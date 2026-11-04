Патент в 2027 году: лимит 15 млн ₽ и 9 способов потерять его незаметно

Важная оговорка про 2027 год. Летом 2026 года «Опора России» и Союз бухгалтеров просили заморозить лимит патента, как уже заморозили порог НДС для УСН. Минфин обещал вернуться к вопросу до конца года ( Ведомости ). Пока решение не принято, планировать стоит на 15 млн ₽.

9 подводных камней

1. Лимит доходов считается вместе с УСН

Если вы совмещаете патент с упрощёнкой, доходы по обоим режимам складываются. ИП на патенте с выручкой 8 млн ₽ и на УСН с выручкой ещё 8 млн ₽ в 2027 году патент потеряет, хотя по патентной деятельности он далеко от лимита. Лимит проверяют дважды: по доходу за прошлый год при выдаче патента и по доходу с начала текущего года. При этом доход 2026 года сравнивают с лимитом 2027-го. Если за 2026 год вы заработали 18 млн ₽, патент на 2027 год вам не выдадут. Как избежать. Каждый месяц складывайте доходы из книги учёта по патенту и книги учёта по УСН. Перед подачей заявления на патент 2027 года сравните общий доход за 2026 год с лимитом 15 млн ₽, а не 20 млн ₽.

2. Утрата права — это пересчёт за весь срок патента

Право теряется не с момента превышения, а с начала срока патента. Всё, что вы заработали по этому патенту, пересчитывают по другому режиму. Если вы заранее перешли на УСН, это будет УСН. Если нет — общий режим с НДФЛ 13% и НДС 22%, а ещё декларации и пени за несвоевременную уплату. Заявление об утрате права нужно подать в течение 10 календарных дней, а вернуться на патент по тому же виду деятельности можно только со следующего года. Как избежать. До 31 декабря подайте уведомление о переходе на УСН, даже если планируете работать только на патенте. Если превышение всё же случилось, подайте заявление в срок и пересчитайте налог сами. Уже уплаченная стоимость патента зачитывается в счёт налога по новому режиму, и чем раньше вы это сделаете, тем меньше набежит пени. Также подумайте заранее - стоит ли оформлять патент на целый год сразу.

3. 15 работников — по всему бизнесу, а не по патенту

Средняя численность считается по всем видам деятельности ИП, включая те, что на УСН. Учитываются не только трудовые договоры, но и договоры ГПХ с физлицами. В сезон, когда нанимают временных людей, лимит легко проскочить. Как избежать. Считайте среднюю численность помесячно, вместе с договорами ГПХ, и планируйте сезонный найм заранее. Разовые работы можно отдавать ИП или самозанятым по договору на конкретную услугу, но только если это правда независимые исполнители: без графика и подчинения. Иначе инспекция переквалифицирует их в работников и добавит к численности.

4. Розница на патенте — это не вся торговля

Продажи через интернет-магазин, маркетплейсы, по каталогам и образцам вне магазина под патент не подпадают (п. 3 ст. 346.43 НК РФ). Нельзя продавать на патенте лекарства, обувь и меховую одежду. Продажа организациям и ИП по договору поставки — это опт, а не розница, даже если товар уходит через тот же прилавок. Такие доходы нужно вести на УСН, иначе их пересчитают по общему режиму. Как избежать. Интернет-продажи, маркетплейсы и продажи компаниям ведите на УСН с отдельными договорами и отдельной системой налогообложения в чеке. Прежде чем брать новый товар в магазин на патенте, проверьте, не попадает ли он в запрещённые для патента группы.

5. Площадь и объекты считают по документам

Для розницы и общепита зал не больше 150 м² на каждом объекте. Площадь берут из договора аренды и техпаспорта, а не из того, сколько вы реально используете. Если в договоре арендуется всё помещение целиком, инспекция посчитает его торговым залом. Для аренды недвижимости и перевозок патент считают по каждому объекту и каждой машине, и новая квартира или машина требуют оформить патент заново. Как избежать. В договоре аренды и плане помещения отдельно укажите площадь торгового зала и площадь склада и подсобок. Новую квартиру, машину или точку вносите в патент до того, как начнёте получать по ним деньги.

6. Патент бывает дороже упрощёнки

Стоимость патента считают от потенциально возможного дохода, который устанавливает регион, а не от вашей реальной выручки. Регионы меняют эти суммы каждый год, и патент, выгодный вчера, сегодня может стоить больше, чем 6% с доходов на УСН. Особенно часто это бывает в стартовые месяцы и в несезон, когда выручка низкая, а патент стоит столько же. Как избежать. Перед каждым новым патентом считайте, сколько заплатили бы на УСН при ожидаемой выручке. В слабые месяцы работайте на УСН, а патент берите на высокий сезон.

7. На взносы патент сам не уменьшится

Уменьшить стоимость патента на страховые взносы можно, но только по уведомлению в инспекцию (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ). Без уведомления налоговая спишет полную сумму. ИП без работников уменьшает патент до нуля, с работниками — не больше чем наполовину. При нескольких патентах или при совмещении с УСН одни и те же взносы нельзя учесть дважды, их нужно распределить. Как избежать. Подавайте уведомление об уменьшении сразу после получения патента, в инспекцию, где вы состоите на учёте как патентщик. При нескольких патентах и УСН заранее распишите, какие взносы на что идут, чтобы не учесть их дважды.

8. Сроки подачи и оплаты

Заявление на патент подают не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работы, и в конце декабря этот срок легко пропустить из-за праздников. Патент до шести месяцев оплачивают до конца срока. Патент на срок от шести месяцев до года оплачивают так: треть в течение 90 дней, остальное до конца срока. За просрочку право на патент уже не теряют, но начисляют пени. А долг по патенту — основание отказать в следующем. Как избежать. Подавайте заявление на новый год в первой половине декабря, сроки оплаты сразу вносите в календарь, а перед подачей проверяйте сальдо ЕНС: долг по старому патенту не даст получить новый.

9. Учёт и касса на патенте всё равно нужны