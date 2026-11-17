В конце октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ФНС, сообщил, что к контролю примерно 5,5 тыс. московских компаний подключили инспекции других регионов.

В конце октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ФНС, сообщил, что к контролю примерно 5,5 тыс. московских компаний подключили инспекции других регионов. Юристы рассказали изданию о конкретных случаях: московские компании проверяли инспекции из Ставропольского края и ХМАО. ФНС детали не комментировала и ответила, что налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля и для налогоплательщиков ничего не меняется.

Важная оговорка. Публичного приказа или письма ФНС о том, что выездные проверки московских компаний массово передают в регионы, нет. Мы знаем о практике из сообщений СМИ и из дел, которые ведут консультанты. Но правовая основа для этого есть давно, и в 2026 году ее заметно расширили. Ниже разберем, на каких нормах это держится, что меняется для бухгалтера на практике и как подготовиться.

На каких нормах это держится

Выездные проверки. С 2019 года (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ) пункт 2 статьи 89 НК РФ разрешает выносить решение о выездной проверке не только инспекции по месту нахождения организации, но и налоговому органу, который ФНС уполномочила проводить выездные проверки на территории конкретного субъекта РФ в отношении компаний этого субъекта. Такие полномочия ФНС закрепляет своими распоряжениями (например, распоряжение ФНС России от 23.04.2021 № 96@ с изменениями), и отдельные инспекции наделены ими сразу для нескольких регионов или для всей страны. Компания при этом остается на учете в своей инспекции. Для крупнейших налогоплательщиков правило свое: проверку назначает инспекция, где компания состоит на учете как крупнейшая.

Камеральные проверки. С 1 января 2026 года, после Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, камеральную проверку тоже может проводить уполномоченный ФНС налоговый орган, а не только тот, куда сдана декларация (пункт 1 статьи 88 НК РФ). О такой проверке компанию уведомляют, а документы и пояснения можно направлять и в свою инспекцию, и в проверяющую.

Жалобы. С 1 сентября 2026 года действует новый пункт 1.1 статьи 140 НК РФ. Жалобу в вышестоящий орган теперь может рассматривать налоговый орган, которого ФНС наделила полномочиями вышестоящего, в том числе из другого региона. Подавать жалобу нужно, как и раньше, через инспекцию, чье решение обжалуется.

Суд. С 1 января 2026 года действует часть 6.2 статьи 38 АПК РФ. Если инспекция находится не там, где зарегистрирован заявитель, заявление об оспаривании ее решения подается в арбитражный суд по адресу заявителя. Для московской компании это Арбитражный суд города Москвы, даже если решение вынесла инспекция из другого региона.

Суды не принимают довод «вы не из нашего региона» сам по себе. Например, Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 17.06.2026 № Ф09-1879/26 по делу № А50-29029/2024 признал законной выездную проверку компании из Свердловской области, которую назначила Межрайонная ИФНС № 20 по Пермскому краю. Суд сослался на пункт 2 статьи 89 НК РФ и распоряжения ФНС, которыми эта инспекция наделена полномочиями на проведение выездных проверок во всех регионах. Спорить имеет смысл по существу претензий.

Что меняется на практике

С юридической стороны права и обязанности компании те же. Сроки, порядок истребования документов, право на возражения и участие в рассмотрении никуда не делись. Меняется организация работы.

Инспектор из другого региона не знает историю компании. Он не видел прошлых пояснений, не помнит, как отрабатывались разрывы по НДС, не знает специфику отрасли. Все, что раньше объяснялось на встрече, теперь должно быть понятно из документов.

Общение идет на расстоянии. Требования, уведомления о вызове, акт и извещение о рассмотрении приходят по ТКС или через личный кабинет, а сами мероприятия проводят сотрудники, которые находятся за сотни километров.

Видеосвязь пока не помогает. Порядок рассмотрения материалов проверки по ВКС утвержден приказом ФНС от 11.08.2026 № ЕД-1-2/567@, который вступил в силу 30 сентября 2026 года. Участвовать предлагается из инспекции по месту нахождения компании, а не со своего компьютера. Но ФНС сообщила, что из-за технических работ рассмотрение материалов по ВКС приостановлено до 31 декабря 2026 года.

Разные инспекции работают по-разному. Одна выносит решение, другая может заниматься обеспечительными мерами или взысканием. В материале «Коммерсанта» приводится случай, когда региональная инспекция, отвечавшая за обеспечительные меры, приняла условную «недоимку» из акта за реальную и запросила сведения об активах для ареста.

Как подготовиться по шагам

Что держать в голове

Экстерриториальный контроль не отменяет ни одного права налогоплательщика, но убирает привычную опору на знакомого инспектора и личные встречи. Выигрывает тот, у кого позиция понятна из документов без устных объяснений, а сроки и каналы связи под контролем. Начинать стоит до акта, а лучше до первого требования.

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