Налоговая сможет остановить продажи на маркетплейсе: что предлагает законопроект № 617-9

29 октября 2026 года Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 617-9 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Среди прочего в нём появляется новый способ обеспечить исполнение налоговой обязанности: налоговый орган сможет поручить цифровым платформам приостановить приём заказов и размещение карточек продавца.
Это не закон. Текст ещё могут переписать ко второму чтению. Срок представления поправок в карточке законопроекта стоит до 18:00 12 ноября 2026 года, само второе чтение включено в календарь Государственной Думы на 19 ноября 2026 года. Но бухгалтеру, который ведёт селлеров, уже сейчас важно понять механику исходного проекта и не спутать её с другими вызовами из инспекции.
Отдельную статью про индексацию штрафов по тому же законопроекту мы уже разбирали. Здесь другой сюжет: не размер санкций, а риск остановить витрину.
Что именно предлагают добавить
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в отзыве от 15 октября 2026 года описал новеллу так. Законопроект наделяет цифровые платформы отдельными функциями информационного взаимодействия между налоговым органом и партнёром платформы — продавцом. Документы инспекции можно будет направлять в электронной форме через информационные системы оператора в личный кабинет продавца на площадке.
Одновременно вводится новый способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов: приостановление приёма заказов и размещения карточки товара на посреднической цифровой платформе. По отзыву комитета Совета Федерации, этот способ предусматривается в случае неявки партнёра, его законного или уполномоченного представителя в налоговый орган для дачи показаний в срок, указанный в уведомлении о вызове для дачи показаний, и (или) в случае непредставления партнёром документов (информации) по требованию налогового органа.
Здесь важно не смешать два разных действия инспекции. Речь в проекте, как его излагают комитеты, идёт о вызове для дачи показаний, а не о вызове для дачи пояснений. Показания и пояснения в налоговом контроле — разные процедуры, с разными последствиями. В рабочих документах лучше сразу фиксировать, какой именно документ пришёл клиенту: уведомление о вызове для дачи показаний или требование о представлении документов, а не „какое-то письмо из налоговой“.
Заключение Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, которое 27 октября 2026 года пересказали Интерфакс и «Финмаркет», добавляет детали механизма. Поручение налоговая служба направляет одновременно всем операторам цифровых платформ, на которых размещена информация о товарах, работах или услугах такого продавца. Площадка должна исполнить поручение в течение двух дней и уведомить налоговый орган. По проекту меру можно применить, если продавец не явился по вызову для дачи показаний либо не представил документы (информацию) по требованию. В обоих случаях — не позднее истечения месяца со дня истечения соответствующего срока. Если речь о непредставленных документах (информации), есть и нижняя граница: не ранее трёх дней, следующих за днём истечения срока представления. Точные формулировки — в проектируемых пунктах 4 и 5 статьи 77.1. Если продавец явился или представил документы, регулятор не позднее двух дней направляет площадке поручение возобновить приём заказов и показ карточек.
Точные сроки и условия нужно сверять с текстом законопроекта: пересказ заключения комитета — не нормативный акт. Но уже из этого описания видно, что мера задумана не как точечная «заморозка» одной карточки на одной площадке, а как одновременное поручение всем платформам, где продавец присутствует.
Почему комитет Госдумы просит норму убрать
Бюджетный комитет Государственной Думы рекомендовал принять проект в первом чтении, но при подготовке ко второму чтению предложил исключить механизм приостановления размещения карточек. Это рекомендация комитета, а не принятая поправка. Пока норма из текста, принятого в первом чтении, сама собой не исчезла.
Доводы комитета, по сообщению Интерфакса, такие. Мера фактически приостанавливает деятельность налогоплательщика в отсутствие реальной обязанности перед бюджетом и поэтому не соответствует сути способов обеспечения уплаты налогов. Механизма возобновить карточку с прежним рейтингом и позициями в поисковой выдаче в проекте нет. Приостановка из-за неявки, в том числе по уважительной причине, может причинить несоразмерный ущерб. Комитет сравнивает это с административным приостановлением деятельности по КоАП РФ, которое по общему правилу назначает суд и не более чем на 90 суток.
Отдельно комитет возражает против того, чтобы возложить на операторов выявление налоговых рисков продавцов: налоговый контроль должны вести уполномоченные органы с гарантиями защиты прав налогоплательщика, включая возмещение убытков от неправомерных действий. Личный кабинет маркетплейса, по мнению комитета, может быть только вспомогательным каналом: информацию нужно одновременно направлять через официальные электронные ресурсы, на неё должен распространяться режим налоговой тайны, а продавец должен сохранить право общаться с инспекцией напрямую, без площадки.
Комитет Совета Федерации тоже сомневается в соразмерности. В отзыве отмечено, что приостановление работы продавца на цифровой платформе фактически может привести к прекращению хозяйственной деятельности ещё до завершения налогового контроля. Отдельно указано, что документ, направленный налоговым органом продавцу через информационную систему площадки, предлагается считать полученным по истечении трёх дней, следующих за днём направления. Для бухгалтера это критично: срок на ответ тогда нельзя считать «с того дня, когда продавец зашёл в кабинет маркетплейса и увидел письмо».
За неисполнение оператором поручения о приостановлении или возобновлении продаж, а также связанных с контролем обязанностей проект, по отзыву Совета Федерации, устанавливает штраф 100 тыс. рублей. Это санкция для площадки, не для продавца. Но продавцу от этого не легче: исполнять поручение оператору будет выгоднее, чем спорить.
Что делать бухгалтеру селлера уже сейчас
Пока закон не принят, карточки по этой норме никто не гасит. Если механизм сохранят, по тексту проекта он заработает не сразу: соответствующие нормы вступают в силу через девять месяцев после официального опубликования закона. Это не 1 января 2027 года: та дата в проекте относится к другим поправкам, в том числе к индексации штрафов. Готовиться всё равно стоит: если механизм сохранится во втором и третьем чтении, самым дорогим окажется не сам спор, а дни без витрины.
Первое. Разберите входящие от инспекции по видам. Вызов для дачи показаний, требование о представлении документов и вызов для дачи пояснений — разные документы. Срок, адрес явки, объём запроса и последствия пропуска у них разные. Ведите отдельный календарь по каждому клиенту-селлеру.
Второе. Проверьте, кто фактически читает почту клиента: личный кабинет налогоплательщика, ТКС, Госуслуги и кабинет на площадке. Если проект сохранится в исходном виде, письмо через маркетплейс могут счесть полученным через три дня после направления оператору. Значит, нельзя оставлять кабинет площадки без ответственного и без правила пересылать такие сообщения бухгалтеру в тот же день.
Третье. Заранее назначьте, кто поедет давать показания и кто готовит пакет документов. Для продавца, который торгует сразу на нескольких площадках, пропуск одного срока по проекту может ударить по всем витринам сразу.
Четвёртое. Не ждите, что «комитет же предложил исключить». Предложение комитета нужно отслеживать по карточке законопроекта № 617-9 и по тексту ко второму чтению. Пока поправка не принята, считать норму снятой рано.
Практический вывод такой. Законопроект предлагает останавливать продажи не за сам налоговый долг, а за срыв явки для дачи показаний или срыв представления документов. Если эту логику сохранят, цена пропущенного требования для селлера будет измеряться не только штрафом, но и остановленной витриной. Пока окно поправок открыто, это ещё проект. Как только появится текст ко второму чтению, его нужно сверить заново: основания, сроки и канал доставки документов могут измениться.
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