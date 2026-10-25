Оборотный кредит или кредит на оборудование: как бухгалтеру сопоставить срок с задачей

Покупка станка и закупка партии сырья могут потребовать одинаковую сумму, но возвращаться деньги будут по-разному. Перед заявкой на кредит ИП или ООО бухгалтеру полезно составить два календаря: когда деньги уходят и из каких поступлений планируется погашение. Название кредитного продукта само по себе этого не показывает.
Сначала определите, когда вложение вернётся деньгами
Оборотные средства проходят цикл: закупка, производство или продажа, оплата от покупателя. Если партия оплачена сегодня, а выручка поступит через несколько месяцев, потребность в деньгах возникает на этот промежуток. Следующая закупка может запустить новый цикл, поэтому важно считать не только дату первой оплаты, но и остаток денег после погашения кредита.
Оборудование работает иначе. Деньги уходят сразу или несколькими платежами, а дополнительный денежный поток появляется постепенно. Сам станок не превращается в выручку в день установки. Могут понадобиться монтаж, запуск, расходные материалы и время до первой продажи продукции. Если погасить кредит раньше, чем проект начнёт приносить деньги, платёж придётся покрывать за счёт текущего бизнеса.
Для бухгалтера полезно отделить три даты: оплату покупки, начало работы актива и первое поступление от результата. Между ними часто лежат разные месяцы. Это не повод автоматически выбирать длинный кредит. Это повод проверить, какой график выдержит бизнес.
Условный расчёт на одном листе
Предположим, ООО рассматривает два независимых расхода по 3 млн рублей. На сырьё деньги нужны в ноябре, а оплата готовой продукции ожидается в феврале. Оборудование также стоит 3 млн рублей, но ввод в работу намечен на январь, а заметный дополнительный денежный поток ожидается только с весны. Это учебные допущения, не пример реального клиента и не прогноз доходности.
Для сырья бухгалтер фиксирует платежи поставщику, расходы на выпуск, даты отгрузки и условия оплаты покупателем. Затем смотрит, сколько денег останется на обязательные платежи, если покупатель заплатит позже согласованной даты. Если кредит нужно вернуть в феврале, а деньги придут в марте, даже короткая задержка создаст новый разрыв.
Для оборудования расчёт другой: аванс поставщику, окончательный платёж, монтаж, запуск и ежемесячные поступления после ввода. Если в первые месяцы дополнительные поступления малы, равные крупные платежи с ноября могут оказаться неудобными. Возможность и стоимость другого графика нужно уточнять в конкретном договоре с банком, а не предполагать заранее.
Сравнивать только ежемесячный платёж недостаточно. Разложите по месяцам остаток основного долга, проценты, предусмотренные договором комиссии и общую сумму платежей. Более длинный срок может снизить нагрузку на отдельный месяц, но изменить общие расходы по кредиту. Точный результат зависит от условий предложения.
Что собрать перед разговором с банком
Возьмите фактические выписки по счетам, плановые платежи по действующим обязательствам и документы по самой покупке. Для оборотной закупки это договоры с поставщиком и покупателем, сроки поставки и оплаты, ожидаемые расходы до поступления выручки. Для оборудования нужны договор поставки, график оплаты, расходы на ввод и обоснованный план загрузки.
План продаж стоит сверить с уже заключёнными договорами и историей поступлений. Если в расчёте фигурируют только ожидаемые заказы, так и обозначьте их. Не следует выдавать плановую выручку за деньги, которые уже гарантированно поступят на счёт.
Отдельно посчитайте сценарий задержки: покупатель платит на месяц позже или ввод оборудования сдвигается. Цель не угадать будущее, а увидеть месяц, в котором остатка денег не хватает на кредит и обязательные расходы. Тогда до подписания договора можно обсуждать сумму, срок и график, опираясь на расчёт, а не на размер доступного лимита.
Решение зависит от денежного цикла, а не от этикетки
Кредит на оборотные средства логично оценивать через скорость возврата денег из закупки и продажи. Покупку оборудования следует сопоставлять с этапами ввода и будущим денежным потоком. Это не универсальное правило о «правильном» сроке: у каждого бизнеса свой календарь, действующие долги и запас ликвидности.
Перед подписанием бухгалтеру стоит получить от банка полный график платежей и сверить его с помесячным планом движения денег. Если в расчёте есть провал, его лучше увидеть до получения кредита, пока условия ещё можно сравнить.