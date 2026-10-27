Приемка прошла, а банковская гарантия еще нужна: что проверить бухгалтеру

Подрядчик сдал работы, заказчик подписал акт, расчёты почти завершены. Кажется, что обеспечение больше не требуется. Но договор может предусматривать отдельный гарантийный период: в это время подрядчик обязан устранять выявленные недостатки, а заказчик может требовать банковскую гарантию этих обязательств. Для бухгалтера риск возникает на стыке двух этапов. Одна банковская гарантия заканчивается, другая должна начать действовать, а даты в договоре, актах и документах банка могут не совпасть.
Сначала разделите два обязательства
Обеспечение исполнения договора относится к поставке или выполнению работ до приёмки. Обеспечение гарантийных обязательств касается периода после неё. Названия похожи, но для банка и заказчика важен текст: какое обязательство обеспечено, кто вправе обратиться за выплатой, в какой срок и какие документы нужны.
Не исходите из того, что первая банковская гарантия автоматически покрывает второй этап. Откройте договор и действующий документ банка. Если в них указан только период исполнения, для гарантийного периода может потребоваться отдельная банковская гарантия или изменение существующей. Конкретный порядок зависит от договора и, если это закупка, от применимых к ней правил. Не переносите условия одной закупки на все остальные.
Сведите четыре даты в одну таблицу
Бухгалтеру удобно выписать дату завершения работ, дату подписания акта приёмки, начало гарантийного периода и окончание банковской гарантии. Если договор связывает начало гарантийного периода не с актом, а с другим событием, укажите именно его. Отдельной строкой внесите дату, к которой заказчик должен получить новый документ.
Такой календарь показывает разрыв, который не виден в общей папке договора. Например, акт подписан, первая банковская гарантия скоро закончится, а заявка на обеспечение гарантийных обязательств ещё не согласована. Это условный сценарий, не описание конкретной сделки. Задача таблицы не угадать срок выдачи в банке, а вовремя заметить несовпадение документов.
Проверьте и обратную ситуацию: гарантийный период продлился из-за условий договора или устранения недостатков, а срок банковской гарантии остался прежним. Не обещайте заказчику продление до подтверждения банка. Изменение документа требует согласования его условий с участниками сделки.
Проверьте сумму и основания для требования
Сумму обеспечения берите из применимых условий договора и закупочной документации, а не из прежней банковской гарантии «по привычке». После приёмки она может отличаться от обеспечения исполнения. Если договор предусматривает уменьшение суммы или освобождение от обеспечения, зафиксируйте, с каким событием это связано и какими документами оно подтверждается.
Сравните проект банковской гарантии с договором по существу. Кто указан принципалом и бенефициаром? Как описаны гарантийные обязательства? Какие обстоятельства дают право предъявить требование? Совпадают ли срок и перечень документов? Даже при верных реквизитах неодинаковые формулировки могут стать поводом для возврата проекта на доработку. Бухгалтеру не нужно подменять юриста: достаточно отметить расхождения и передать их на согласование до оплаты комиссии.
Если договор относится к закупке по 44-ФЗ или 223-ФЗ, отдельно проверьте применимые требования к обеспечению именно этой закупки. Для обычного коммерческого договора ориентиром будут его условия и согласованный текст банковской гарантии. Одинакового шаблона для всех трёх ситуаций нет.
Не потеряйте расходы и подтверждения
Новая банковская гарантия или изменение действующей может сопровождаться комиссией банка. До оплаты уточните не только её размер, но и порядок выставления счёта, срок действия предложения и условия, при которых понадобится доплата. Если банк запрашивает обеспечение по своей сделке с подрядчиком, это отдельный вопрос финансирования. Сам факт приёмки работ не говорит, что расходы по гарантии уже закончились.
Соберите в одной карточке договора ссылки на акт приёмки, действующую банковскую гарантию, проект новой, переписку о согласовании условий и подтверждение передачи документа заказчику. Рядом отметьте ответственного за контроль срока. Это помогает не искать в последний день, какой вариант документа был согласован и получил ли его заказчик.
Перед закрытием этапа бухгалтер может задать руководителю проекта три коротких вопроса: какое событие запускает гарантийный период, какое обязательство сейчас обеспечено и есть ли подтверждение, что заказчик принял документ. Если на один из них нет ответа в договоре и переписке, сначала восстановите документы. Банковская гарантия полезна только тогда, когда её условия и срок соответствуют реальному обязательству.
Актуально на 27 октября 2026 года. Материал описывает порядок внутренней проверки; условия конкретной банковской гарантии определяются договором, документом банка и применимыми правилами закупки.