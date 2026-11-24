Многие предприниматели на УСН «Доходы» справедливо замечают: страховые взносы можно вычесть из налога, поэтому итоговая нагрузка не так страшна. Но этот расчёт упускает главное — реальные деньги, которые вы тратите «здесь и сейчас», и время, которое тратите на отчётность. НПД убирает и то, и другое.

Взносы: вычет есть, а денег нет

На УСН «Доходы» ИП без сотрудников уменьшает налог на всю сумму взносов — фиксированных и 1% с превышения 300 тыс. рублей. Если налог меньше взносов, он обнуляется. Звучит выгодно. Но есть нюанс cash-flow. В 2027 году фиксированные взносы — 61 154 рубля . Эти деньги нужно найти и заплатить до 28 декабря. Да, потом они «вернутся» через уменьшение налога. Но на НПД вы их вообще не платите . Для микробизнеса с оборотом 1–2 млн рублей разница в 61 тысячу на старте года — это оборотные средства, которые остаются в деле. Максимальный дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. в 2027 году ограничен 342 923 рублями .

Касса и отчётность: экономия, которую не зачтут

ИП на УСН при расчётах с физлицами обязан применять ККТ. Это расходы на аппарат (от 15–20 тыс. рублей), фискальный накопитель (10–15 тыс. рублей раз в 1–3 года), услуги ОФД (3–5 тыс. рублей в год) и обслуживание. На НПД касса не нужна — чек формируется бесплатно в приложении «Мой налог». Важно: чек обязателен, но для него достаточно смартфона. И главное — на НПД нет налоговой отчётности. Ни деклараций, ни книг учёта доходов и расходов. Налоговая сама считает налог на основе чеков в приложении . На УСН декларацию нужно сдавать ежегодно, вести книгу учёта и следить за сроками. Для самостоятельного специалиста это часы работы, которые можно потратить на клиентов.

Когда НПД точно выигрывает

Если вы работаете с физлицами, ставка на НПД — 4%. При доходе 1 млн рублей налог составит 40 тыс. рублей. На УСН 6% налог был бы 60 тыс., а после вычета взносов (61 154 + 1% с 700 тыс. = 68 154 рубля) обнулился бы, но вы всё равно заплатили бы эти 68 тысяч взносов. Итог: 40 тыс. против 68 тыс. — НПД дешевле на 28 тысяч, плюс не нужна касса и декларация. Лимит — 2,4 млн рублей в год . Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам, перепродавать товары и работать по агентским договорам. Ставки НПД в 2027 году не меняются — режим действует до конца 2028 года .

Два правила перехода, которые важно знать

Перейти на НПД можно либо сразу при регистрации ИП, либо только с 1 января следующего года. Действующий ИП на УСН не может сменить режим в середине года по собственному желанию — нужно дождаться нового календарного года. Если право на НПД потеряно (например, превышен лимит 2,4 млн рублей), можно перейти на УСН внутри календарного года. Для этого нужно сняться с учёта в «Моём налоге» и в течение 20 календарных дней подать уведомление о переходе на УСН в связи с утратой права . Если пропустить этот срок, налоговая автоматически переведёт на общую систему — с НДС и НДФЛ, что для большинства означает резкий рост нагрузки.

Итог