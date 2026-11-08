Срок банковской гарантии по 44-ФЗ: какие даты бухгалтеру сверить с закупкой

Одна и та же дата не подходит для любой банковской гарантии по 44-ФЗ. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта привязаны к разным событиям. Если попросить банк выпустить документ по приблизительному сроку, можно получить банковскую гарантию, которая не соответствует закупке, или заплатить за срок, не нужный для конкретного обязательства.
Бухгалтеру полезно собрать короткую таблицу дат ещё до заявки в банк. Источниками для неё будут извещение, проект контракта, актуальные изменения закупки и условия выбранного банка. Ниже речь о банковской гарантии, которую закон называет независимой гарантией. Другие возможные гаранты и способы обеспечения в этой статье не разбираются.
Для заявки считайте от окончания её подачи
Если участник выбирает банковскую гарантию для обеспечения заявки, отправной точкой является дата окончания срока подачи заявок. Часть 4 статьи 44 Закона № 44-ФЗ требует, чтобы независимая гарантия действовала не менее месяца с этой даты. Не считайте месяц от дня публикации извещения, подготовки документов или выдачи гарантии банком.
Перепишите срок подачи заявок из актуального извещения с указанием времени. Затем сравните его с датой окончания в проекте банковской гарантии. Если заказчик изменил срок подачи, прежний расчёт уже не годится: заново проверьте документ до подачи заявки. В таблице достаточно двух строк: «окончание подачи заявок» и «окончание действия банковской гарантии». Рядом укажите, из какой версии извещения взята первая дата.
Этот минимум относится именно к обеспечению заявки. Он не отвечает на вопрос о сроке банковской гарантии для исполнения будущего контракта. Подставлять одну дату в оба документа нельзя.
Для исполнения контракта смотрите на обеспеченное обязательство
При обеспечении исполнения контракта ориентир другой. По части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ срок независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые она обеспечивает, не менее чем на месяц. Закон отдельно упоминает изменение этого срока по статье 95. Поэтому бухгалтеру надо видеть не только последнюю дату поставки, но и то, какие именно обязательства обеспечиваются и когда заканчивается срок их исполнения по контракту.
Откройте проект контракта и найдите график этапов, условия приёмки и раздел об обеспечении исполнения. Если поставка заканчивается в одну дату, а исполнение обеспеченных обязательств по условиям проекта продолжается позже, механически прибавлять месяц к дате отгрузки рискованно. Сверьте выбранную базовую дату с юристом или ответственным за закупку, затем передайте её банку вместе с соответствующим пунктом проекта контракта.
Для условного примера допустим, что обеспеченное обязательство должно быть исполнено 15 марта. Проект банковской гарантии с окончанием 20 марта явно не даёт месячного превышения. Пример не задаёт готовую календарную дату для реальной закупки: её нужно рассчитать по тексту конкретного контракта и проверить в банковском документе.
Что меняется после продления контракта
Дополнительное соглашение может сдвинуть срок обеспеченных обязательств. Тогда прежняя банковская гарантия не становится автоматически длиннее. Сравните новую дату исполнения с датой окончания действующего обеспечения и проверьте требования к изменению банковской гарантии у заказчика и банка. Не откладывайте эту сверку до последнего дня действия документа: оформление изменения требует времени, а результат зависит от условий конкретной закупки и банка.
В рабочем реестре удобно хранить номер закупки, вид обеспечения, базовую дату, требуемый срок, фактическую дату окончания банковской гарантии и документ, которым подтверждена последняя правка. Для заявки источником будет актуальное извещение; для исполнения контракта нужны проект контракта и подписанные изменения. Отдельная колонка для ответственного поможет не потерять вопрос между бухгалтерией, тендерным специалистом и юристом.
Что проверить перед оплатой банку
Попросите банк показать проект банковской гарантии до её выпуска. Сверьте вид обеспечиваемого обязательства, бенефициара, сумму и дату окончания с документами закупки. Срок является только одной из проверок: остальные обязательные условия независимой гарантии установлены статьёй 45 Закона № 44-ФЗ. Не пытайтесь компенсировать несоответствие документа просто более длинным сроком.
Уточните, как банк считает плату при выбранном сроке и что происходит, если закупка меняется до выпуска документа. Не закладывайте в бюджет предполагаемый возврат комиссии без условия договора с банком. Для бухгалтера практический результат этой проверки прост: дата в счёте за банковскую гарантию должна относиться к документу, который действительно подходит для нужного этапа закупки.
Нормы проверены по действующему тексту статей 44, 45 и 96 Закона № 44-ФЗ на 8 ноября 2026 года. Перед конкретной закупкой сверяйте актуальную редакцию закона, извещение и контракт: они определяют расчёт в вашем случае.