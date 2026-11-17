Московскую компанию проверяет инспекция из другого региона. Что поменялось и как подготовиться к выездной проверке
В конце октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ФНС, сообщил, что к контролю примерно 5,5 тыс. московских компаний подключили инспекции других регионов.
В конце октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ФНС, сообщил, что к контролю примерно 5,5 тыс. московских компаний подключили инспекции других регионов. Юристы рассказали изданию о конкретных случаях: московские компании проверяли инспекции из Ставропольского края и ХМАО. ФНС детали не комментировала и ответила, что налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля и для налогоплательщиков ничего не меняется.
Важная оговорка. Публичного приказа или письма ФНС о том, что выездные проверки московских компаний массово передают в регионы, нет. Мы знаем о практике из сообщений СМИ и из дел, которые ведут консультанты. Но правовая основа для этого есть давно, и в 2026 году ее заметно расширили. Ниже разберем, на каких нормах это держится, что меняется для бухгалтера на практике и как подготовиться.
На каких нормах это держится
Выездные проверки. С 2019 года (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ) пункт 2 статьи 89 НК РФ разрешает выносить решение о выездной проверке не только инспекции по месту нахождения организации, но и налоговому органу, который ФНС уполномочила проводить выездные проверки на территории конкретного субъекта РФ в отношении компаний этого субъекта. Такие полномочия ФНС закрепляет своими распоряжениями (например, распоряжение ФНС России от 23.04.2021 № 96@ с изменениями), и отдельные инспекции наделены ими сразу для нескольких регионов или для всей страны. Компания при этом остается на учете в своей инспекции. Для крупнейших налогоплательщиков правило свое: проверку назначает инспекция, где компания состоит на учете как крупнейшая.
Камеральные проверки. С 1 января 2026 года, после Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, камеральную проверку тоже может проводить уполномоченный ФНС налоговый орган, а не только тот, куда сдана декларация (пункт 1 статьи 88 НК РФ). О такой проверке компанию уведомляют, а документы и пояснения можно направлять и в свою инспекцию, и в проверяющую.
Жалобы. С 1 сентября 2026 года действует новый пункт 1.1 статьи 140 НК РФ. Жалобу в вышестоящий орган теперь может рассматривать налоговый орган, которого ФНС наделила полномочиями вышестоящего, в том числе из другого региона. Подавать жалобу нужно, как и раньше, через инспекцию, чье решение обжалуется.
Суд. С 1 января 2026 года действует часть 6.2 статьи 38 АПК РФ. Если инспекция находится не там, где зарегистрирован заявитель, заявление об оспаривании ее решения подается в арбитражный суд по адресу заявителя. Для московской компании это Арбитражный суд города Москвы, даже если решение вынесла инспекция из другого региона.
Суды не принимают довод «вы не из нашего региона» сам по себе. Например, Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 17.06.2026 № Ф09-1879/26 по делу № А50-29029/2024 признал законной выездную проверку компании из Свердловской области, которую назначила Межрайонная ИФНС № 20 по Пермскому краю. Суд сослался на пункт 2 статьи 89 НК РФ и распоряжения ФНС, которыми эта инспекция наделена полномочиями на проведение выездных проверок во всех регионах. Спорить имеет смысл по существу претензий.
Что меняется на практике
С юридической стороны права и обязанности компании те же. Сроки, порядок истребования документов, право на возражения и участие в рассмотрении никуда не делись. Меняется организация работы.
Инспектор из другого региона не знает историю компании. Он не видел прошлых пояснений, не помнит, как отрабатывались разрывы по НДС, не знает специфику отрасли. Все, что раньше объяснялось на встрече, теперь должно быть понятно из документов.
Общение идет на расстоянии. Требования, уведомления о вызове, акт и извещение о рассмотрении приходят по ТКС или через личный кабинет, а сами мероприятия проводят сотрудники, которые находятся за сотни километров.
Видеосвязь пока не помогает. Порядок рассмотрения материалов проверки по ВКС утвержден приказом ФНС от 11.08.2026 № ЕД-1-2/567@, который вступил в силу 30 сентября 2026 года. Участвовать предлагается из инспекции по месту нахождения компании, а не со своего компьютера. Но ФНС сообщила, что из-за технических работ рассмотрение материалов по ВКС приостановлено до 31 декабря 2026 года.
Разные инспекции работают по-разному. Одна выносит решение, другая может заниматься обеспечительными мерами или взысканием. В материале «Коммерсанта» приводится случай, когда региональная инспекция, отвечавшая за обеспечительные меры, приняла условную «недоимку» из акта за реальную и запросила сведения об активах для ареста.
