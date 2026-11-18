Сбер с 9 ноября дал клиентам из малого и микробизнеса бесплатный доступ к платформе ИИ-агентов GigaCowork на 185 дней. Агенты подключаются к 1С, CRM и почте и работают по расписанию. Разбираю, какие задачи бухгалтерии можно отдать такому агенту, а где цена ошибки слишком высокая.
Допустим, директор уже подключил
Допустим, руководитель прочитал новость и говорит: «Подключил агентов, пусть разгрузят бухгалтерию». Бесплатно, интегрируется с 1С, значит, можно пробовать.
Пробовать действительно можно. Но сначала стоит понять, что именно агент будет делать и под чьей учётной записью.
Что открыли
По данным «Газеты» от 9 ноября:
Платформа GigaCowork — корпоративный сервис для создания и управления ИИ-агентами. Она внесена в Единый реестр российского ПО.
Бесплатный доступ на 185 дней получают клиенты Сбера из сегмента малого и микробизнеса. Акция действует до 31 дек
абря 2026 года.
Агентов создают сами сотрудники под свои рутинные задачи.
Агенты подключаются к CRM, 1С, ERP-системам, почте и файловым хранилищам.
Агенты работают по расписанию и выполняют задачи в рамках прав доступа сотрудника.
Чего в сообщении нет: сколько платформа будет стоить после бесплатного периода и как именно подключиться. Это стоит выяснить заранее, а не весной, когда к агентам привыкнут.
Главная строчка — про права доступа
Самая важная для бухгалтера фраза в новости не про 1С, а про права: агент работает в рамках прав сотрудника, который его создал.
Это значит простую вещь. Если агента настроит главный бухгалтер, агент получит права главного бухгалтера. Он сможет делать в 1С всё, что может делать главбух, только без его внимательности и без понимания, зачем это делается.
Поэтому первый вопрос не «что поручить агенту», а «под кем он работает». Мой порядок такой (это мой вывод, а не рекомендация Сбера):
Агентов, которые только читают и собирают данные, можно запускать под обычным сотрудником.
Агентов, которые что-то меняют в учёте, лучше не запускать вовсе, пока нет отдельной учётной записи с урезанными правами.
Ничего, что связано с платежами и отправкой отчётности, агенту не поручать.
Что поручить, а что оставить человеку
Логика простая: смотрим, кто заплатит за ошибку и кто её заметит.
Задача
Агенту?
Почему
Собрать входящие счета и акты из почты в одну папку
Да
Ошибка видна сразу, ничего не меняется в учёте
Напомнить контрагентам о неподписанных актах
Да, с шаблоном письма
Худшее — лишнее письмо, текст согласован заранее
Сделать сводку дебиторки на утро понедельника
Да
Только чтение, цифры сверяются с 1С
Сверить список платежей с выпиской и показать расхождения
Да, как подсказка
Решение о расхождении принимает бухгалтер
Разнести поступления по договорам
Пока нет
Ошибка уходит в учёт и всплывает при сверке через месяцы
Создавать или проводить документы в 1С
Нет
Изменения в учёте, ответственность на главбухе
Готовить платёжки к отправке
Нет
Деньги уходят без возврата
Отвечать на требования налоговой
Нет
Сроки, штрафы и формулировки, за которые отвечает компания
Где агенты ошибаются чаще всего
ИИ-агенты хорошо работают с типовыми задачами и плохо — с исключениями. В бухгалтерии исключения встречаются каждый день: контрагент сменил реквизиты, счёт пришёл на другое юрлицо, в акте не та дата.
Человек в таких случаях останавливается и спрашивает. Агент, если его не настроить иначе, продолжает. Поэтому для каждого агента нужно заранее написать, в каких случаях он должен остановиться и позвать человека.
Что сделать до подключения
Один лист, который стоит заполнить вместе с руководителем, прежде чем запускать первого агента:
Какую задачу делает агент и сколько времени она сейчас занимает у бухгалтера.
Под чьей учётной записью он работает и какие у неё права в 1С.
Что агент может только читать, а что может менять.
В каких случаях он останавливается и пишет человеку.
Кто раз в неделю проверяет, что агент сделал.
Сколько будет стоить платформа после бесплатного периода.
Если на все шесть вопросов есть ответ, бесплатные полгода — хороший повод проверить агентов на безопасных задачах. Если нет, агент сэкономит час, а исправлять последствия придётся неделю.