Что предлагают депутаты

Законопроекты устанавливают минимальный порог компенсации — не ниже 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день .

Те же 100 000 рублей за месяц просрочки превращаются уже в 15 000 рублей. Рост — почти в пять раз. При этом речь идёт именно о минимуме: коллективным договором можно установить и больше, но меньше — нельзя.

Эксперты уже подсчитали: если долг по зарплате и авансу составляет 100 тысяч рублей, по текущим правилам компенсация за определенный период составит 700 рублей, а по новым — 3 750 рублей . И это без учёта НДФЛ и страховых взносов, которые работодатель платит сверху.