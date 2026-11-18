Налог на роскошь на авто это транспортный налог, умноженный на коэффициент 3. Он применяется только к машине, чья марка, модель, версия, двигатель и возраст совпали со строкой перечня Минпромторга на нужный год. Цена, за которую вы купили машину, значения не имеет: важна строка в перечне.
В перечне на 2026 год 573 строки: 305 в группе от 10 до 15 млн рублей и 268 в группе от 15 млн. Точное число позиций зависит от способа подсчёта, поэтому свою машину сверяйте по самому перечню, а не по числу позиций. Ниже разбираем, как читать перечень и считать возраст машины, какие модели из Китая в него попали, что с японскими и корейскими марками и как выглядит проверка машин из каталога сайта.
Материал основан на перечне Минпромторга на 2026 год, Налоговом кодексе в редакции от 04.08.2026 и разъяснениях ФНС. Машины каталога сверены с перечнем по данным сайта на 8 ноября 2026 года. Это справка по нормативным актам, без практики оформления: налог начисляет налоговая инспекция.
Когда налог на роскошь применяется
Пункт 2 статьи 362 Налогового кодекса вводит повышающий коэффициент 3 для двух групп легковых автомобилей.
Средняя стоимость от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска прошло не более 10 лет.
Средняя стоимость от 15 млн рублей, с года выпуска прошло не более 20 лет.
Среднюю стоимость определяет Минпромторг по своей методике. Перечень на очередной налоговый период он размещает на своём сайте не позднее 31 марта. Перечень на 2026 год Минпромторг разместил на сайте 28 марта 2026 года, он применяется к налогу за 2026 год. Перечень на 2027 год появится до 31 марта 2027 года, и возраст всех машин в нём сдвинется на год.
Налог за год считается так: мощность двигателя в лошадиных силах, умноженная на ставку региона и на 3. Условный пример: машина мощностью 300 л.с. в Москве, ставка для машин свыше 250 л.с. 150 ₽ за одну л.с. Обычный налог 300 × 150 = 45 000 ₽, с коэффициентом 135 000 ₽ в год.
По разъяснениям Минфина (письмо от 6 декабря 2024 года № 03-05-06-04/123280) реальная цена машины и договор купли-продажи не важны. Автомобиль за 12 млн рублей, которого нет в перечне, коэффициент не получает. А машина, купленная за 9,8 млн рублей, но стоящая в перечне, платит втрое больше.
Как читать перечень
В таблице перечня шесть колонок: номер, марка, модель (версия), тип двигателя, объём двигателя и количество лет, прошедших с года выпуска. Сначала идёт группа от 10 до 15 млн рублей, затем группа от 15 млн.
Чтобы машина попала под коэффициент, должно сойтись всё сразу: марка и модель, тип и объём двигателя, возраст. Если автомобиль выпущен раньше или позже срока, указанного в строке, налог считается без коэффициента (письма Минпромторга от 22 декабря 2025 года № 145307/20 и Минфина от 6 декабря 2024 года № 03-05-06-04/123280). Небольшие расхождения в написании модели между перечнем и документами на машину не освобождают от коэффициента, и версия дороже той, что указана в перечне, тоже его не отменяет (письмо ФНС от 19 сентября 2022 года № БС-4-21/12419@). В письме Минпромторга сказано: «повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с года выпуска, аналогичному показателю Перечня».
Как посчитать возраст
Возраст считается в календарных годах, начиная с года выпуска, и сам год выпуска входит в расчёт. ФНС приводит пример: автомобиль 2010 года выпуска в налоговом периоде 2014 года имеет возраст 5 лет (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014). Месяц выпуска не учитывается. Для налога за 2026 год возраст равен 2026 минус год выпуска плюс 1.
Год выпуска
2026
2025
2024
2023
2022
Возраст для налога за 2026 год
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
Год выпуска и тип двигателя берутся из документов на машину. Как читать ЭПТС, разобрано в статье «ЭПТС на авто из Японии, Кореи и Китая».
Что в перечне на 2026 год
Больше всего строк у Mercedes-Benz (161), затем Bentley (53), BMW (48), Land Rover и Porsche (по 37), Audi и Lamborghini (по 33). Для тех, кто возит машины из Азии, важны три группы.
Китайские марки: 21 строка
Марка
Модель (версия) в перечне
Двигатель по перечню
Возраст по перечню
Группа
AITO
M9 Extended Range Ultra 6-ти местный
гибрид, 1 499 см³
от 1 до 2 лет (включительно)
10 до 15 млн
SERES
M9
гибрид, 1 499 см³
от 1 до 2 лет (включительно)
10 до 15 млн
HiPhi
HiPhi Z 4WD 4-местный
электрический
3 года
10 до 15 млн
Hongqi
E-HS9 Executive EU LR
электрический
от 1 до 3 лет (включительно)
10 до 15 млн
Hongqi
H9 Executive
бензин, 2 951 см³
от 1 до 2 лет (включительно)
10 до 15 млн
Hongqi
H9+ Edition One
бензин, 2 951 см³
3 года
от 15 млн
Lixiang
L9 4WD Max
электрический (так в перечне)
3 года
10 до 15 млн
Lixiang
L9 4WD ULTRA
гибридный, 1 496 см³
1 год
10 до 15 млн
Lixiang
L7 4WD ULTRA
гибридный, 1 496 см³
1 год
10 до 15 млн
M-Hero
M-HERO I
гибрид, 1 476 см³
1 год
10 до 15 млн
M-Hero
917 EVR
гибрид, 1 476 см³
от 1 до 3 лет (включительно)
от 15 млн
Tank
700 Hi-Performance / Техно Премиум
гибрид, 2 993 см³
от 1 до 2 лет (включительно)
10 до 15 млн
Tank
700 Edition One / Е1
гибрид, 2 993 см³
от 1 до 2 лет (включительно)
10 до 15 млн
Tank
700 Superior 3.0T / Премиум
бензин, 2 993 см³
от 1 до 2 лет (включительно)
10 до 15 млн
Voyah
DREAM EVR long range
гибрид, 1 476 см³
от 1 до 3 лет (включительно)
10 до 15 млн
Xiaomi
SU7 Ultra
электрический
1 год
10 до 15 млн
Zeekr
009 4WD WE EDITION
электрический
3 года
10 до 15 млн
Zeekr
009 Six-seat four-wheel drive
электрический
1 год
10 до 15 млн
Zeekr
009 Brilliance
электрический
1 год
10 до 15 млн
Zeekr
001 FR
электрический
1 год
10 до 15 млн
BYD
Yangwang U8 Deluxe Edition
гибрид, 1 999 см³
от 2 до 4 лет (включительно)
от 15 млн
Это топовые версии, и почти все с коротким возрастным окном: для большинства строк подходят машины 2025 и 2026 годов выпуска. Обычные версии тех же моделей, например массовые Zeekr 001 и Li Auto L6, в перечне на 2026 год не значатся.
