Муж — ИП, жена помогает. Почему у семейного бизнеса нет законного способа работать вдвоем

Муж открыл ИП и торгует на маркетплейсах, жена ведёт карточки товаров и переписку с покупателями. Или наоборот: жена печёт торты на заказ, муж развозит. Таких семейных дел в стране сотни тысяч, и почти у всех один и тот же вопрос: как оформить второго супруга, чтобы не переплачивать и не нарваться на претензии.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1323727-8 о семейных микропредприятиях. Казалось бы, вот оно. Но супружескую пару с одним ИП этот законопроект как раз и не охватывает.

Я работала в налоговой инспекции, сейчас консультирую малый бизнес по налогам. Эту ситуацию видела с обеих сторон, поэтому расскажу, какие варианты есть сейчас, чем опасен самый популярный из них и что, на мой взгляд, стоит изменить в законе.