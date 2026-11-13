Кредит на исполнение контракта по 44-ФЗ: почему дату платежа нельзя брать из графика поставки

Три события, которые легко принять за одно

Первое событие: исполнение поставщиком своей части контракта. Это может быть поставка товара, завершение работ или этапа. Второе: оформление приёмки заказчиком. Третье: перечисление оплаты. Они связаны, но не обязаны совпадать в один день.

По статье 94 закона № 44-ФЗ приёмка относится к исполнению контракта. Статья 34 регулирует условия контракта, в том числе порядок оплаты. Конкретные сроки и действия нужно брать из действующего текста своего контракта и закупочных документов, а не из примера в статье. Материал проверен 13 ноября 2026 года.

В рабочей таблице полезно выделить отдельные строки: крайняя дата поставки, дата передачи документов, срок проверки результата заказчиком, возможный возврат на исправление, дата оформления приёмки и срок оплаты. Для кредита добавляются дата выдачи, начисление процентов, комиссии и каждый платёж. Если этапов несколько, таблицу ведут по каждому этапу отдельно.