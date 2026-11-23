Чтобы завести страницу компании на Клерке, больше не нужно искать нужную страницу: кнопка появилась там, где вы и так работаете с аккаунтом.

Где создать компанию

Кнопка «Блог компании». Нажмите на кнопку “Создать“, а затем на “Блог компании“ – ведёт на страницу создания компании, где можно сразу заполнить данные организации.

Выпадающее меню в личном кабинете . В нём появился пункт для создания компании.

Меню под аватаркой. Нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу сайта — в открывшемся списке тоже есть создание компании.

Страница компании позволяет вести блог, отвечать на отзывы и общаться с читателями от имени организации. Теперь до неё всего один клик, с какой бы страницы вы ни начинали.