Налог на роскошь на авто это транспортный налог, умноженный на коэффициент 3. Он применяется только к машине, чья марка, модель, версия, двигатель и возраст совпали со строкой перечня Минпромторга на нужный год. Цена, за которую вы купили машину, значения не имеет: важна строка в перечне.

В перечне на 2026 год 573 строки: 305 в группе от 10 до 15 млн рублей и 268 в группе от 15 млн. Точное число позиций зависит от способа подсчёта, поэтому свою машину сверяйте по самому перечню, а не по числу позиций. Ниже разбираем, как читать перечень и считать возраст машины, какие модели из Китая в него попали, что с японскими и корейскими марками и как выглядит проверка машин из каталога сайта.

Материал основан на перечне Минпромторга на 2026 год, Налоговом кодексе в редакции от 04.08.2026 и разъяснениях ФНС. Машины каталога сверены с перечнем по данным сайта на 8 ноября 2026 года. Это справка по нормативным актам, без практики оформления: налог начисляет налоговая инспекция.