Япония и Корея
Строки японских и корейских марок в перечне такие: Lexus (5 строк: LC500, LS350, LS500, LX500D, LX600), Toyota (Land Cruiser 300 и Alphard IV 2.5 HEV), Nissan GT-R Nismo, Genesis (8 строк: G90 и GV80) и Hyundai Staria. Двигатель у всех больше 2 000 см³, а у Alphard ещё и гибридный. По действующим ограничениям вывоза (Япония: двигатели больше 1 900 см³ и гибриды, Корея: двигатели больше 2 000 см³) такие версии из этих стран напрямую не вывезти.
Исключение составляют немецкие марки с двигателем до 2 000 см³: в перечне 41 строка бензиновых и дизельных версий Audi, BMW и Mercedes-Benz, например BMW 530i xDrive (1 998 см³) и Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (1 999 см³), оба с возрастом от 1 до 2 лет. Из Кореи такие машины вывозить можно, из Японии нет: объём у всех этих версий больше японского предела 1 900 см³. Возраст в этих 41 строке от 1 до 4 лет, то есть речь о машинах 2023 до 2026 годов выпуска; у 19 строк, включая оба примера, только 2025 и 2026 годы.
Проверка машин из каталога «Авто из Китая»
Мы взяли две модели из каталога машин из Китая, которые есть в перечне: Zeekr 009 и Tank 700. Для каждой машины каталога посчитан возраст для налога за 2026 год и сопоставлен с возрастом в строках перечня.
Машина в каталоге
Цена во Владивостоке
Возраст в 2026 году
Строки перечня и их возраст
Итог для налога за 2026 год
Zeekr 009, 2023/07, версия «2022 WE version», 46 300 км
11 383 000 ₽
4 года
009 4WD WE EDITION: 3 года; Six-seat и Brilliance: 1 год
Возраст не совпал, коэффициента нет
Zeekr 009, 2023/06, 26 300 км
11 599 000 ₽
4 года
3 года и 1 год
Возраст не совпал, коэффициента нет
Zeekr 009, 2024/09, 78 400 км
13 503 000 ₽
3 года
009 4WD WE EDITION: 3 года
Возраст совпал с WE EDITION. Если машина этой версии, налог с коэффициентом 3
Zeekr 009, 2025/02, 10 400 км
12 481 000 ₽
2 года
3 года и 1 год
Возраст не совпал, коэффициента нет
Tank 700, 2024/05, версия «2024 Hi4-T Extreme Realm Edition», 3 000 см³, 12 700 км
10 444 000 ₽
3 года
Три версии Tank 700: от 1 до 2 лет
Возраст не совпал, коэффициента нет
Tank 700, 2024/10, 3 000 см³, 17 200 км
10 457 000 ₽
3 года
Три версии Tank 700: от 1 до 2 лет
Возраст не совпал, коэффициента нет
Три вывода из таблицы.
Возраст решает не меньше, чем модель. Из шести машин только одна совпала со строкой перечня, и то при условии, что это версия WE EDITION. Остальные модели в перечне есть, но не в этом возрасте.
Цена в каталоге ничего не говорит о налоге. У всех шести машин цена во Владивостоке от 10,4 до 13,5 млн рублей, но коэффициент зависит от строки перечня, а не от цены.
Через год картина поменяется. Таблица посчитана для налога за 2026 год. Перечень на 2027 год выйдет до 31 марта 2027 года, возраст каждой машины вырастет на год, а набор версий и строк обновится. Результат нужно проверять заново по новому перечню.
Версию машины каталог указывает не всегда, поэтому финальную сверку делают по ЭПТС или СБКТС. У Tank 700 объём в каталоге 3 000 см³, а в перечне 2 993 см³: это разное округление одного и того же двигателя.
Как проверить свою машину по перечню
Возьмите из ЭПТС год выпуска, версию, тип и объём двигателя.
Откройте перечень Минпромторга на нужный год и найдите марку и модель. Версии одной модели идут отдельными строками, смотрите на тип и объём двигателя.
Посчитайте возраст для налогового периода: год периода минус год выпуска плюс 1. Сравните с колонкой «Количество лет, прошедших с года выпуска».
Если строка и возраст совпали, налог умножается на 3. Если нет, налог обычный, по ставке региона.
Для электромобилей проверьте ещё региональную льготу: в части регионов она не действует для машин из перечня, а федеральная льгота по статье 361.1 Налогового кодекса для таких машин не применяется.
Если выбираете машину из Китая, начните с каталога и сверьте версию и год выпуска с перечнем на 2026 год, а затем помните, что в следующем году перечень обновится.