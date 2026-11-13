Нейросети стали третьим каналом утечек в компаниях. Что бухгалтерии нельзя туда загружать

Что решил суд

Летом стало известно о московском споре, который хорошо показывает цену такой привычки. Директора по продажам крупной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. По материалам дела, она выгружала данные из защищённой внутренней системы отчётности и загружала их в DeepSeek, а также пересылала внутреннюю переписку с зарплатами и бюджетами на личную почту и рассказала поставщику о планах компании.

Бабушкинский районный суд признал увольнение законным. Суд указал, что её обязанности не требовали брать информацию из защищённого хранилища и размещать на сторонних ресурсах, и счёл это грубым нарушением. В «золотом парашюте» на 5 млн рублей ей отказали: по условиям договора он полагался только при увольнении по соглашению сторон или по сокращению. Одно дисциплинарное замечание суд отменил и взыскал 10 тыс. рублей морального вреда.

Важная оговорка: загрузка в нейросеть была не единственным нарушением в этом деле. Но суд прямо назвал её размещением защищённой информации на стороннем ресурсе.