Если вы представляете компанию на Клерке, отвечать лично клиентам и партнерам теперь можно от ее имени.

Как это работает

В разделе «Сообщения» над поиском появилась строка с аватарками: первой идёт ваша, дальше — логотипы компаний, к которым у вас есть доступ.

Личный профиль. По умолчанию выбрана ваша аватарка, и рядом написано «Пишете от себя».

Компания. Нажмите на логотип нужной организации — он выделится, а подпись сменится, например, на «Пишете от Клерк». Все следующие сообщения уйдут от имени этой компании.

Так переписка с клиентами остаётся официальной: собеседник видит, что ему отвечает компания, а ваш личный профиль не смешивается с рабочими диалогами.