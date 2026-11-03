Контракт продлили, а банковская гарантия заканчивается: что проверить бухгалтеру

Допсоглашение изменило срок исполнения контракта. Проверьте, покрывает ли действующая банковская гарантия новые обязательства и сколько времени остаётся на оформление изменения или нового документа.

Продление срока контракта не продлевает банковскую гарантию само по себе. У неё есть собственный срок действия и перечень обеспеченных обязательств. Если стороны подписали допсоглашение, бухгалтеру нужно сверить не только новую дату отгрузки или окончания работ, но и документ об обеспечении. Особенно опасно обнаружить расхождение за несколько дней до окончания гарантии: банку потребуется время на рассмотрение изменений, а заказчику на их проверку.