Патент в 2027 году: лимит 15 млн ₽ и 9 способов потерять его незаметно

Важная оговорка про 2027 год. Летом 2026 года «Опора России» и Союз бухгалтеров просили заморозить лимит патента, как уже заморозили порог НДС для УСН. Минфин обещал вернуться к вопросу до конца года (Ведомости). Пока решение не принято, планировать стоит на 15 млн ₽.
9 подводных камней
1. Лимит доходов считается вместе с УСН
Если вы совмещаете патент с упрощёнкой, доходы по обоим режимам складываются. ИП на патенте с выручкой 8 млн ₽ и на УСН с выручкой ещё 8 млн ₽ в 2027 году патент потеряет, хотя по патентной деятельности он далеко от лимита. Лимит проверяют дважды: по доходу за прошлый год при выдаче патента и по доходу с начала текущего года. При этом доход 2026 года сравнивают с лимитом 2027-го. Если за 2026 год вы заработали 18 млн ₽, патент на 2027 год вам не выдадут.
Как избежать. Каждый месяц складывайте доходы из книги учёта по патенту и книги учёта по УСН. Перед подачей заявления на патент 2027 года сравните общий доход за 2026 год с лимитом 15 млн ₽, а не 20 млн ₽.
2. Утрата права — это пересчёт за весь срок патента
Право теряется не с момента превышения, а с начала срока патента. Всё, что вы заработали по этому патенту, пересчитывают по другому режиму. Если вы заранее перешли на УСН, это будет УСН. Если нет — общий режим с НДФЛ 13% и НДС 22%, а ещё декларации и пени за несвоевременную уплату. Заявление об утрате права нужно подать в течение 10 календарных дней, а вернуться на патент по тому же виду деятельности можно только со следующего года.
Как избежать. До 31 декабря подайте уведомление о переходе на УСН, даже если планируете работать только на патенте. Если превышение всё же случилось, подайте заявление в срок и пересчитайте налог сами. Уже уплаченная стоимость патента зачитывается в счёт налога по новому режиму, и чем раньше вы это сделаете, тем меньше набежит пени.
Также подумайте заранее - стоит ли оформлять патент на целый год сразу.
3. 15 работников — по всему бизнесу, а не по патенту
Средняя численность считается по всем видам деятельности ИП, включая те, что на УСН. Учитываются не только трудовые договоры, но и договоры ГПХ с физлицами. В сезон, когда нанимают временных людей, лимит легко проскочить.
Как избежать. Считайте среднюю численность помесячно, вместе с договорами ГПХ, и планируйте сезонный найм заранее. Разовые работы можно отдавать ИП или самозанятым по договору на конкретную услугу, но только если это правда независимые исполнители: без графика и подчинения. Иначе инспекция переквалифицирует их в работников и добавит к численности.
4. Розница на патенте — это не вся торговля
Продажи через интернет-магазин, маркетплейсы, по каталогам и образцам вне магазина под патент не подпадают (п. 3 ст. 346.43 НК РФ). Нельзя продавать на патенте лекарства, обувь и меховую одежду. Продажа организациям и ИП по договору поставки — это опт, а не розница, даже если товар уходит через тот же прилавок. Такие доходы нужно вести на УСН, иначе их пересчитают по общему режиму.
Как избежать. Интернет-продажи, маркетплейсы и продажи компаниям ведите на УСН с отдельными договорами и отдельной системой налогообложения в чеке. Прежде чем брать новый товар в магазин на патенте, проверьте, не попадает ли он в запрещённые для патента группы.
5. Площадь и объекты считают по документам
Для розницы и общепита зал не больше 150 м² на каждом объекте. Площадь берут из договора аренды и техпаспорта, а не из того, сколько вы реально используете. Если в договоре арендуется всё помещение целиком, инспекция посчитает его торговым залом. Для аренды недвижимости и перевозок патент считают по каждому объекту и каждой машине, и новая квартира или машина требуют оформить патент заново.
Как избежать. В договоре аренды и плане помещения отдельно укажите площадь торгового зала и площадь склада и подсобок. Новую квартиру, машину или точку вносите в патент до того, как начнёте получать по ним деньги.
6. Патент бывает дороже упрощёнки
Стоимость патента считают от потенциально возможного дохода, который устанавливает регион, а не от вашей реальной выручки. Регионы меняют эти суммы каждый год, и патент, выгодный вчера, сегодня может стоить больше, чем 6% с доходов на УСН. Особенно часто это бывает в стартовые месяцы и в несезон, когда выручка низкая, а патент стоит столько же.
Как избежать. Перед каждым новым патентом считайте, сколько заплатили бы на УСН при ожидаемой выручке. В слабые месяцы работайте на УСН, а патент берите на высокий сезон.
7. На взносы патент сам не уменьшится
Уменьшить стоимость патента на страховые взносы можно, но только по уведомлению в инспекцию (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ). Без уведомления налоговая спишет полную сумму. ИП без работников уменьшает патент до нуля, с работниками — не больше чем наполовину. При нескольких патентах или при совмещении с УСН одни и те же взносы нельзя учесть дважды, их нужно распределить.