Как подготовиться по шагам
Проверьте, нет ли уже писем от «чужой» инспекции. Просмотрите требования, информационные письма и уведомления о вызове за последние месяцы и посмотрите код налогового органа. Если среди них есть инспекция из другого региона, к компании уже присматриваются, даже если выездной проверки пока нет.
Наведите порядок с каналом связи. Назначьте ответственного за ТКС и личный кабинет, проверьте сертификат электронной подписи и доверенности. С 5 февраля 2025 года квитанцию о приеме документов из инспекции отправлять не нужно: документ, направленный по ТКС, считается полученным на шестой рабочий день со дня отправки (пункт 4 статьи 31 НК РФ), даже если его никто не открыл, и срок ответа уже идет. Счет заблокируют, если компания вообще не обеспечила прием документов по ТКС, например нет договора с оператором ЭДО или действующего сертификата подписи (пункт 5.1 статьи 23 и подпункт 1.1 пункта 3 статьи 76 НК РФ).
Отвечайте на каждое требование в срок, даже если оно пришло из непривычного региона. Если документов много, просите продлить срок по пункту 3 статьи 93 НК РФ: уведомление с причинами и реальным сроком нужно направить не позднее дня, следующего за днем получения требования.
Проведите самопроверку по главным зонам риска. Это разрывы по НДС, сомнительные контрагенты, расходы по налогу на прибыль, которые трудно подтвердить, и признаки дробления. Сопоставьте свои выводы со статьей 54.1 НК РФ: реальность сделки, деловая цель, исполнение обязательства тем лицом, которое указано в договоре.
Соберите досье по ключевым контрагентам. Договор, первичка, переписка, доказательства исполнения, сведения о проверке контрагента перед заключением сделки. Досье должно быть понятно человеку, который видит компанию впервые.
Подготовьте электронный архив. Отсканируйте первичные документы за проверяемые годы, разложите по налогам и периодам, сделайте опись. Копии заверяет сама компания, нотариальное заверение требовать не вправе (пункт 2 статьи 93 НК РФ). Хороший архив экономит время и снижает риск, что инспектор сделает выводы без документов.
Решите заранее, где пройдет проверка. По пункту 1 статьи 89 НК РФ выездная проверка идет на территории компании, а если помещения нет, проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа. Если места нет, сообщите об этом письменно и уточните у проверяющих, как будет организована работа с документами.
Подготовьте сотрудников к допросам. Директор, главный бухгалтер и менеджеры, которые вели спорные сделки, должны знать фактические обстоятельства своих участков. Напомните им, что на допрос можно прийти с представителем, а показания нужно внимательно прочитать перед подписью.
Оформите доверенности на представителей и решите, кто будет участвовать в рассмотрении материалов. Пока ВКС приостановлена, участие может означать поездку в инспекцию, которая вынесет решение, поэтому планируйте ее заранее.
Следите за сроками после акта. На письменные возражения отводится один месяц со дня получения акта (пункт 6 статьи 100 НК РФ). С 1 сентября 2026 года кодекс прямо разрешает подать их по ТКС или через личный кабинет, ехать для этого не нужно. Подайте ходатайство об ознакомлении с материалами проверки и об участии в рассмотрении (статья 101 НК РФ). Срок не продлевается из-за того, что инспекция далеко.
Заранее подумайте об обеспечительных мерах. Пункт 10 статьи 101 НК РФ позволяет запретить отчуждать имущество без согласия инспекции. Подготовьте сведения об активах, которые можно предложить для залога, и подумайте о банковской гарантии: на них обеспечительные меры можно заменить (пункт 11 статьи 101 НК РФ).
Готовьте апелляционную жалобу как основной этап защиты. Ее подают до вступления решения в силу, то есть в течение месяца со дня его вручения (пункт 9 статьи 101 и пункт 2 статьи 139.1 НК РФ), через инспекцию, которая вынесла решение. Рассматривать жалобу может уполномоченный орган из другого региона (пункт 1.1 статьи 140 НК РФ). Без этого этапа в суд не пойти (пункт 2 статьи 138 НК РФ).
Помните про суд в Москве. Решение региональной инспекции московская компания оспаривает в Арбитражном суде города Москвы (часть 6.2 статьи 38 АПК РФ). Это стоит учитывать при выборе представителя и планировании расходов на спор.
Не стройте защиту на доводе о «чужой» инспекции. Проверьте реквизиты решения о проведении проверки и указание на полномочия органа, но основную работу ведите по существу претензий.
Что держать в голове
Экстерриториальный контроль не отменяет ни одного права налогоплательщика, но убирает привычную опору на знакомого инспектора и личные встречи. Выигрывает тот, у кого позиция понятна из документов без устных объяснений, а сроки и каналы связи под контролем. Начинать стоит до акта, а лучше до первого требования.
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