Перепланировка в 2026 году: что изменилось для собственников жилых и нежилых помещений

1. Расширение понятия перепланировки (с 1 апреля 2024 года)

Федеральный закон от 19.12.2023 № 608-ФЗ внёс изменения в статью 25 Жилищного кодекса РФ. Ранее под перепланировкой понималось преимущественно изменение внутренней конфигурации помещения, требующее корректировки технического паспорта. Теперь в это понятие прямо включены:

изменение границ и (или) площади помещения;

образование новых помещений, в том числе при объединении смежных помещений;

изменение внутренней планировки даже без изменения границ и площади;

изменение границ и (или) площади смежных помещений в результате работ .

Это означает, что даже внешне незаметные работы, которые приводят к изменению юридических характеристик объекта в ЕГРН, однозначно квалифицируются как перепланировка и требуют согласования. Кроме того, с 2024 года моментом завершения перепланировки считается внесение изменений в ЕГРН, а не только утверждение акта приёмочной комиссии .