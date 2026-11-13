Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
ДЗ
Дмитрий Зимин
Интернет и технологии
Читать 3 мин
Нейросети стали третьим каналом утечек в компаниях. Что бухгалтерии нельзя туда загружать

Нейросети стали третьим каналом утечек в компаниях. Что бухгалтерии нельзя туда загружать

Через ИИ-сервисы данные утекали уже в 40% организаций, годом ранее — в 6%. Разбираю свежий опрос «СерчИнформ», летнее решение суда по делу с DeepSeek и что бухгалтерии можно и нельзя загружать в публичные нейросети.

195 просмотров6 открытий

Допустим, к вечеру нужно свести сложную таблицу, и коллега предлагает: «Закинь выгрузку в нейросеть, она за минуту посчитает». Быстро, удобно и, судя по свежему опросу, уже привычно для многих компаний. Только эта выгрузка уходит на чужой сервер, и вернуть её оттуда нельзя.

Что показал опрос

«СёрчИнформ» в конце октября опубликовала десятое ежегодное исследование о внутренних нарушениях. Опросили 120 специалистов по информационной безопасности из государственных и коммерческих организаций Москвы. Выборка небольшая, и это мнение безопасников, а не замер по журналам, но динамика заметная.

  • Через ИИ-сервисы данные утекали в 40% организаций. Годом ранее таких было 6%.

  • Нейросети теперь третий канал утечек после мессенджеров (62%) и электронной почты (57%).

  • Чаще всего утекают внутренние документы и переписка (55%), персональные данные (54%), сведения о сделках, клиентах и контрагентах (48%).

  • Почти половина нарушений случается по неосторожности. А главный мотив нарушителя (78%) — сделать работу быстрее и проще.

Последний пункт важнее остальных. Сотрудник загружает отчёт в нейросеть не чтобы навредить, а чтобы успеть. Поэтому запретом «никакого ИИ» проблему не решить: люди продолжат, только тише.

Что решил суд

Летом стало известно о московском споре, который хорошо показывает цену такой привычки. Директора по продажам крупной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. По материалам дела, она выгружала данные из защищённой внутренней системы отчётности и загружала их в DeepSeek, а также пересылала внутреннюю переписку с зарплатами и бюджетами на личную почту и рассказала поставщику о планах компании.

Бабушкинский районный суд признал увольнение законным. Суд указал, что её обязанности не требовали брать информацию из защищённого хранилища и размещать на сторонних ресурсах, и счёл это грубым нарушением. В «золотом парашюте» на 5 млн рублей ей отказали: по условиям договора он полагался только при увольнении по соглашению сторон или по сокращению. Одно дисциплинарное замечание суд отменил и взыскал 10 тыс. рублей морального вреда.

Важная оговорка: загрузка в нейросеть была не единственным нарушением в этом деле. Но суд прямо назвал её размещением защищённой информации на стороннем ресурсе.

Нейросети стали третьим каналом утечек в компаниях. Что бухгалтерии нельзя туда загружать

Почему это касается бухгалтерии

Через бухгалтерию проходят ровно те данные, которые в опросе утекают чаще всего: персональные данные сотрудников, зарплаты, договоры, расчёты с контрагентами, банковские выписки. И у бухгалтерии больше всего задач, которые хочется ускорить: свести, сверить, найти расхождение, объяснить.

Публичный чат-бот при этом не сейф. Что именно сервис делает с загруженными файлами, зависит от его условий. Часть сервисов использует диалоги для обучения моделей, если это не отключено. И удалить переданное из чужой системы бухгалтер уже не может.

Что можно, а что нельзя

Ниже мой порядок, а не вывод исследования. Его стоит согласовать с руководителем и юристом под вашу компанию.

Данные

В публичную нейросеть

Как поступить

Текст закона, письма ФНС, общий вопрос по учёту

можно

проверять ответ по первоисточнику

Шаблон письма или служебной записки без реальных данных

можно

реальные цифры и названия вставить потом

Обезличенная таблица: суммы без названий и ИНН

с осторожностью

убрать всё, по чему можно узнать компанию или человека

Зарплаты, ФИО, паспортные данные, СНИЛС

нельзя

только внутренние системы

Выписки, договоры, сведения о контрагентах

нельзя

только внутренние системы

Отчётность до сдачи, бюджеты, планы

нельзя

только внутренние системы

Логины, пароли, ключи от банк-клиента и ЭДО

никогда

никому и никуда

Нейросети стали третьим каналом утечек в компаниях. Что бухгалтерии нельзя туда загружать

Правило на один лист

Если в компании ещё нет правил работы с нейросетями, бухгалтерия может начать со своего листа. Пять пунктов:

  1. Какими ИИ-сервисами можно пользоваться для работы. Если есть корпоративный, то только им.

  2. Какие данные туда нельзя загружать никогда. Можно взять нижнюю половину таблицы выше.

  3. Как обезличивать то, что всё-таки нужно разобрать: убрать названия, ИНН, ФИО, номера счетов.

  4. К кому идти, если непонятно, можно или нет.

  5. Подпись каждого сотрудника, что он с правилом ознакомлен.

Последний пункт не формальность. В спорах об увольнении за разглашение работодателю придётся показать, что сотрудник знал о режиме коммерческой тайны и о том, что считается нарушением. Лист с подписью — самое простое доказательство.

Нейросеть может сильно ускорить работу бухгалтерии. Но ускорять лучше то, что не жалко показать постороннему.

Информации об авторе

ДЗ

Дмитрий Зимин

Директор в ИП

1 подписчик10 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка