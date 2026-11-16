Франшиза вместо дробления: почему эта маска не спасает

Три дела

Первое — дело № А40-17524/2025, решение Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2025. После отмены ЕНВД предприниматель закрыл свою розницу и заключил договоры аренды и коммерческой концессии со своими бывшими работниками. Работники стали ИП и забрали магазины, а когда выручка подходила к лимиту УСН, регистрировались новые. Инспекция нашла общие IP-адрес, почту, телефоны, бухгалтерию и программу учёта продаж. Товар приходил на общий склад, а платил за него только проверяемый ИП. Вакансии всей сети висели на hh.ru от его имени. Концессия зарегистрирована не была. Итог — 79,4 млн ₽ доначислений и 23,6 млн ₽ штрафа. Налог посчитали по выпискам и данным касс, а расходы наличными предприниматель подтвердить не смог.

Второе — спор сети «ШашлыкоFF» (ООО «СРП Групп»), дело № А45-14434/2026 в Арбитражном суде Новосибирской области. По итогам выездной проверки инспекция доначислила, по данным открытых источников, более 1,15 млрд ₽ с пенями и штрафами. Это в четыре с лишним раза больше годовой выручки самой компании. Инспекция сразу приостановила операции по счетам и запретила отчуждать товарные знаки. В апреле 2026 года суд приостановил действие решения до конца спора. Итога по существу пока нет, но уже видно, как инспекция смотрит на крупные сети со связанными участниками.

Третье дело уже стало хрестоматийным — это спор сети Zenden, дело № А11-15678/2019. ООО «Дом одежды», правообладатель бренда, работало с 22 ИП на упрощёнке по договорам коммерческой концессии. По итогам выездной проверки за 2013–2015 годы инспекция решила, что концессия лишь прикрывает один бизнес, и доначислила около 406 млн ₽ НДС и 187 млн ₽ налога на прибыль, а вместе с пенями и штрафами более 800 млн ₽. Признаки были такие: весь учёт вёлся в базе правообладателя, товар поставлялся централизованно, сотрудники переходили между ООО и ИП, участники оплачивали расходы друг за друга, действовали единые правила и дисконтные карты. Две первые инстанции встали на сторону компании. Кассация отправила дело на новое рассмотрение, и при повторном рассмотрении суд поддержал инспекцию. Верховный суд передавать спор в коллегию отказался.

У этой истории было продолжение, которое стоит запомнить. После спора Zenden попытался расторгнуть договоры с франчайзи. Предприниматели подали иски и выиграли: суд счёл их самостоятельными сторонами договора. Компания оказалась между двумя стульями: для инспекции это подконтрольные лица, а для гражданского суда — независимые партнёры, с которыми так просто не расстанешься. В итоге сеть объявила, что больше не развивает франшизу и открывает только собственные магазины. Так что маска франшизы может ударить дважды: сначала доначислениями, а потом договорами, которые уже не под вашим контролем.

Из всех трёх дел нужно запомнить не суммы, а механику. Когда дробление доказано, инспекция считает налоги так, будто вся сеть с самого начала работала на общем режиме. Это НДС, налог на прибыль или НДФЛ, пени за три года и штраф до 40% за умысел. Уплаченные ИП налоги зачтут, но часть расходов без документов не примут. А если сумма крупная, дело уходит в следственный комитет.