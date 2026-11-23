Как посчитать месяц на возражения и построить их, мы разбирали в памятке 2 ноября. Здесь другая часть работы после акта выездной проверки: как получить все материалы дела, что делать при допмероприятиях, как подготовиться к обеспечительным мерам и как заявить смягчающие обстоятельства.

За 2026 год эта часть процедуры заметно поменялась: расширили перечень допмероприятий, закрепили способы подачи возражений и рассмотрение по видео-конференц-связи, запретили регистрационные действия с транспортом под обеспечительными мерами, ограничили снижение штрафа десятью разами.

Сроки в днях по Налоговому кодексу считаются в рабочих днях, если не сказано иное (пункт 6 статьи 6.1 НК РФ).

Что лежит в деле, но не приложено к акту

К акту прикладывают документы, которые подтверждают нарушения. Но есть два исключения (пункт 3.1 статьи 100 НК РФ). Документы, полученные от самой компании, не прилагаются вовсе. Документы с банковской, налоговой или иной тайной третьих лиц и с персональными данными прилагаются только в виде выписок, заверенных инспекцией.

В деле обычно больше, чем в приложениях: полные протоколы допросов, ответы контрагентов по статье 93.1 НК РФ, банковские выписки, протоколы осмотров, заключения экспертов. Часто именно там видно слабое место эпизода.

Как ознакомиться с материалами по шагам

Право на ознакомление закреплено в абзаце третьем пункта 2 статьи 101 НК РФ. Оно действует в пределах срока на возражения, то есть месяца со дня получения акта, а после допмероприятий в пределах 15 рабочих дней на возражения по дополнению к акту.

Подайте письменное заявление об ознакомлении с материалами налоговой проверки. Лучше в первые дни после получения акта. Инспекция обязана обеспечить ознакомление на своей территории не позднее двух рабочих дней со дня подачи заявления. Ознакомиться можно путем визуального осмотра, изготовления выписок и снятия копий. Уточните заранее, как инспекция обеспечит копирование, и оформите доверенность на представителя. По окончании составляется протокол по статье 99 НК РФ. Проверьте, что в нем перечислены материалы, которые вам показали, и запишите замечания: каких документов, упомянутых в акте, в деле нет, что не дали скопировать. Сверьте материалы с текстом акта по каждому эпизоду и составьте перечень доказательств, с которыми будете спорить.

Протокол пригодится и для процедурного довода, но суды смотрят на конкретику. Президиум ВАС РФ в постановлении от 08.11.2011 № 15726/10 указал: суд выясняет, о каких документах идет речь и как они влияют на выводы акта. Поэтому называйте конкретные документы и эпизоды.

Что готовится. По законопроекту № 617-9, принятому Госдумой во втором чтении 19.11.2026, копии можно будет снимать и в электронном виде на свой носитель. Если закон будет принят в этой редакции, поправка вступит в силу с 1 января 2027 года. Пока это проект: третье чтение запланировано на 24.11.2026, дальше Совет Федерации и подпись Президента.

Когда назначают дополнительные мероприятия

Решение о допмероприятиях руководитель инспекции принимает по итогам рассмотрения акта, возражений и материалов в течение 10 рабочих дней после окончания месяца на возражения (пункт 1 статьи 101 НК РФ). Основание одно: нужны дополнительные доказательства того, что нарушение было или его не было (пункт 6 статьи 101 НК РФ).

Что важно знать бухгалтеру.

Если требование касается периодов или операций, которых нет в акте, письменно укажите инспекции на выход за пределы допмероприятий. Документы по эпизодам из акта лучше представить в срок.

Дополнение к акту и второй раунд возражений

По итогам допмероприятий составляют дополнение к акту (пункт 6.1 статьи 101 НК РФ).

Дополнение подписывают в течение 15 рабочих дней после окончания допмероприятий. В течение 5 рабочих дней с его даты дополнение с материалами допмероприятий вручают компании. Документы, полученные от самой компании, к нему не прилагают. Возражения по дополнению можно подать в течение 15 рабочих дней со дня его получения (пункт 6.2 статьи 101 НК РФ). В этот же срок можно снова ознакомиться с материалами. Итоговое решение принимают в течение 10 рабочих дней после окончания срока на возражения по дополнению (пункт 1 статьи 101 НК РФ). Срок рассмотрения могут продлить, но не более чем на один месяц.

Второй раунд возражений не пропускайте: новые протоколы и ответы контрагентов часто становятся главными доказательствами в решении.

Как теперь подавать возражения

С 1 сентября 2026 года способы подачи прямо названы в пункте 6 статьи 100 и пункте 6.2 статьи 101 НК РФ: лично, заказным письмом, по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или через личный кабинет на Госуслугах. Формат и порядок электронной подачи утвердил приказ ФНС от 11.08.2026 № ЕД-1-2/568@, он вступил в силу 30.09.2026. Организации подают электронные возражения по ТКС.

В приеме электронных возражений откажут, если они не соответствуют формату или не подписаны электронной подписью (пункт 6 порядка, утвержденного этим приказом). Об отказе пришлют уведомление, после исправления ошибок возражения можно подать повторно. Поэтому проверяйте квитанцию о приеме и не тяните до последнего дня.