Как избежать. Подавайте уведомление об уменьшении сразу после получения патента, в инспекцию, где вы состоите на учёте как патентщик. При нескольких патентах и УСН заранее распишите, какие взносы на что идут, чтобы не учесть их дважды.
8. Сроки подачи и оплаты
Заявление на патент подают не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работы, и в конце декабря этот срок легко пропустить из-за праздников. Патент до шести месяцев оплачивают до конца срока. Патент на срок от шести месяцев до года оплачивают так: треть в течение 90 дней, остальное до конца срока. За просрочку право на патент уже не теряют, но начисляют пени. А долг по патенту — основание отказать в следующем.
Как избежать. Подавайте заявление на новый год в первой половине декабря, сроки оплаты сразу вносите в календарь, а перед подачей проверяйте сальдо ЕНС: долг по старому патенту не даст получить новый.
9. Учёт и касса на патенте всё равно нужны
Декларации нет, но книгу учёта доходов по каждому патенту вести обязательно. Именно по ней проверяют лимит. Доход считается по дате получения денег, поэтому предоплаты тоже идут в лимит. У детских центров и фитнес-клубов годовые абонементы, проданные в сентябре, могут вытолкнуть за лимит за один месяц. Касса нужна почти всем, и в чеке должна стоять система налогообложения ПСН. При совмещении с УСН неверно указанная система в чеке — прямой повод для вопросов инспекции.
Как избежать. Ведите книгу учёта по каждому патенту ежемесячно, а не за день до проверки. Большие предоплаты вроде годовых абонементов закладывайте в план по лимиту или продавайте абонементы с помесячной оплатой. После настройки кассы проверьте несколько первых чеков: там должна стоять нужная система налогообложения.
Секреты успешного применения
У предпринимателей, которые годами спокойно работают на патенте, я замечаю одни и те же привычки.
Они держат УСН в запасе. Уведомление о переходе на упрощёнку подаётся до 31 декабря, даже если сейчас весь доход идёт по патенту. Отчётность по УСН при нулевых доходах простая, зато при утрате патента пересчёт пойдёт по 6%, а не по общему режиму с НДС. Это самая дешёвая страховка из всех.
Они следят за лимитом ежемесячно, а не в декабре, и оставляют запас 10–15%. В 2027 году это значит не выходить за 13 млн ₽ по всем режимам вместе. Когда доход приближается к лимиту, лучше заранее перевести часть потока на УСН или не брать патент на следующий период, чем потом пересчитывать всё.
Они каждый год заново сравнивают патент и УСН. Стоимость патента на новый год можно посчитать в калькуляторе ФНС на patent.nalog.gov.ru, когда регион примет свой закон. Сравнивать нужно уже после уменьшения на взносы с обеих сторон.
Они берут патент на нужный срок, а не сразу на год. Патент выдают на любое число месяцев в пределах года. Сезонный бизнес может работать на патенте в высокий сезон и на УСН в низкий, когда платить за фиксированный патент невыгодно.
Они сразу уменьшают патент на взносы. Фиксированные взносы ИП за год уменьшают патент, срок которого заканчивается в этом году, даже если сами взносы ещё не заплачены. Значит, уведомление можно подать сразу и держать деньги в обороте, а не платить патент целиком, чтобы потом возвращать переплату.
Они разделяют потоки денег по режимам с первого дня. Розница физлицам — на патент, продажи компаниям, маркетплейсы и интернет — на УСН. У каждого потока свои договоры, настройки кассы и строки в учёте. Тогда на проверке не придётся доказывать, какой рубль к какому режиму относится.
Они читают региональный закон о патенте, а не только Налоговый кодекс. Именно там регион описывает, что входит в вид деятельности, сколько стоит патент и какие есть ограничения. Поправки обычно принимают в ноябре–декабре, прямо перед подачей заявлений на новый год.
Они считают людей заранее. Численность вместе с исполнителями по ГПХ проверяют перед каждым сезонным наймом, а не по итогам года. Подрядчиков берут только на реально разовые задачи, потому что самозанятый с графиком работы — это работник для инспекции.
Они ведут налоговый календарь. В нём сроки заявлений на патент, оплат по частям, уведомлений об УСН и об уменьшении на взносы. Раз в месяц проверяют сальдо ЕНС, чтобы случайный долг не стал причиной отказа в новом патенте.
И они держат предоплаты под контролем. Для лимита важно, когда пришли деньги, а не когда оказана услуга. Поэтому крупные авансы и годовые абонементы планируют заранее или переводят на помесячную оплату, если доход близок к лимиту.
Вместо заключения
Патент остаётся выгодным режимом для малого бизнеса, но сейчас он требует такой же дисциплины, как упрощёнка. Лимиты снижаются, и цена ошибки растёт. Тем, у кого выручка в 2026 году близка к 15 млн ₽, стоит уже сейчас, в ноябре, решить, на чём работать в 2027-м, и не забыть про уведомление об УСН до 31 декабря.
А какие ловушки патента встречались вам? И как вы готовитесь к лимиту в 15 млн ₽ — остаётесь на патенте, делите бизнес или уходите на УСН?
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