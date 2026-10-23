«Последние мнения» на Клерке стали понятнее

Ответ с цитатой. Цитата стоит отдельным блоком с именем автора, а под ней — ответ.

Цитата из статьи. Она подписана «Из статьи» и не сливается с ответом: видно не только слова из новости, но и то, что о них думает автор.

Несколько абзацев. Объемная мысль не обрывается на полуслове, а заканчивается философским многоточием

Картинки. Если к мнению приложено изображение, в превью есть пометка «Изображение», а если их несколько — их число, например «3 изображения». Мнение из одной картинки больше не выглядит пустым.

Мнение с текстом и изображением

Мнение с несколькими изображениями

Мнение без текста

По превью легко понять, кто кому отвечает и о чём речь, и решить, стоит ли открывать обсуждение.