Кредит на исполнение контракта по 44-ФЗ: почему дату платежа нельзя брать из графика поставки

Поставщик видит в контракте срок поставки и рассчитывает погасить кредит вскоре после него. Бухгалтеру этого ориентира недостаточно: между передачей товара и поступлением денег есть приёмка, а иногда и исправление замечаний. Платёж по кредиту при этом наступит в дату, указанную в банковском договоре. Разберём, какие даты нужно поставить рядом до подписания кредитного графика.
Три события, которые легко принять за одно
Первое событие: исполнение поставщиком своей части контракта. Это может быть поставка товара, завершение работ или этапа. Второе: оформление приёмки заказчиком. Третье: перечисление оплаты. Они связаны, но не обязаны совпадать в один день.
По статье 94 закона № 44-ФЗ приёмка относится к исполнению контракта. Статья 34 регулирует условия контракта, в том числе порядок оплаты. Конкретные сроки и действия нужно брать из действующего текста своего контракта и закупочных документов, а не из примера в статье. Материал проверен 13 ноября 2026 года.
В рабочей таблице полезно выделить отдельные строки: крайняя дата поставки, дата передачи документов, срок проверки результата заказчиком, возможный возврат на исправление, дата оформления приёмки и срок оплаты. Для кредита добавляются дата выдачи, начисление процентов, комиссии и каждый платёж. Если этапов несколько, таблицу ведут по каждому этапу отдельно.
Где возникает разрыв
Предположим, ООО оплачивает закупку комплектующих за счёт кредита. В условном примере поставка намечена на 10-е число, приёмка завершается 20-го, а деньги по контракту ожидаются позже. Банковский платёж назначен на 18-е. Даже если контракт прибыльный, поступления от заказчика к 18-му ещё нет. Бухгалтеру придётся показать другой источник платежа или обсудить с банком иной график до подписания договора.
Это не прогноз срока оплаты конкретного заказчика. Любая задержка приёмки или замечание к документам сдвигает исходную дату расчёта. Поэтому сценарий «поставка состоялась, значит, деньги уже доступны» нельзя использовать как единственное основание для погашения кредита.
Что бухгалтеру запросить у команды контракта
Начать стоит не с банковской анкеты, а с пакета документов по сделке. Нужны действующий контракт со всеми изменениями, график этапов, порядок и сроки приёмки, перечень передаваемых документов, условия оплаты и данные о предстоящих закупках у поставщиков. От руководителя проекта нужен реалистичный календарь исполнения, включая время на исправление замечаний. От финансового блока: остатки свободных денег и обязательные платежи на тот же период.
Затем полезно составить две версии платёжного календаря. Базовая использует даты из контракта и подтверждённый план исполнения. Осторожная сдвигает ожидаемое поступление на разумный для конкретного проекта резерв. Размер резерва не установлен законом и не должен выдаваться за универсальную норму. Он показывает, хватит ли компании собственных денег на обслуживание кредита, если оплата придёт позже расчётного дня.
При нескольких контрактах нельзя складывать все будущие суммы в одну «свободную выручку». Часть денег уже предназначена для зарплаты, налогов, поставщиков и других обязательств. Сопоставлять с графиком кредита нужно доступный денежный поток после таких платежей.
Что сравнить в предложении банка
Сумма кредита должна соответствовать конкретным расходам на исполнение, а не всей цене контракта. Срок пользования деньгами стоит сопоставить с последовательностью закупки, поставки, приёмки и оплаты. Отдельно проверяют первый платёж: он может наступить раньше ожидаемого поступления по контракту.
Если банк предлагает транши или кредитную линию, бухгалтеру нужно видеть не только общий лимит, но и даты выборок, фактический долг и условия повторного использования лимита. При фиксированном графике важно проверить возможность досрочного погашения после поступления от заказчика и полную стоимость такого решения по договору. При переменной ставке отдельно читают формулу пересчёта и дату её применения. Никакой из этих вариантов не подходит автоматически всем поставщикам.
Комиссии, требование обеспечения, порядок подтверждения целевого расходования и последствия нарушения графика берут из документов конкретного банка. Не стоит переносить условия из рекламного описания продукта в расчёт как уже согласованные.
Проверка перед заявкой
Бухгалтер может собрать на одной странице три ответа. Сколько денег нужно оплатить до получения выручки? На какую дату компания рассчитывает получить деньги и что должно произойти до этой даты? Из каких средств будет уплачен ближайший банковский платёж, если приёмка или оплата сдвинется?
Если на третий вопрос нет ответа, расчёт потребности в кредите ещё не завершён. Нужно пересмотреть сумму, график или запас ликвидности вместе с руководителем. Это не означает, что кредит недоступен; это означает, что дата поставки сама по себе не доказывает возможность вовремя его обслуживать.