Контракт продлили, а банковская гарантия заканчивается: что проверить бухгалтеру

Допсоглашение изменило срок исполнения контракта. Проверьте, покрывает ли действующая банковская гарантия новые обязательства и сколько времени остаётся на оформление изменения или нового документа.
Продление срока контракта не продлевает банковскую гарантию само по себе. У неё есть собственный срок действия и перечень обеспеченных обязательств. Если стороны подписали допсоглашение, бухгалтеру нужно сверить не только новую дату отгрузки или окончания работ, но и документ об обеспечении. Особенно опасно обнаружить расхождение за несколько дней до окончания гарантии: банку потребуется время на рассмотрение изменений, а заказчику на их проверку.
Сравните четыре документа
Положите рядом исходный контракт, подписанное допсоглашение, действующую банковскую гарантию и требования к обеспечению из закупочной документации или договора. Отметьте, что именно изменилось: срок исполнения, цена, объём, этапы, гарантийные обязательства. Если меняется лишь календарь оплат, это ещё не означает автоматического изменения суммы гарантии. Если возникли новые обязанности поставщика, проверьте, обеспечены ли они прежним текстом.
Сделайте короткую таблицу для внутреннего контроля: старая дата исполнения, новая дата, окончание действия банковской гарантии, сумма и обеспеченные обязательства. Отдельной строкой поставьте крайний день, когда документ должен оказаться у заказчика. Эту дату нельзя выводить только из срока действия гарантии: порядок предоставления обеспечения следует из условий сделки и применимых правил закупки.
Если это контракт по 44-ФЗ
Часть 3 статьи 96 закона № 44-ФЗ устанавливает для независимой гарантии, которой обеспечивают исполнение контракта или гарантийные обязательства, срок не менее чем на месяц дольше срока обеспечиваемых обязательств. Правило действует и при изменении срока исполнения по статье 95. Поэтому сначала определите новый срок именно тех обязательств, которые обеспечены гарантией, а затем проверьте её дату окончания. Месяц добавляется к сроку обязательств, а не к дате подписания допсоглашения.
Не всякое желание сторон перенести срок можно оформить по 44-ФЗ. Статья 95 ограничивает изменение существенных условий контракта установленными случаями. Бухгалтеру не стоит считать неподписанный проект допсоглашения основанием для пересчёта сроков. Работайте с согласованным изменением и сверяйте его с закупочным специалистом. Для коммерческого договора и закупки по 223-ФЗ нельзя механически применять месячное правило статьи 96 закона № 44-ФЗ: там нужно читать условия конкретной сделки и её процедуры.
Статья 95 также предусматривает ситуацию, когда изменение контракта создаёт новые обязательства, не обеспеченные прежним обеспечением. В предусмотренном законом случае обеспечение может быть оформлено изменением ранее предоставленной независимой гарантии либо новой гарантией. Это не означает, что поставщик вправе сам исправить PDF: документ выдаёт гарант, а его условия должны соответствовать требованиям заказчика и закона.
Как согласовать изменение с банком
Перед обращением в банк соберите подписанное допсоглашение, прежнюю гарантию и требуемую редакцию новых условий. Уточните у банка, оформит ли он изменение действующего документа или потребуется новая банковская гарантия. Проверьте, не меняются ли сумма, обеспеченное обязательство и срок предъявления требования. Запросите проект текста для сверки с заказчиком до выдачи окончательного документа, если процедура это допускает.
По статье 371 ГК РФ независимая гарантия не может быть изменена гарантом, если сама гарантия не предусматривает иное. Когда её условия допускают изменение с согласия бенефициара, момент изменения связан с получением гарантом такого согласия. Поэтому одного письма от поставщика или новой записи в его платёжном календаре недостаточно. Не называйте изменение состоявшимся, пока не проверили форму документа и нужное согласование.
Обычная ошибка в учёте сроков: считать датой завершения задачи день оплаты комиссии банку. Оплата не доказывает, что заказчик получил надлежащий документ. Сохраните подтверждение выдачи и передачи, проверьте реквизиты сторон, номер контракта, сумму, обеспеченные обязательства и новую дату окончания. Если оформлена новая гарантия, выясните, как прекращается действие прежней и нет ли промежутка без надлежащего обеспечения.
Заложите расходы и время в календарь
Изменение срока может увеличить цену банковской гарантии или потребовать новой выдачи. До согласования расходов запросите у банка расчёт и срок действия предложения. Если для выпуска нужны дополнительные документы или обеспечение перед банком, включите их в календарь отдельно. Не называйте доплату фиксированной: она зависит от условий конкретного банка и сделки.
Бухгалтеру полезно вести две независимые отметки. Первая: изменённый контракт подписан. Вторая: соответствующая ему банковская гарантия оформлена и передана заказчику. Пока второй отметки нет, считать задачу закрытой рано. Такой контроль помогает не путать юридическое изменение контракта с действием обеспечительного документа.
Материал подготовлен по состоянию на 3 ноября 2026 года. Для конкретного контракта проверьте действующую редакцию закона, условия закупки и текст выданной банковской гарантии.