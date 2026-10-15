Нейросети для бизнеса: какие задачи им доверять, если за неверный ответ платит компания

Можно ли использовать нейросеть для бизнеса бесплатно и что станет с данными

Нейросеть для бизнеса бесплатно использовать можно, но условия по данным стоит прочитать до первого запроса: часть сервисов может учиться на диалогах. По справке OpenAI, в сервисах для физических лиц контент может идти в обучение моделей. Отключается это в настройках, раздел Data controls, но лайк или дизлайк ответу может передать весь диалог и после отказа. В корпоративных тарифах Business, Enterprise, Edu и при подключении через API для разработчиков обучение по умолчанию выключено (справка OpenAI, проверено 14.10.2026).

Яндекс может обучать модели на части данных о взаимодействии с Алисой, включая историю общения, отказ включается в Яндекс ID, раздел «Доступы к данным» (справка Алисы AI). В оферте Гигачата для физических лиц прямой формулировки об обучении нет, но это документ для API, и к чату он может не относиться; перед загрузкой данных уточните условия обычного чата у самого сервиса (оферта Сбера).

Для персональных данных есть ещё закон: по ст. 12 152-ФЗ до передачи данных за рубеж оператор уведомляет Роскомнадзор (КонсультантПлюс). Касается ли это конкретного сервиса, лучше решить с юристом. Сам я договоры, реквизиты и данные клиентов в бесплатные тарифы не отправляю, а условия перечитываю перед использованием: справки меняются.