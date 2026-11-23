В бухгалтерии лежит больше личных сведений, чем в любом другом отделе: паспорта, СНИЛС, адреса, больничные, исполнительные листы, свидетельства о рождении детей. Копились они годами, и выбросить что-нибудь страшно.
Разберём по папкам: что держать обязательно, что лишнее, где нужно согласие и кого оштрафуют. Нормы проверены по действующим редакциям на 23 ноября 2026 года.
Папка первая: копии паспортов
Самая спорная. Официальные позиции расходятся, и это надо знать, прежде чем решать.
Нельзя даже с согласием. Так считает суд в деле № А53-13327/2013 (ФАС Северо-Кавказского округа, 21.04.2014). Банк хранил в личных делах копии паспортов, военных билетов, свидетельств о браке и рождении детей. Письменные согласия у него были. Суд оставил предписание Роскомнадзора в силе: при приёме достаточно предъявить паспорт, а хранение копий избыточно. Похожую консультацию в 2026 году дала инспекция труда Нижегородской области.
Можно с согласием. Такая трактовка есть в докладе с руководством по соблюдению обязательных требований, на который ссылается «КонсультантПлюс».
Спорить с проверяющим будет компания, поэтому безопаснее первый вариант. Сведения из паспорта перенесите в карточку сотрудника в 1С, документ верните, копию уничтожьте. Штраф за лишние данные — часть 1 статьи 13.11 КоАП: от 150 до 300 тысяч рублей для организации и от 50 до 100 тысяч для должностного лица.
Свидетельства о рождении. В том же деле сотрудник доказывал, что копия нужна для вычета на ребёнка и больничного. Суд ответил, что банк не доказал, зачем она лежит в личном деле. Практический вывод: документ, который подтверждает вычет, храните вместе с заявлением на вычет в налоговой папке и с понятной целью, а в личное дело второй экземпляр не кладите.
Графа «национальность» в свидетельствах, если она заполнена, — отдельное нарушение: это специальная категория данных, и её обработку суд тоже признал незаконной.
Папка вторая: согласия
Согласие «на всё» при приёме не помогает. С сентября 2025 года его оформляют отдельно от других документов: строчка в трудовом договоре не считается (часть 1 статьи 9 закона № 152-ФЗ). А во многих случаях оно и не нужно.
Согласие не требуется:
на расчёт зарплаты, налогов и взносов, отчётность в ФНС и СФР — это обязанность по закону;
на удержания по исполнительным листам;
на ответы по обоснованным запросам прокуратуры, полиции, трудовой инспекции.
Письменное согласие нужно, когда данные уходят третьему лицу, а закон этого прямо не требует (статья 88 ТК):
банку, который спрашивает о сотруднике-заёмщике;
страховой по добровольному медицинскому страхованию;
учебному центру, турагентству, бюро пропусков арендодателя.
Зарплатный банк — посередине. По разъяснениям Роскомнадзора согласие не требуется, если договор на карту сотрудник заключил сам и в нём есть условие о передаче данных работодателем либо у работодателя есть доверенность сотрудника. В остальных случаях лучше взять. Название банка в согласии удобнее не указывать жёстко: сменится банк — придётся собирать заново.
Внешний бухгалтер или обслуживающая организация — это поручение обработки (часть 3 статьи 6 закона № 152-ФЗ). В договоре должны быть перечень данных, действия с ними, цели, обязанность соблюдать конфиденциальность и сообщить вам об утечке. Перед сотрудником всё равно отвечает работодатель. То же касается программиста 1С, который заходит в базу с зарплатой.
Обработка без письменного согласия там, где оно обязательно, стоит дороже лишней копии: от 300 до 700 тысяч рублей для организации и от 100 до 300 тысяч для должностного лица (часть 2 статьи 13.11).
Папка третья: что уже пора уничтожить
Когда цель достигнута, данные уничтожают за 30 дней (часть 4 статьи 21 закона № 152-ФЗ), если их не требует хранить другой закон. Поэтому сначала смотрят срок хранения документа. По перечню Росархива (приказ № 236):
трудовые договоры, личные карточки, личные дела — 50 лет, если закончены с 2003 года, 75 — если раньше;
расчётные листки и ведомости — 6 лет, а без лицевых счетов — 50 или 75;
первичка — 5 лет после отчётного года;
больничные листы — 5 лет;
согласие на обработку — 3 года после окончания срока или отзыва.
