Франшиза вместо дробления: почему эта маска не спасает

Как выглядит «франшиза для своих»
Типичная история выглядит так. Владелец сети подходит к лимиту УСН или порогу НДС и регистрирует несколько ИП. Чаще всего это управляющие точек, старшие продавцы или родственники. С каждым заключают договор коммерческой концессии на бренд, договор субаренды и договор поставки. Точка и персонал переходят к новому ИП, выручка теперь идёт ему.
На бумаге всё чисто. Но на деле меняется только ИНН в чеке. Товар закупает центр, цены ставит центр, людей нанимает центр, бухгалтерию ведёт один человек. «Франчайзи» ничем не рискует и ничего не решает, а если выручка подходит к лимиту, появляется новый ИП. С настоящей франшизой это связано только названием договора.
Инспекция смотрит не на форму, а на суть. Это прямо следует из статьи 54.1 НК РФ и письма ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@. Вопрос один: ведут ли участники самостоятельную деятельность или это один бизнес, поделённый ради налогов. Договор концессии на этот вопрос не отвечает.
Что видит инспекция
Сейчас большая часть данных лежит у налоговой ещё до проверки: онлайн-кассы, выписки банков, IP-адреса отчётности, маркировка, данные о сотрудниках. По франшизам инспекция и суды чаще всего опираются на такие признаки.
Общая инфраструктура: один IP-адрес для банк-клиента и отчётности, одни телефоны и почта, один бухгалтер или аутсорсер, общая учётная программа и общий склад.
Общие люди: сотрудники переходят между ИП по распоряжению центра, вакансии всей сети размещает одно лицо, а на допросе продавцы называют руководителем владельца сети, а не своего ИП. Многие «франчайзи» — бывшие работники или родственники владельца.
Деньги и товар идут по кругу. Закупки делает один участник, а «франчайзи» сами ничего не покупают. Роялти и наценка забирают почти всю прибыль точки. Выручка каждого ИП аккуратно останавливается у лимита режима, а если подходит к нему, появляется новая точка с новым ИП.
И формальные проколы самого договора. Концессия не зарегистрирована в Роспатенте, хотя без регистрации право на товарный знак не переходит. Нет передачи ноу-хау, нет обучения, а роялти не платят или платят символически. При этом центр управляет точкой так, как ни один настоящий франчайзер не управляет: сам ставит график, цены и персонал.
По отдельности ни один признак не доказывает дробление, и ФНС сама об этом пишет. Но в схеме «франшиза для своих» их обычно набирается сразу пять-шесть, и для суда этого достаточно.
Три дела
Первое — дело № А40-17524/2025, решение Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2025. После отмены ЕНВД предприниматель закрыл свою розницу и заключил договоры аренды и коммерческой концессии со своими бывшими работниками. Работники стали ИП и забрали магазины, а когда выручка подходила к лимиту УСН, регистрировались новые. Инспекция нашла общие IP-адрес, почту, телефоны, бухгалтерию и программу учёта продаж. Товар приходил на общий склад, а платил за него только проверяемый ИП. Вакансии всей сети висели на hh.ru от его имени. Концессия зарегистрирована не была. Итог — 79,4 млн ₽ доначислений и 23,6 млн ₽ штрафа. Налог посчитали по выпискам и данным касс, а расходы наличными предприниматель подтвердить не смог.
Второе — спор сети «ШашлыкоFF» (ООО «СРП Групп»), дело № А45-14434/2026 в Арбитражном суде Новосибирской области. По итогам выездной проверки инспекция доначислила, по данным открытых источников, более 1,15 млрд ₽ с пенями и штрафами. Это в четыре с лишним раза больше годовой выручки самой компании. Инспекция сразу приостановила операции по счетам и запретила отчуждать товарные знаки. В апреле 2026 года суд приостановил действие решения до конца спора. Итога по существу пока нет, но уже видно, как инспекция смотрит на крупные сети со связанными участниками.
Третье дело уже стало хрестоматийным — это спор сети Zenden, дело № А11-15678/2019. ООО «Дом одежды», правообладатель бренда, работало с 22 ИП на упрощёнке по договорам коммерческой концессии. По итогам выездной проверки за 2013–2015 годы инспекция решила, что концессия лишь прикрывает один бизнес, и доначислила около 406 млн ₽ НДС и 187 млн ₽ налога на прибыль, а вместе с пенями и штрафами более 800 млн ₽. Признаки были такие: весь учёт вёлся в базе правообладателя, товар поставлялся централизованно, сотрудники переходили между ООО и ИП, участники оплачивали расходы друг за друга, действовали единые правила и дисконтные карты. Две первые инстанции встали на сторону компании. Кассация отправила дело на новое рассмотрение, и при повторном рассмотрении суд поддержал инспекцию. Верховный суд передавать спор в коллегию отказался.
