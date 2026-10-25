Оборотный кредит или кредит на оборудование: как бухгалтеру сопоставить срок с задачей

Сначала определите, когда вложение вернётся деньгами

Оборотные средства проходят цикл: закупка, производство или продажа, оплата от покупателя. Если партия оплачена сегодня, а выручка поступит через несколько месяцев, потребность в деньгах возникает на этот промежуток. Следующая закупка может запустить новый цикл, поэтому важно считать не только дату первой оплаты, но и остаток денег после погашения кредита.

Оборудование работает иначе. Деньги уходят сразу или несколькими платежами, а дополнительный денежный поток появляется постепенно. Сам станок не превращается в выручку в день установки. Могут понадобиться монтаж, запуск, расходные материалы и время до первой продажи продукции. Если погасить кредит раньше, чем проект начнёт приносить деньги, платёж придётся покрывать за счёт текущего бизнеса.

Для бухгалтера полезно отделить три даты: оплату покупки, начало работы актива и первое поступление от результата. Между ними часто лежат разные месяцы. Это не повод автоматически выбирать длинный кредит. Это повод проверить, какой график выдержит бизнес.