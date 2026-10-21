Овердрафт, кредитная линия и разовый кредит: что сравнить бухгалтеру

Начните с платежей, а не с названия продукта

Запишите сумму и дату каждого платежа, ради которого обсуждается заем. Рядом поставьте ожидаемые поступления и основание для них: договор, акт, счет, согласованный график. Отдельно отметьте деньги, уже зарезервированные на зарплату, налоги и другие обязательства. Самый большой отрицательный остаток в таком календаре покажет потребность в финансировании, а не общая стоимость проекта.

Затем определите, как долго деньги нужны. Если проблема возникает на несколько дней перед регулярной выручкой, это одна задача. Если закупки идут частями в течение сезона, другая. Если требуется один крупный платеж с погашением по согласованному графику, третья. Эти сценарии помогают задать банку правильные вопросы, но не гарантируют доступность конкретного продукта.