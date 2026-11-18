Сегодня в выпуске:
Штраф за неявку свидетеля в налоговую инспекцию вырастет с 1 до 14 тыс. рублей.
За работу в региональный праздник положена двойная оплата. И бюджетникам тоже.
Страховку по вкладам увеличили до 2 млн рублей.
Роструд: отпуск нужно предоставить до окончания рабочего года.
Эксперт: вклады выгоднее, чем покупка квартиры.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговые штрафы
Законопроект № 617-9 с поправками ко второму чтению предусматривает резкое повышение штрафов для налогоплательщиков.
В частности, штраф за неявку в качестве свидетеля повысят в 14 раз – с 1 до 14 тыс. рублей.
Также резко увеличится штраф за отказ от показаний или ложные показания – с 3 до 42 тыс. рублей.
За несообщение сведений налоговому органу штраф увеличится в 2,8 раза – с 5 до 14 тыс. рублей. За повторное подобное нарушение штраф составит 56 тыс. руб.
Какие перевозочные документы можно оставить на бумаге?
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Работа в праздники
Не только федеральные праздники, но и региональные оплачиваются в двойном размере, если человек в этот день работает.
Бюджетники – не исключение, пояснили в Госдуме.
Ранее право бюджетников на региональные праздники подтвердил Конституционный суд.
Страхование вкладов
Госдума приняла закон о повышении страховки по вкладам с 1,4 до 2 млн рублей.
Новый размер страховки коснется таких вкладов:
рублевые вклады сроком более 3 лет;
вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами со сроком от 1 года до 3 лет.
Также с 10 до 30 млн руб. повысили страховку по счетам эскроу.
Отпуск
За каждый рабочий год положено 28 дней отпуска. Роструд утверждает, что отпуск обязательно должен быть предоставлен до окончания рабочего года.
Например, если сотрудник принят на работу 15 августа 2025 года, то свой первый отпуск он должен отгулять до 14 августа 2026 года. Если его отпуск запланирован на сентябрь 2026 года, это нарушение ТК.
Инвестиции
Эксперт отметил, что доходность банковских вкладов сейчас значительно выше уровня инфляции. Поэтому вклады – хороший способ сбережения своих средств.
Средняя максимальная ставка по вкладам сейчас около 13%.
А вот покупка недвижимости не относится к наиболее привлекательным инвестиционным инструментам, считает эксперт.
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Мем дня
Ваша выбирает вклад, потому что на покупку недвижимости не хватает средств редакция