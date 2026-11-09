Покупка автомобиля с НДС у компании: условия вычета, налоговый учет и типовые риски

Налог на прибыль и амортизация

Стоимость автомобиля без НДС формирует первоначальную стоимость амортизируемого имущества. Легковые автомобили с рабочим объёмом двигателя до 3,5 л относятся к 4-й амортизационной группе — срок полезного использования от 61 до 84 месяцев.

Пример: при СПИ 61 месяц ежемесячная амортизация автомобиля за 4 500 000 ₽ (без НДС — 3 688 525 ₽) составит около 60 468 ₽. За первый год — примерно 726 тысяч расходов, экономия по налогу на прибыль при ставке 25% — около 182 тысяч за 12 месяцев.

Если автомобиль приобретён в лизинг, картина меняется: с 2022 года предмет лизинга в налоговом учёте амортизирует только лизингодатель, а лизингополучатель в полном объёме признаёт лизинговые платежи в прочих расходах. Выбор балансодержателя по договору влияет на бухгалтерский учёт (ФСБУ 25/2018), но не на налоговые потоки. Это важно учитывать при сравнении покупки и лизинга: корректное сравнение — по полной стоимости владения, а не по размеру ежемесячного платежа.