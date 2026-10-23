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Злата Шкляева
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«Последние мнения» на Клерке стали понятнее

Мы обновили дизайн ленты, чтобы читать мнения стало удобнее.

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«Последние мнения» на Клерке стали понятнее

Что изменилось

  • Ответ с цитатой. Цитата стоит отдельным блоком с именем автора, а под ней — ответ.

    Цитата выделяется серым цветом
    Цитата выделяется серым цветом

  • Цитата из статьи. Она подписана «Из статьи» и не сливается с ответом: видно не только слова из новости, но и то, что о них думает автор.

    image.png

  • Несколько абзацев. Объемная мысль не обрывается на полуслове, а заканчивается философским многоточием

    image.png

  • Картинки. Если к мнению приложено изображение, в превью есть пометка «Изображение», а если их несколько — их число, например «3 изображения». Мнение из одной картинки больше не выглядит пустым.

    Мнение с текстом и изображением
    Мнение с текстом и изображением
    Мнение с несколькими изображениями
    Мнение с несколькими изображениями
    Мнение без текста
    Мнение без текста

    По превью легко понять, кто кому отвечает и о чём речь, и решить, стоит ли открывать обсуждение.

Информации об авторе

Злата Шкляева

Злата Шкляева

Клерк.Ру

1 подписчик5 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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