Мы переделали содержание: оно переехало в начало статьи, а при прокрутке всегда остаётся под рукой. За счёт этого сам текст стал шире и читать его удобнее.
Как это работает
Карточка «Содержание». Она стоит сразу под шапкой статьи. Разделы пронумерованы и расположены в две колонки. Если разделов больше четырёх, список свёрнут, его можно раскрыть целиком.
Плавающая кнопка. Когда карточка уходит за край экрана, вверху появляется название раздела и прогресс чтения.
Список разделов по клику. Нажмите на стрелку ∨, и откроется содержание для перехода. На телефоне оно выезжает снизу, как и раньше.
Теперь на компьютере и на телефоне содержание работает одинаково. В длинном разборе больше не нужно искать нужный кусок текста прокруткой: достаточно одного нажатия.