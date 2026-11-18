Главная строчка — про права доступа

Самая важная для бухгалтера фраза в новости не про 1С, а про права: агент работает в рамках прав сотрудника, который его создал.

Это значит простую вещь. Если агента настроит главный бухгалтер, агент получит права главного бухгалтера. Он сможет делать в 1С всё, что может делать главбух, только без его внимательности и без понимания, зачем это делается.

Поэтому первый вопрос не «что поручить агенту», а «под кем он работает». Мой порядок такой (это мой вывод, а не рекомендация Сбера):