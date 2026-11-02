Муж — ИП, жена помогает. Почему у семейного бизнеса нет законного способа работать вдвоем

Муж открыл ИП и торгует на маркетплейсах, жена ведёт карточки товаров и переписку с покупателями. Или наоборот: жена печёт торты на заказ, муж развозит. Таких семейных дел в стране сотни тысяч, и почти у всех один и тот же вопрос: как оформить второго супруга, чтобы не переплачивать и не нарваться на претензии.
В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1323727-8 о семейных микропредприятиях. Казалось бы, вот оно. Но супружескую пару с одним ИП этот законопроект как раз и не охватывает.
Я работала в налоговой инспекции, сейчас консультирую малый бизнес по налогам. Эту ситуацию видела с обеих сторон, поэтому расскажу, какие варианты есть сейчас, чем опасен самый популярный из них и что, на мой взгляд, стоит изменить в законе.
Какие варианты есть сейчас
Начну с того, о чём многие не задумываются. Особого статуса для родственников в трудовом праве нет. Если жена регулярно работает в деле мужа, для трудовой инспекции и ФНС это трудовые отношения, и ссылка на то, что доход от бизнеса по Семейному кодексу общий, не поможет. Статус предпринимателя принадлежит одному человеку.
На практике у семьи четыре пути.
Вариант
Взносы за год, руб. (2026)
Стаж второго супруга
Чем плох
Не оформлять никак
57 390
нет
нарушение трудового законодательства, нет пенсии и страховки у второго супруга
Оформить супруга работником на МРОТ
около 154 900
есть
дорого: 30% взносов с зарплаты плюс НДФЛ, кадровый учёт
Зарегистрировать второго ИП
114 780
есть
риск претензий о дроблении бизнеса
Супруг-самозанятый оказывает услуги ИП
57 390 плюс налог 6% с выплат супругу
нет
годится только для отдельных услуг, риск переквалификации в трудовые отношения
Во всех вариантах учтены фиксированные взносы ИП 57 390 руб. за себя, без 1% с доходов свыше 300 тыс. руб. Взносы за работника посчитаны как 30% от МРОТ 27 093 руб. за 12 месяцев: около 97,5 тыс. руб. С 2026 года пониженный тариф 15% сверх 1,5 МРОТ остался только у МСП из приоритетных отраслей, так что большинству торговли и услуг он не поможет.
Чаще всего семьи выбирают первый вариант, то есть не оформляют ничего. Второй по популярности — два ИП. О нём стоит поговорить отдельно.
Два ИП в одном деле: как это выглядит из инспекции
Схема кажется логичной: каждый супруг — предприниматель, каждый платит взносы за себя, никто ни у кого не работает. Иногда между ними ещё заключают договор простого товарищества, хотя он сильно сужает выбор режима: участникам товарищества доступны только УСН «доходы минус расходы» или общий режим.
Проблема в другом. ФНС в письме от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@ разобрала судебную практику по дроблению бизнеса. Там сказано, что совместное ведение бизнеса родственниками само по себе дроблением не является. Но если участие членов семьи носит формальный характер, выручку консолидируют.
По опыту работы в инспекции могу сказать, что у супругов, ведущих одно дело на два ИП, набор признаков, на который смотрят проверяющие, складывается сам собой. Общие покупатели и общее помещение. Один вид деятельности. Общий персонал, сайт, иногда общий кабинет на маркетплейсе. И главное — взаимозависимость, которая между супругами не требует доказательств. Доказать в таком деле самостоятельность каждого почти невозможно, потому что дело действительно одно.
Последствия консолидации серьёзные: налоги за проверяемые три года пересчитывают так, будто работал один плательщик, плюс пени и штрафы. Если общий доход превышает лимиты, теряется право на УСН или патент со всеми вытекающими, включая НДС.
Два ИП безопасны, только когда у супругов действительно разные дела: разные покупатели, товары, места работы, раздельные деньги. Тогда это не дробление, а два самостоятельных бизнеса в одной семье.
Что даёт законопроект о семейном бизнесе
Законопроект № 1323727-8 22 октября прошёл первое чтение. Он дополняет ст. 24.1 закона № 209-ФЗ о развитии МСП: семейное микропредприятие с доходом до 120 млн руб. и не более чем 15 работниками сможет получить статус социального предприятия. А вместе со статусом — доступ к региональной и муниципальной поддержке: субсидиям, льготной аренде.
Налоги и взносы законопроект не меняет. Новых мер поддержки он тоже не вводит, это прямо сказано в пояснительной записке. Цель — закрепить понятие семейного предпринимательства в федеральном законе.
Для ИП условие такое: не менее половины работников по основному месту работы должны быть членами его семьи, но не меньше двух человек. Значит, супружеская пара не проходит ни при каком раскладе. Если жену не оформлять, её нет в расчёте. Если оформить, родственник-работник всего один. Статус получит ИП, у которого работают, например, жена и взрослый сын, а самая массовая форма семейного дела — муж и жена вдвоём — остаётся за бортом.
Что я предлагаю
Я направила авторам законопроекта два предложения.
Первое — небольшая поправка ко второму чтению: при расчёте семейной доли у ИП учитывать самого предпринимателя. Тогда пара, где второй супруг оформлен работником, получит статус. Бюджету это ничего не стоит.
Второе — на перспективу: ввести форму «семейное ИП». Супруг, а при желании и совершеннолетние дети или родители, вносится в ЕГРИП как участник дела. Работает без трудового договора, и это прямо не считается трудовыми отношениями. Налоговый режим остаётся прежним, меняются только взносы: глава платит один фиксированный взнос за всех участников с понижающим коэффициентом.
За образец можно взять крестьянские (фермерские) хозяйства. Там члены семьи давно участвуют в деле без трудовых договоров, а глава платит фиксированный взнос за себя и за каждого члена хозяйства. Только для семейного ИП взнос за второго участника стоит сделать не полным, а, скажем, половинным. Для пары это 57 390 × 1,5 = 86 085 руб. в год вместо 114 780 руб. за два ИП или около 154 900 руб. при найме супруга работником.
Что это даст. Второй супруг получит пенсионный стаж и полис ОМС. Семья перестанет выбирать между переплатой и риском претензий о дроблении. Бюджет, скорее всего, выиграет: сейчас большинство пар за второго супруга не платит ничего, а в семейном ИП будет доплачивать около 28,7 тыс. руб. в год.
Что делать семьям, пока закон не изменился
Если супруг работает в деле постоянно, самый спокойный вариант — трудовой договор на неполный рабочий день. Зарплата платится пропорционально отработанному времени и может быть ниже МРОТ, взносы тоже меньше. Супруг при этом получает стаж и больничные.
Если у вас два ИП, честно оцените, насколько бизнесы действительно раздельные. Разные покупатели, товары, расчётные счета, места работы, свои сотрудники у каждого — это аргументы в вашу пользу. Если дело на самом деле одно, лучше объединить его в одном ИП, пока вопрос не возник у инспекции.
Самозанятость супруга подходит для конкретных услуг по договору с актами: дизайн карточек, ведение соцсетей, разовая доставка. Без графика, без подчинения, с оплатой за результат.
А если не оформлять никак, стоит помнить, что фактический допуск к работе без трудового договора грозит ИП штрафом по ч. 4 ст. 5.27 КоАП, а найденные выплаты — доначислением НДФЛ и взносов.
Интересно услышать читателей. Как вы оформляете супругов в семейном деле? Сталкивались ли с претензиями о дроблении из-за двух ИП в семье? И какой коэффициент для семейного взноса вы считаете справедливым?