Материалы проверки можно рассмотреть по видео-конференц-связи (пункт 2 статьи 101 НК РФ, приказ ФНС от 11.08.2026 № ЕД-1-2/567@). Приказ действует с 30.09.2026. Связь организуют через инспекцию по месту нахождения компании, если у нее есть техническая возможность. О ней сообщают в извещении о рассмотрении не позднее чем за 3 рабочих дня, компании нужно направить ходатайство. Учтите: на сайте ФНС сообщается, что из-за технических работ рассмотрение по видео-конференц-связи приостановлено до 31.12.2026.

Обеспечительные меры после решения

После вынесения решения руководитель инспекции вправе принять обеспечительные меры, если есть достаточные основания полагать, что без них исполнить решение будет трудно или невозможно (пункт 10 статьи 101 НК РФ). Меры принимают исходя из известного инспекции имущества, действуют они до исполнения или отмены решения.

Мер две, порядок между ними жесткий.

Запрет на отчуждение или передачу в залог имущества без согласия инспекции. Его накладывают по группам по очереди: недвижимость, затем транспорт, ценные бумаги и предметы дизайна служебных помещений, затем иное имущество, кроме готовой продукции, сырья и материалов, и только потом готовая продукция, сырье и материалы. Следующую группу затрагивают, только если стоимость предыдущих по данным бухгалтерского учета меньше суммы недоимки, пеней и штрафов. С 1 сентября 2026 года при запрете на отчуждение транспортных средств с ними нельзя совершать регистрационные действия. Приостановление операций по счетам. Его можно применить только после запрета на отчуждение и только если стоимости имущества по данным бухучета не хватает. Счета блокируют не на всю сумму, а на разницу между суммой по решению и стоимостью имущества под запретом.

Пример из практики, кассация 2026 года. После камеральной проверки компании в Башкортостане доначислили около 23,9 млн рублей. Инспекция одним решением запретила отчуждать часть имущества и приостановила операции по счетам на всю сумму. Суды трех инстанций признали решение в части блокировки счетов недействительным. Компания показала товарно-материальные ценности, оборотно-сальдовые ведомости и инвентаризационные описи, а инспекция их фактическое наличие не проверила и не осмотрела. Ссылки на сокращение штата суды не приняли, потому что выручка за 2024 год выросла на 36% (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.04.2026 № Ф09-1044/26 по делу № А07-23043/2025).

Как к этому подготовиться бухгалтеру.

Заранее соберите расшифровку имущества по группам из пункта 10 статьи 101 НК РФ с балансовой стоимостью и документами о наличии: инвентаризационные описи, ОСВ по счетам 01, 02, 10, 41, 43. Если инспекция ссылается на ухудшение финансового положения, подготовьте пояснения по экономическому смыслу показателей: например, что кредиторская задолженность в основном состоит из полученных авансов. Узнайте у банка условия банковской гарантии. По просьбе компании меры можно заменить на банковскую гарантию, залог или поручительство (пункт 11 статьи 101 НК РФ). Если представлена действующая банковская гарантия на сумму по решению, инспекция не вправе отказать в замене (пункт 12). Меры действуют до исполнения решения или его отмены вышестоящим органом или судом (пункт 10), а при частичной замене мер решение о них отменяют в соответствующей части (пункт 12.1). Если решение исполнено или отменено, добивайтесь снятия мер. Продажа имущества и вывод активов без деловой причины после акта могут стать для инспекции доводом в пользу обеспечительных мер.

Смягчающие обстоятельства в возражениях

Руководитель инспекции обязан выявить смягчающие обстоятельства при рассмотрении материалов (подпункт 4 пункта 5 статьи 101 НК РФ), но рассчитывать на это не стоит. Перечень в статье 112 НК РФ открытый: инспекция или суд вправе признать смягчающими и иные обстоятельства.

При хотя бы одном смягчающем обстоятельстве штраф уменьшают не менее чем в два и не более чем в десять раз (пункт 3 статьи 114 НК РФ в редакции Федерального закона № 425-ФЗ, действует с 1 сентября 2026 года). Особенности учета утвердил приказ ФНС от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@, подробно мы разбирали его в отдельной памятке. Для выездной проверки важны три правила из этого приказа.

Обстоятельство учитывают только при документальном подтверждении (пункт 12 Особенностей). Ходатайство без документов почти ничего не даст. Тяжелое положение, которое возникнет из-за уплаты доначислений, не учитывают, нужны документы о текущем положении (пункт 10 Особенностей для организаций, пункт 5 для физлиц). Если одна выездная проверка выявила несколько умышленных нарушений, направленных на уклонение от уплаты налогов с привлечением взаимозависимых или подконтрольных лиц, в разных периодах, штраф снизят не больше чем в два раза, сколько бы обстоятельств ни было (пункт 19 Особенностей, кроме случаев из пунктов 9 и 16).

Заявите их отдельным разделом возражений и повторите на рассмотрении. Согласием с доначислением это не будет: можно спорить по существу и одновременно просить снизить штраф.

Чек-лист для бухгалтера

В первые дни после акта подать заявление об ознакомлении с материалами и проверить протокол ознакомления. Сверить материалы дела с актом и записать, каких документов нет. Подготовить возражения с документами и проверить квитанцию о приеме электронных возражений. Отдельным разделом заявить смягчающие обстоятельства с подтверждающими документами. После дополнения к акту снова ознакомиться с материалами и подать возражения в 15 рабочих дней. Заранее собрать расшифровку имущества по группам и узнать условия банковской гарантии на случай обеспечительных мер.

Разбираем налоговые споры в телеграм-канале: t.me/taxarmor