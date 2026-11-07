Кредит для ИП без залога: как бухгалтеру проверить платежную нагрузку

Посчитайте деньги, которые уже связаны обязательствами

Начните с остатков на счетах, затем разложите по датам обязательные платежи: поставщикам, сотрудникам, бюджету и по действующим кредитам. У ИП личные снятия со счёта также влияют на доступный остаток, даже если не выглядят как расход бизнеса в управленческой таблице. Не складывайте поступления по выставленным счетам с деньгами на счёте: оплату может сдвинуть клиент, а часть суммы может зависеть от приёмки.

Отдельно отметьте регулярные платежи и разовые крупные расходы. Среднемесячная выручка скрывает неделю, в которую одновременно надо заплатить банку, поставщику и налоги. Поэтому полезно показать руководителю не только итог месяца, но и минимальный остаток между датами платежей.

Пример условный. У ИП на счёте 420 тыс. рублей, до следующего поступления нужно заплатить 170 тыс. поставщику и 90 тыс. по текущим обязательствам. На ближайший период остаётся 160 тыс. рублей. Если новый кредит потребует платежа 110 тыс., запас составит 50 тыс. рублей. Это не подтверждение доступности кредита: надо проверить другие даты, стоимость кредита и устойчивость расчёта при задержке выручки.