Пришел акт налоговой проверки: памятка бухгалтеру — как посчитать срок и собрать возражения

Акт налоговой проверки обычно первым видит бухгалтер: он приходит по ТКС, в личный кабинет или письмом на юрадрес. От того, что бухгалтер сделает в первые дни, зависит, хватит ли компании времени на сильные возражения. Ниже рабочая памятка: как определить дату получения, что запросить и собрать, как построить возражения и подготовиться к рассмотрению материалов.
Шаг 1. Определите дату получения акта
На возражения отводится один месяц со дня получения акта (п. 6 ст. 100 НК РФ). Отсчёт начинается на следующий день после даты получения (п. 2 ст. 6.1 НК). Поэтому сначала нужно точно установить, когда акт считается полученным. Это зависит от способа передачи (п. 4 ст. 31 НК):
по ТКС — на 6-й рабочий день со дня отправки, указанного в подтверждении оператора ЭДО (правило действует с 05.02.2025, Закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ; касается тех, кто обязан сдавать отчётность в электронном виде);
заказным письмом — на 6-й рабочий день со дня отправки (п. 4 ст. 31, п. 6 ст. 6.1 НК);
через личный кабинет налогоплательщика — на следующий день после размещения;
вручили лично — дата, указанная на вашем экземпляре.
С 05.02.2025 обязанность отправлять квитанцию о приёме отменена, и на дату получения квитанция не влияет, даже если её отправили раньше или позже. Не ждите, пока кто-то «примет» документ в системе: дата получения считается от даты отправки.
Пример расчёта по ТКС (2026 год): акт отправлен 17.02.2026 (вторник). Шестидневный срок начинает течь со следующего дня (п. 2 ст. 6.1 НК), считаем только рабочие дни: 18, 19, 20 февраля, затем 23.02 — праздник, его пропускаем, — 24, 25 и 26 февраля. Акт считается полученным 26.02.2026 (четверг). Месяц на возражения начинает течь 27.02.2026 и истекает 26.03.2026 (четверг, рабочий день) (п. 3 ст. 6.1 НК). Так же считает ФНС: в её примере документ, отправленный 10.02.2025, получен 18.02.2025, а срок ответа начинает течь 19.02.2025 (письмо ФНС от 07.03.2025 № ЕА-4-15/2526@).
Если последний день срока выпадает на выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). Ориентироваться на последний день всё равно не стоит: возражения лучше подать с запасом.
Что сохранить сразу:
скриншот или выгрузку из системы ЭДО с датой отправки акта;
конверт с почтовым штемпелем, если акт пришёл письмом;
служебную записку руководителю с датой получения и датой окончания срока.
Шаг 2. Проверьте комплектность и запросите материалы
Документы, на которых основаны выводы проверяющих, прикладываются к акту (п. 3.1 ст. 100 НК). Исключение — документы, полученные от самой компании: их не прикладывают. Сверьте приложения со ссылками в тексте акта. Если акт ссылается на протокол допроса или ответ банка, а в приложениях этого документа нет, запишите это.
С остальными материалами проверки можно ознакомиться по заявлению (п. 2 ст. 101 НК). Право действует в пределах срока на возражения, а инспекция обязана обеспечить ознакомление не позднее двух дней со дня подачи заявления. Поэтому подайте его письменно в первые дни и перечислите конкретно:
протоколы допросов свидетелей;
ответы контрагентов на поручения об истребовании документов;
выписки и ответы банков;
заключения экспертов, протоколы осмотров;
документы, на которые есть ссылки в акте, но которых нет в приложениях.
Часто самое важное лежит не в акте, а именно в этих материалах.
Шаг 3. Разберите акт по эпизодам
Возражения вида «с актом не согласны» ничего не дают. Удобнее завести отдельный лист на каждый эпизод доначисления и ответить на нём на пять вопросов:
Какой налог, период и сумма (налог, пени, штраф)?
Что именно утверждает инспекция?
На каких доказательствах это держится: показания, ответы контрагентов, банковские данные, расчёт?
Какие документы есть у компании?
Есть ли ошибки в расчёте или в периоде?
После такого разбора видно, где спор по существу (например, реальность операций с контрагентом по ст. 54.1 НК), а где можно снять доначисление на арифметике или неверном периоде.
Шаг 4. Соберите доказательства: всё и сразу
Для каждого эпизода подберите документы, которые подтверждают реальность операций и вашу позицию: первичку, договоры, переписку, пропуска, путевые листы, фото, документы о хранении и перемещении товара. Если сотрудники действительно работали с контрагентом, их пояснения тоже пригодятся. Важно фиксировать то, что люди знают, а не подсказывать им ответы.
Главное правило: прикладывайте документы к возражениям сейчас. Формально донести их можно и позже: УФНС обязано рассмотреть документы, приложенные к жалобе (п. 1, 2 ст. 140 НК; прежний п. 4 ст. 140 утратил силу с 17.03.2021), а суд принимает новые доказательства, хотя может отнести расходы на компанию (п. 78 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57). Но к документам, впервые появившимся в споре, относятся с недоверием. Поэтому возражения в инспекции фактически становятся основой всей дальнейшей защиты.
