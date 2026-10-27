Приемка прошла, а банковская гарантия еще нужна: что проверить бухгалтеру

Сначала разделите два обязательства

Обеспечение исполнения договора относится к поставке или выполнению работ до приёмки. Обеспечение гарантийных обязательств касается периода после неё. Названия похожи, но для банка и заказчика важен текст: какое обязательство обеспечено, кто вправе обратиться за выплатой, в какой срок и какие документы нужны.

Не исходите из того, что первая банковская гарантия автоматически покрывает второй этап. Откройте договор и действующий документ банка. Если в них указан только период исполнения, для гарантийного периода может потребоваться отдельная банковская гарантия или изменение существующей. Конкретный порядок зависит от договора и, если это закупка, от применимых к ней правил. Не переносите условия одной закупки на все остальные.