У этой истории было продолжение, которое стоит запомнить. После спора Zenden попытался расторгнуть договоры с франчайзи. Предприниматели подали иски и выиграли: суд счёл их самостоятельными сторонами договора. Компания оказалась между двумя стульями: для инспекции это подконтрольные лица, а для гражданского суда — независимые партнёры, с которыми так просто не расстанешься. В итоге сеть объявила, что больше не развивает франшизу и открывает только собственные магазины. Так что маска франшизы может ударить дважды: сначала доначислениями, а потом договорами, которые уже не под вашим контролем.
Из всех трёх дел нужно запомнить не суммы, а механику. Когда дробление доказано, инспекция считает налоги так, будто вся сеть с самого начала работала на общем режиме. Это НДС, налог на прибыль или НДФЛ, пени за три года и штраф до 40% за умысел. Уплаченные ИП налоги зачтут, но часть расходов без документов не примут. А если сумма крупная, дело уходит в следственный комитет.
Чем настоящая франшиза отличается от маски
Настоящие франчайзи тоже работают по одним стандартам и часто закупают у одного поставщика, и суды это признают. Разница в том, что у франчайзи есть свой интерес и свой риск. Он вложил свои деньги в запуск, сам заключил аренду, сам нанимает людей и сам платит поставщику со своего счёта. Если точка убыточна, теряет он. Если прибыльна, прибыль остаётся ему, а не уходит центру через роялти и наценку.
Простой тест, который я предлагаю клиентам. Представьте, что завтра ваш «франчайзи» решил уйти к конкуренту. У него останутся помещение, люди, оборудование, клиенты и деньги на счёте? Или всё это на самом деле ваше, а он просто стоит в чеке? Если честный ответ — второе, инспекция придёт к тому же выводу.
У настоящей франшизы обычно есть и формальная сторона. Концессия зарегистрирована в Роспатенте, есть паушальный взнос и рыночное роялти, есть документы о передаче ноу-хау и обучении. И что особенно важно, такие же условия доступны сторонним людям. Франшиза, которую купили только бывшие работники и родственники владельца, выглядит для суда очень понятно.
И есть дела, в которых бизнес выигрывал. Там каждый франчайзи сам нанимал персонал, имел свой счёт и сам арендовал помещение, а общего поставщика суд объяснил стандартами качества. Защита сработала, потому что защищать было что. Договор сам по себе ничего не доказывает, его подтверждает настоящая самостоятельность участников.
Что делать тем, кто уже так устроен
В ближайшие два месяца у таких сетей есть редкая возможность — амнистия по дроблению по закону от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Если бизнес сам откажется от схемы в 2025–2026 годах, налоги за 2022–2024 годы по этому основанию доначислять не будут. Отказаться — значит стать одним налогоплательщиком и платить налоги со всей выручки. Например, закрыть лишних ИП и перевести точки на одно лицо или подать уточнённые декларации с объединёнными доходами. Амнистия не спасёт, если по этим периодам уже есть решение по проверке. Условия подробно расписаны в письме ФНС № БВ-4-7/8051@, и читать его нужно применительно к своей схеме, а не в пересказе.
Если вы уверены, что франчайзи действительно самостоятельны, проверьте сеть глазами инспектора по признакам из этой статьи. Разнести бухгалтерию и IP-адреса надо, но это лишь часть дела. Главное — чтобы у каждого участника были свои деньги, свои решения и свой риск, а условия франшизы были рыночными и открытыми для сторонних. А если разделить бизнес честно не получается, то и скрывать через франшизу нечего. Тогда лучше считать нагрузку на одном лице: УСН с НДС 5 или 7%, пониженные взносы для МСП, региональные льготы. Разница со схемой часто оказывается меньше, чем кажется.
Маска франшизы меняет только название договора, а инспекция смотрит на деньги, людей и решения. В достаточно крупной сети такая схема рано или поздно становится видна, и счёт приходит за три года сразу.
А как с этим у вас? Видели ли вы сети, где франшиза действительно защитила от обвинения в дроблении, и что на самом деле там сработало?