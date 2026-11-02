Пришел акт налоговой проверки: памятка бухгалтеру — как посчитать срок и собрать возражения

Шаг 1. Определите дату получения акта

На возражения отводится один месяц со дня получения акта (п. 6 ст. 100 НК РФ). Отсчёт начинается на следующий день после даты получения (п. 2 ст. 6.1 НК). Поэтому сначала нужно точно установить, когда акт считается полученным. Это зависит от способа передачи (п. 4 ст. 31 НК):

по ТКС — на 6-й рабочий день со дня отправки, указанного в подтверждении оператора ЭДО (правило действует с 05.02.2025, Закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ; касается тех, кто обязан сдавать отчётность в электронном виде);

заказным письмом — на 6-й рабочий день со дня отправки (п. 4 ст. 31, п. 6 ст. 6.1 НК);

через личный кабинет налогоплательщика — на следующий день после размещения;

вручили лично — дата, указанная на вашем экземпляре.

С 05.02.2025 обязанность отправлять квитанцию о приёме отменена, и на дату получения квитанция не влияет, даже если её отправили раньше или позже. Не ждите, пока кто-то «примет» документ в системе: дата получения считается от даты отправки.

Пример расчёта по ТКС (2026 год): акт отправлен 17.02.2026 (вторник). Шестидневный срок начинает течь со следующего дня (п. 2 ст. 6.1 НК), считаем только рабочие дни: 18, 19, 20 февраля, затем 23.02 — праздник, его пропускаем, — 24, 25 и 26 февраля. Акт считается полученным 26.02.2026 (четверг). Месяц на возражения начинает течь 27.02.2026 и истекает 26.03.2026 (четверг, рабочий день) (п. 3 ст. 6.1 НК). Так же считает ФНС: в её примере документ, отправленный 10.02.2025, получен 18.02.2025, а срок ответа начинает течь 19.02.2025 (письмо ФНС от 07.03.2025 № ЕА-4-15/2526@).

Если последний день срока выпадает на выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). Ориентироваться на последний день всё равно не стоит: возражения лучше подать с запасом.

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