Папка вторая: согласия

Согласие «на всё» при приёме не помогает. С сентября 2025 года его оформляют отдельно от других документов: строчка в трудовом договоре не считается (часть 1 статьи 9 закона № 152-ФЗ). А во многих случаях оно и не нужно.

Согласие не требуется:

на расчёт зарплаты, налогов и взносов, отчётность в ФНС и СФР — это обязанность по закону;

на удержания по исполнительным листам;

на ответы по обоснованным запросам прокуратуры, полиции, трудовой инспекции.

Письменное согласие нужно, когда данные уходят третьему лицу, а закон этого прямо не требует (статья 88 ТК):

банку, который спрашивает о сотруднике-заёмщике;

страховой по добровольному медицинскому страхованию;

учебному центру, турагентству, бюро пропусков арендодателя.

Зарплатный банк — посередине. По разъяснениям Роскомнадзора согласие не требуется, если договор на карту сотрудник заключил сам и в нём есть условие о передаче данных работодателем либо у работодателя есть доверенность сотрудника. В остальных случаях лучше взять. Название банка в согласии удобнее не указывать жёстко: сменится банк — придётся собирать заново.

Внешний бухгалтер или обслуживающая организация — это поручение обработки (часть 3 статьи 6 закона № 152-ФЗ). В договоре должны быть перечень данных, действия с ними, цели, обязанность соблюдать конфиденциальность и сообщить вам об утечке. Перед сотрудником всё равно отвечает работодатель. То же касается программиста 1С, который заходит в базу с зарплатой.

Обработка без письменного согласия там, где оно обязательно, стоит дороже лишней копии: от 300 до 700 тысяч рублей для организации и от 100 до 300 тысяч для должностного лица (часть 2 статьи 13.11).