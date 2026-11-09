Налоговая сможет остановить продажи на маркетплейсе: что предлагает законопроект № 617-9

Что именно предлагают добавить

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в отзыве от 15 октября 2026 года описал новеллу так. Законопроект наделяет цифровые платформы отдельными функциями информационного взаимодействия между налоговым органом и партнёром платформы — продавцом. Документы инспекции можно будет направлять в электронной форме через информационные системы оператора в личный кабинет продавца на площадке.

Одновременно вводится новый способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов: приостановление приёма заказов и размещения карточки товара на посреднической цифровой платформе. По отзыву комитета Совета Федерации, этот способ предусматривается в случае неявки партнёра, его законного или уполномоченного представителя в налоговый орган для дачи показаний в срок, указанный в уведомлении о вызове для дачи показаний, и (или) в случае непредставления партнёром документов (информации) по требованию налогового органа.

Здесь важно не смешать два разных действия инспекции. Речь в проекте, как его излагают комитеты, идёт о вызове для дачи показаний, а не о вызове для дачи пояснений. Показания и пояснения в налоговом контроле — разные процедуры, с разными последствиями. В рабочих документах лучше сразу фиксировать, какой именно документ пришёл клиенту: уведомление о вызове для дачи показаний или требование о представлении документов, а не „какое-то письмо из налоговой“.

Заключение Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, которое 27 октября 2026 года пересказали Интерфакс и «Финмаркет», добавляет детали механизма. Поручение налоговая служба направляет одновременно всем операторам цифровых платформ, на которых размещена информация о товарах, работах или услугах такого продавца. Площадка должна исполнить поручение в течение двух дней и уведомить налоговый орган. По проекту меру можно применить, если продавец не явился по вызову для дачи показаний либо не представил документы (информацию) по требованию. В обоих случаях — не позднее истечения месяца со дня истечения соответствующего срока. Если речь о непредставленных документах (информации), есть и нижняя граница: не ранее трёх дней, следующих за днём истечения срока представления. Точные формулировки — в проектируемых пунктах 4 и 5 статьи 77.1. Если продавец явился или представил документы, регулятор не позднее двух дней направляет площадке поручение возобновить приём заказов и показ карточек.

Точные сроки и условия нужно сверять с текстом законопроекта: пересказ заключения комитета — не нормативный акт. Но уже из этого описания видно, что мера задумана не как точечная «заморозка» одной карточки на одной площадке, а как одновременное поручение всем платформам, где продавец присутствует.