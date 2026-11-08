Срок банковской гарантии по 44-ФЗ: какие даты бухгалтеру сверить с закупкой

Одна и та же дата не подходит для любой банковской гарантии по 44-ФЗ. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта привязаны к разным событиям. Если попросить банк выпустить документ по приблизительному сроку, можно получить банковскую гарантию, которая не соответствует закупке, или заплатить за срок, не нужный для конкретного обязательства.

Бухгалтеру полезно собрать короткую таблицу дат ещё до заявки в банк. Источниками для неё будут извещение, проект контракта, актуальные изменения закупки и условия выбранного банка. Ниже речь о банковской гарантии, которую закон называет независимой гарантией. Другие возможные гаранты и способы обеспечения в этой статье не разбираются.