Налоговые штрафы

Законопроект № 617-9 с поправками ко второму чтению предусматривает резкое повышение штрафов для налогоплательщиков.

В частности, штраф за неявку в качестве свидетеля повысят в 14 раз – с 1 до 14 тыс. рублей.

Также резко увеличится штраф за отказ от показаний или ложные показания – с 3 до 42 тыс. рублей.

За несообщение сведений налоговому органу штраф увеличится в 2,8 раза – с 5 до 14 тыс. рублей. За повторное подобное нарушение штраф составит 56 тыс. руб.