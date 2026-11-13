Как собственнику оценить работу РОПа по цифрам

1. Запросите данные, которые можно проверить

Для первой оценки достаточно собрать за несколько сопоставимых периодов:

план, факт и ранее зафиксированные прогнозы;

количество и состав заявок;

движение клиентов по ключевым этапам;

количество сделок, средний чек и скидки;

результаты отдельных менеджеров;

существенные отклонения и принятые решения.

Уточните, что считается продажей: подписанный договор, выручка по правилам управленческого учёта или поступившие деньги. При рассрочках эти суммы различаются.

У каждой цифры должен быть понятный источник. Если отчёт нельзя сопоставить с CRM и финансовыми данными, сначала нужно устранить расхождения.

Сравнивайте периоды с учётом сезонности, запусков и цикла сделки. Половина месяца не обязательно должна приносить половину месячного плана.