мой порядок, а не вывод исследования.
Задача
Где экономит
Где ошибается
Кто проверяет
Черновик письма контрагенту
Время на формулировки
Сроки и суммы в тексте
Автор письма до отправки
Пересказ договора или письма
Быстро находит нужный абзац
Пропускает условие
Юрист или бухгалтер по оригиналу
Ввод первичных документов
Часы ручного набора
Плохие сканы
Бухгалтер, выборочная сверка сумм
Ставка, норма, ссылка на письмо ведомства
Почти нигде
Расчёт и применение нормы
Бухгалтер по тексту закона
Ответ клиенту от имени компании
Скорость ответа
Обещает то, чего нет в правилах
Руководитель до запуска и по выборке
Кейсы внедрения ИИ от подрядчиков я читаю с той же таблицей. Директор компании-интегратора описал проект для российского ГУП: первичные документы распознают с точностью 98%, ошибки в основном из-за плохих сканов, месяц закрывают на три рабочих дня быстрее (Т—Ж, 2026). Это рассказ подрядчика об одном заказчике, и кто проверял результат, в материале не сказано.
Учебный пример, выдуманный для иллюстрации. Помощник руководителя просит нейросеть пересказать письмо контрагента на две страницы и выписать сроки и суммы. Сверить их с оригиналом — пара минут, задача проходит. Потом он просит назвать ставку для спорной операции. Чтобы проверить ответ, придётся открыть норму и сделать ту же работу самому, так что эту задачу нейросети отдавать незачем.
Если ИИ в бизнес-процессах компании пока нет, я бы вводил его по нарастанию цены ошибки: сначала черновики и пересказы, потом ввод документов с выборочной сверкой, последним всё, что попадает в отчётность и в обещания клиентам. Начать можно с одного листа: выписать задачи, которые хочется отдать нейросети, и против каждой записать ответы на три вопроса и имя проверяющего. Где имени нет, задача пока остаётся у человека.