Нейросети стали третьим каналом утечек в компаниях. Что бухгалтерии нельзя туда загружать

Допустим, к вечеру нужно свести сложную таблицу, и коллега предлагает: «Закинь выгрузку в нейросеть, она за минуту посчитает». Быстро, удобно и, судя по свежему опросу, уже привычно для многих компаний. Только эта выгрузка уходит на чужой сервер, и вернуть её оттуда нельзя.
Что показал опрос
«СёрчИнформ» в конце октября опубликовала десятое ежегодное исследование о внутренних нарушениях. Опросили 120 специалистов по информационной безопасности из государственных и коммерческих организаций Москвы. Выборка небольшая, и это мнение безопасников, а не замер по журналам, но динамика заметная.
Через ИИ-сервисы данные утекали в 40% организаций. Годом ранее таких было 6%.
Нейросети теперь третий канал утечек после мессенджеров (62%) и электронной почты (57%).
Чаще всего утекают внутренние документы и переписка (55%), персональные данные (54%), сведения о сделках, клиентах и контрагентах (48%).
Почти половина нарушений случается по неосторожности. А главный мотив нарушителя (78%) — сделать работу быстрее и проще.
Последний пункт важнее остальных. Сотрудник загружает отчёт в нейросеть не чтобы навредить, а чтобы успеть. Поэтому запретом «никакого ИИ» проблему не решить: люди продолжат, только тише.
Что решил суд
Летом стало известно о московском споре, который хорошо показывает цену такой привычки. Директора по продажам крупной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. По материалам дела, она выгружала данные из защищённой внутренней системы отчётности и загружала их в DeepSeek, а также пересылала внутреннюю переписку с зарплатами и бюджетами на личную почту и рассказала поставщику о планах компании.
Бабушкинский районный суд признал увольнение законным. Суд указал, что её обязанности не требовали брать информацию из защищённого хранилища и размещать на сторонних ресурсах, и счёл это грубым нарушением. В «золотом парашюте» на 5 млн рублей ей отказали: по условиям договора он полагался только при увольнении по соглашению сторон или по сокращению. Одно дисциплинарное замечание суд отменил и взыскал 10 тыс. рублей морального вреда.
Важная оговорка: загрузка в нейросеть была не единственным нарушением в этом деле. Но суд прямо назвал её размещением защищённой информации на стороннем ресурсе.
Почему это касается бухгалтерии
Через бухгалтерию проходят ровно те данные, которые в опросе утекают чаще всего: персональные данные сотрудников, зарплаты, договоры, расчёты с контрагентами, банковские выписки. И у бухгалтерии больше всего задач, которые хочется ускорить: свести, сверить, найти расхождение, объяснить.
Публичный чат-бот при этом не сейф. Что именно сервис делает с загруженными файлами, зависит от его условий. Часть сервисов использует диалоги для обучения моделей, если это не отключено. И удалить переданное из чужой системы бухгалтер уже не может.
Что можно, а что нельзя
Ниже мой порядок, а не вывод исследования. Его стоит согласовать с руководителем и юристом под вашу компанию.
Данные
В публичную нейросеть
Как поступить
Текст закона, письма ФНС, общий вопрос по учёту
можно
проверять ответ по первоисточнику
Шаблон письма или служебной записки без реальных данных
можно
реальные цифры и названия вставить потом
Обезличенная таблица: суммы без названий и ИНН
с осторожностью
убрать всё, по чему можно узнать компанию или человека
Зарплаты, ФИО, паспортные данные, СНИЛС
нельзя
только внутренние системы
Выписки, договоры, сведения о контрагентах
нельзя
только внутренние системы
Отчётность до сдачи, бюджеты, планы
нельзя
только внутренние системы
Логины, пароли, ключи от банк-клиента и ЭДО
никогда
никому и никуда
Правило на один лист
Если в компании ещё нет правил работы с нейросетями, бухгалтерия может начать со своего листа. Пять пунктов:
Какими ИИ-сервисами можно пользоваться для работы. Если есть корпоративный, то только им.
Какие данные туда нельзя загружать никогда. Можно взять нижнюю половину таблицы выше.
Как обезличивать то, что всё-таки нужно разобрать: убрать названия, ИНН, ФИО, номера счетов.
К кому идти, если непонятно, можно или нет.
Подпись каждого сотрудника, что он с правилом ознакомлен.
Последний пункт не формальность. В спорах об увольнении за разглашение работодателю придётся показать, что сотрудник знал о режиме коммерческой тайны и о том, что считается нарушением. Лист с подписью — самое простое доказательство.
Нейросеть может сильно ускорить работу бухгалтерии. Но ускорять лучше то, что не жалко показать постороннему.