В Госдуме снова заговорили о том, что «переждать» задержку зарплаты скоро станет непозволительно дорого. На рассмотрении находятся законопроекты № 31544-9 и № 31561-9, которые предлагают поднять минимальную компенсацию за просрочку выплат с нынешних «копеек» до ощутимых 0,5% в день. Для бухгалтерии это сигнал: арифметика «переноса на понедельник» меняется кардинально.
Сколько стоит «техническая задержка» сейчас
По действующей редакции ст. 236 ТК РФ компенсация считается исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. При ставке 16% годовых это примерно 0,1067% в день .
На практике выглядит безобидно: задержали 100 000 рублей на месяц — набежало около 3 200 рублей. Для компании это часто воспринимается как «символические извинения», а не как реальный финансовый удар.
Что предлагают депутаты
Законопроекты устанавливают минимальный порог компенсации — не ниже 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день .
Те же 100 000 рублей за месяц просрочки превращаются уже в 15 000 рублей. Рост — почти в пять раз. При этом речь идёт именно о минимуме: коллективным договором можно установить и больше, но меньше — нельзя.
Эксперты уже подсчитали: если долг по зарплате и авансу составляет 100 тысяч рублей, по текущим правилам компенсация за определенный период составит 700 рублей, а по новым — 3 750 рублей . И это без учёта НДФЛ и страховых взносов, которые работодатель платит сверху.
Второе новшество: инспектор берёт калькулятор
Законопроект № 31561-9 предлагает закрепить за инспектором труда право самостоятельно рассчитывать и взыскивать компенсацию, даже если работодатель её не начислил .
Сейчас инспектор может выдать предписание, но взыскание часто уходит в суд. Если поправки примут, схема упрощается: инспектор считает — инспектор взыскивает. Если денег на счетах нет, взыскание продолжится за счёт иного имущества по общим правилам исполнительного производства. Спор о праве на саму выплату остаётся в суде, но сама компенсация становится ближе к работнику.
Что это значит для бухгалтерии: «эффект пятницы»
Представьте типичную ситуацию. Бухгалтер думает: «Ну, задержу выплату на два дня из-за технических причин, ничего страшного».
По новым правилам два дня просрочки на сумму 100 000 рублей — это уже 1 000 рублей компенсации. Десять сотрудников — 10 000 рублей. За два дня. Не потому, что кто-то злой, а потому что закон считает иначе.
И это только прямая компенсация. Добавьте сюда НДФЛ, который, по разъяснениям Минфина, с такой компенсации удерживается в общем порядке , и страховые взносы, которые работодатель платит за свой счёт . «Эффект пятницы» перестаёт быть шуткой.
Резюме для тех, кто не любит читать много
Сейчас: компенсация — не ниже 1/150 ключевой ставки (около 0,1% в день при ставке 16%).
Предлагается: не ниже 0,5% в день от суммы долга — в пять раз больше.
Инспектор труда сможет сам рассчитывать и взыскивать компенсацию без суда.
Взыскание можно будет продолжить за счёт иного имущества работодателя.
Законопроекты пока не приняты, но обсуждать их стоит уже сейчас — потому что «переждать» может оказаться дороже, чем заплатить вовремя.
Если вы — работодатель и не уверены, что ваши сроки выплат соответствуют закону, это повод проверить кадровый документооборот заранее. Если вы — работник и столкнулись с систематическими задержками, закон на вашей стороне, и он, похоже, собирается стать ещё строже.