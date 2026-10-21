Овердрафт, кредитная линия и разовый кредит: что сравнить бухгалтеру

Руководителю нужны деньги на платежи, банк предлагает несколько способов их получить. Сравнивать только ставку рискованно: один продукт позволяет оплатить срочный счет при нехватке денег на расчетном счете, другой дает доступ к траншам в пределах лимита, третий перечисляет согласованную сумму. Бухгалтеру полезно проверить, совпадают ли даты получения и возврата денег с реальным графиком компании.
Начните с платежей, а не с названия продукта
Запишите сумму и дату каждого платежа, ради которого обсуждается заем. Рядом поставьте ожидаемые поступления и основание для них: договор, акт, счет, согласованный график. Отдельно отметьте деньги, уже зарезервированные на зарплату, налоги и другие обязательства. Самый большой отрицательный остаток в таком календаре покажет потребность в финансировании, а не общая стоимость проекта.
Затем определите, как долго деньги нужны. Если проблема возникает на несколько дней перед регулярной выручкой, это одна задача. Если закупки идут частями в течение сезона, другая. Если требуется один крупный платеж с погашением по согласованному графику, третья. Эти сценарии помогают задать банку правильные вопросы, но не гарантируют доступность конкретного продукта.
Овердрафт: проверьте, как закрывается задолженность
Овердрафт связан с расчетным счетом и обычно используется, когда для платежа не хватает собственного остатка. Важно выяснить у банка, какие именно операции разрешено оплачивать, как формируется доступный лимит и что происходит при поступлении денег на счет. Условия погашения и срок пользования зависят от договора, а не от самого слова «овердрафт».
Бухгалтеру стоит смоделировать обычный рабочий день: утром проведен платеж за товар, вечером пришла выручка, завтра нужно платить зарплату. Если договор предусматривает автоматическое погашение долга из поступлений, часть вечерней выручки не останется свободной для зарплаты. Это видно только в календаре после учета банковского списания.
Сверьте также, сохраняется ли лимит при снижении оборотов и сколько стоит фактическое использование вместе с комиссиями. Не считайте одобренный лимит постоянным запасом денег, пока не прочитаны условия его изменения и прекращения.
Кредитная линия: «лимит» может означать разное
Кредитная линия позволяет получать средства частями в пределах договорных условий. Но возврат транша не всегда снова открывает возможность взять ту же сумму. Банк России различает линии с лимитом задолженности и с лимитом выдачи. В исследовании Банка России это объяснено через возобновляемую и невозобновляемую линии: у первой доступный лимит восстанавливается после погашения, у второй общий объем выдачи уменьшается с каждым использованием.
Поэтому при сравнении предложений задайте прямой вопрос: после возврата части долга сколько можно взять снова и до какой даты? Например, если закупки идут двумя партиями, недостаточно увидеть в договоре одну сумму лимита. Нужны условия выборки каждого транша, крайняя дата выдачи, порядок погашения и возможность повторной выборки.
Проверьте, вправе ли банк отказать в очередном транше при невыполнении условий договора, нужны ли документы под каждую выдачу и есть ли плата за неиспользованный лимит. Не закладывайте будущий транш в обязательный платеж, пока порядок его получения не подтвержден документами.
Разовый кредит: сумма известна, но график все равно надо считать
При разовом кредите согласованная сумма предоставляется в порядке, установленном договором, а возврат идет по его графику. Такой вариант удобно сопоставить с одним крупным платежом: деньги получены, поставщик оплачен, даты погашения заранее внесены в календарь. Однако это не делает продукт автоматически дешевле или удобнее линии.
Если компании понадобится только часть суммы сейчас, уточните, можно ли получить ее не целиком. Иначе проценты и другие расходы могут возникнуть раньше, чем деньги понадобятся в работе. Если выручка сезонная, проверьте каждую дату погашения, особенно месяцы без крупных поступлений. Договор может предусматривать дополнительные условия досрочного возврата или изменения графика; их нельзя угадывать по рекламному описанию.
Сравните предложения по одной ведомости
Попросите у каждого банка проект договора или письменные условия. Внесите в одну ведомость:
доступную сумму и дату, когда деньгами действительно можно воспользоваться;
способ выдачи: оплата со счета, транши или перечисление согласованной суммы;
срок использования каждого транша, график возврата и порядок списания поступлений;
ставку, условия ее изменения, комиссии за выдачу, обслуживание или неиспользованный лимит, если они предусмотрены;
требования к оборотам, обеспечению и документам, а также последствия их нарушения;
возможность досрочного погашения и повторного использования возвращенной суммы.
Стоимость считайте под свой график, а не по одному числу в предложении. Для каждого варианта отметьте дату выдачи, остаток долга после каждого платежа, проценты и комиссии по конкретным условиям. Затем добавьте эти суммы к обычному календарю компании. Предложение не подходит, если оно закрывает нехватку сегодня, но создает новый непокрытый платеж в дату погашения.
Что сказать руководителю до заявки
Подготовьте короткую записку: максимальный разрыв, даты его возникновения, подтвержденные поступления для возврата и два сценария на случай задержки покупателя. Отдельно перечислите условия банка, которые пока неизвестны. Так решение будет опираться на платежи компании, а не на привлекательное название продукта.
Выбор между овердрафтом, линией и разовым кредитом начинается с календаря денег. Окончательные выводы возможны только после сравнения условий конкретных договоров. Сам по себе лимит не оплачивает расходы, пока деньги не доступны в нужный день, а погасить долг придется из реальных поступлений.
Источники: методология Банка России по видам кредитов юридическим лицам и ИП, исследование Банка России о возобновляемых и невозобновляемых кредитных линиях. Актуальность источников проверена 21 октября 2026 года