Чаще всего под уничтожение попадают:
резюме и анкеты тех, кого не взяли;
копии паспортов и СНИЛС «на всякий случай»;
сканы в почте: кадры прислали, бухгалтер ввёл в 1С, письмо осталось;
выгрузки зарплаты в таблицах на рабочем столе и в мессенджере;
копия базы 1С на домашнем компьютере или флешке.
Уничтожение подтверждают документом (приказ Роскомнадзора № 179): для бумаги — акт, для данных в программе — акт и выгрузка из журнала событий. Хранят их три года. Без акта доказать, что данных больше нет, нечем.
За что отвечает лично бухгалтер
Здесь чаще всего пугают зря. В примечании 2 к статье 13.11 сказано: по частям 10–18 должностное лицо — это работник государственного органа, муниципалитета или некоммерческой организации. Это штрафы за неподанное уведомление, за утечки и за молчание о них. Главного бухгалтера ООО по ним как должностное лицо не оштрафуют, платить будет компания.
Но ответственность остаётся:
части 1 и 2 — лишние данные и отсутствие согласия: должностному лицу коммерческой компании от 50 до 100 и от 100 до 300 тысяч рублей. Кого именно привлекут, зависит от того, на ком эта обязанность по приказу;
часть 6 — бумаги лежали в открытом доступе, и кто-то ими воспользовался: от 8 до 20 тысяч;
дисциплинарная — вплоть до увольнения за разглашение данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК);
уголовная — статья 272.1 УК: до четырёх лет, если данные получены незаконным путём и их передают или хранят. Обычной работы бухгалтера она не касается, а вот забранная при увольнении база — уже риск.
Поэтому спросите, есть ли приказ об ответственном за персональные данные и кто в нём назван. Если вы, а полномочий нет, это повод переписать приказ.
Что грозит компании за утечку зарплатной базы
Порог для крупных штрафов — тысяча человек: от 3 до 5 млн рублей при утечке данных от 1 до 10 тысяч человек. Многие решают, что для компании на сто сотрудников риска нет. Есть два исключения.
Считают и идентификаторы. Часть 12 срабатывает и при утечке от 10 до 100 тысяч идентификаторов — обозначений, по которым в системе находят человека.
Сведения о здоровье — без порога. За утечку специальных категорий штраф от 10 до 15 млн рублей (часть 16), минимального числа людей в норме нет. Диагнозы, инвалидность, медицинские заключения не должны лежать в общей папке.
Узнали об утечке — 24 часа на уведомление Роскомнадзора и 72 часа на результаты расследования. Молчание стоит от 1 до 3 млн рублей.
Проверка на один день
Реестр Роскомнадзора. Найдите компанию по ИНН в реестре операторов. Исключение «у нас только сотрудники» отменено с 1 сентября 2022 года. Нет записи — от 100 до 300 тысяч рублей. Есть — проверьте, что среди целей указаны кадры и зарплата и адреса не устарели.
Права в 1С. Выгрузите список пользователей, которые видят зарплату. Уволенных и бывших подрядчиков отключите. По статье 88 ТК доступ есть только у тех, кому данные нужны для работы.
Общие папки и почта. Найдите файлы со словами «паспорт», «зарплата», «СНИЛС», «ведомость». Решите по каждому: в архив с доступом или под уничтожение по акту.
Копии базы. Выясните, где они лежат и кто может их скачать. Копия зарплатной базы — те же персональные данные.
Договоры. Проверьте три: внешний бухгалтер, программист 1С, облако или сервер. В каждом ищите поручение обработки.
Личные дела. Возьмите пять любых. Если в них копии паспортов и свидетельств, такие же лежат и в остальных.
Начните с шестого пункта: он занимает десять минут и сразу показывает масштаб.
Материал информационный. Если в компании спор с проверяющим или уже случилась утечка, нужен юрист.
А у вас копии паспортов в личных делах ещё лежат или уже уничтожили? Чем обосновали?