Шаг 5. Структура письменных возражений
Рабочий каркас документа:
Шапка: инспекция, наименование и ИНН компании, номер и дата акта.
Процедурные доводы. Безусловное основание для отмены решения вышестоящим органом или судом — если компании не обеспечили возможность участвовать в рассмотрении лично или через представителя и представить объяснения (абз. 2 п. 14 ст. 101 НК). Остальные нарушения ведут к отмене, только если привели или могли привести к неправомерному решению (абз. 3 п. 14). Отказ в ознакомлении с материалами проверки и доп. мероприятий суды оценивают по существу: отменяют, если он лишил компанию возможности возразить (п. 38 постановления Пленума ВАС № 57). Не каждое нарушение процедуры — отмена.
Доводы по эпизодам, каждый со ссылками на приложенные документы.
Расчётная часть. Если эпизод сложно оспорить целиком, проверьте расчёт и возможность учесть реальные налоговые обязательства. При «технических» контрагентах реконструкцию допускают, только если реальный исполнитель и параметры сделки установлены, а компания раскрыла их и подтвердила документами. Иначе, по позиции ФНС, в расходах и вычетах откажут полностью, а расчётный способ не применят (пп. 10–11 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@). Верховный суд подтвердил: даже при умышленном взаимодействии с «техническими» компаниями реконструкция по налогу на прибыль возможна только при установлении фактического исполнителя и реальных параметров исполнения (определение ВС от 31.03.2026 № 307-ЭС25-11805, дело «Вокфорс»). Оценивать это нужно честно.
Смягчающие обстоятельства (ст. 112 НК). При их наличии штраф снижается не менее чем в два раза (п. 3 ст. 114 НК). Заявляйте их, даже если спорите по существу.
Просительная часть: что именно просите не включать в решение.
Перечень приложений.
Возражения можно подать по всему акту или по отдельным эпизодам. Подписывает руководитель или представитель по доверенности. Проверьте, что доверенность оформлена заранее.
Шаг 6. Рассмотрение материалов проверки
Инспекция извещает о времени и месте рассмотрения, и компания вправе участвовать лично или через представителя (п. 2 ст. 101 НК). Подготовьтесь так:
определите, кто пойдёт: руководитель, бухгалтер, юрист или представитель с доверенностью;
возьмите копию поданных возражений и подшивку приложений;
подготовьте короткие тезисы по ключевым эпизодам;
если появились новые документы, представьте их письменно и под отметку о принятии.
По итогам рассмотрения инспекция может назначить дополнительные мероприятия налогового контроля. По их результатам составляют дополнение к акту. Возражения на него можно подать в течение 15 рабочих дней со дня получения дополнения (п. 6.2 ст. 101, п. 6 ст. 6.1 НК). Их предмет — само дополнение, то есть доказательства и выводы, полученные в ходе дополнительных мероприятий (п. 6.1 ст. 101 НК). С материалами этих мероприятий можно ознакомиться в тот же срок (п. 2 ст. 101 НК).
Чего не делать до решения
Не подавать уточнённые декларации по спорным эпизодам, пока позиция не оценена: это фактически признание эпизода, а после акта уточнёнка уже не освобождает от штрафа (п. 4 ст. 81 НК). Если же ошибка бесспорна (арифметика, период), её исправление с доплатой налога и пеней бывает выгоднее спора — решайте это с юристом.
Не затягивать с бесспорной частью: пени начисляются за каждый день просрочки (ст. 75 НК). Решение можно исполнить полностью или в части и до вступления в силу, права на жалобу это не лишает (п. 9 ст. 101 НК).
Не выводить активы, не закрывать счета и не затевать без деловой причины смену директора или реорганизацию. После вынесения решения такие шаги — типичное основание для обеспечительных мер (п. 10 ст. 101 НК), риск субсидиарной и даже уголовной ответственности (ст. 199.2 УК).
Не договариваться с инспектором устно: всё важное — письмом с отметкой о принятии.
Что дальше
Решение вступает в силу через месяц после вручения (п. 9 ст. 101 НК). В этот месяц можно подать апелляционную жалобу в УФНС через свою инспекцию (ст. 139.1, п. 1 ст. 139 НК). Пока жалоба рассматривается, решение в силу не вступает. Если месяц пропущен, остаётся обычная жалоба в течение года со дня вынесения решения (п. 2 ст. 139 НК), но решение уже будет действовать. В суд можно обратиться только после обжалования в вышестоящем налоговом органе (п. 2 ст. 138 НК).
Памятка бухгалтеру на первые три дня
Зафиксировать способ и дату получения акта, сохранить подтверждение.
Посчитать дату окончания месяца на возражения и поставить её в календарь руководителю.
Сверить приложения со ссылками в акте.
Подать ходатайство об ознакомлении с материалами.
Завести листы по эпизодам и начать подбор документов.
Проверить доверенности на тех, кто будет готовить возражения и участвовать в рассмотрении.
Не подавать уточнёнки по спорным эпизодам до оценки позиции.