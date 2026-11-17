Банк России будет передавать ФНС сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Такая норма включена в законопроект из бюджетного пакета, подготовленный ко второму чтению (№ 619-9). Это окончательная редакция — вскоре документ примут в виде закона.

Банк России будет передавать ФНС сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Такая норма включена в законопроект из бюджетного пакета, подготовленный ко второму чтению (№ 619-9). Это окончательная редакция — вскоре документ примут в виде закона.

Кого заметят

В закон о Центральном банке добавляется новая статья 42. Она предусматривает передачу налоговикам «сведений о физических лицах, операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц». То есть у ФНС появится источник информации о возможных незадекларированных доходах — например, от регулярного оказания услуг или продажи товаров.

Конкретных критериев в норме нет: не названы ни минимальная сумма поступлений, ни количество переводов, ни период оценки систематичности. Состав передаваемых сведений также не раскрыт.

Полную выписку по всем счетам или по счетам попавших в поле зрения граждан передавать не планируют. Передаваться будут сведения о гражданах — без указания конкретных сумм поступлений.

Обмен будет двусторонним

В свою очередь, ФНС будет передавать Банку России сведения:

об открытии и закрытии счетов и вкладов граждан, не являющихся ИП;

о предоставлении и прекращении права пользоваться определёнными электронными средствами платежа;

о категориях среднемесячных доходов физлиц — речь о диапазоне среднемесячного заработка или иных доходов, а не их виде (зарплата, аренда, проценты). Сами диапазоны и порядок отнесения к ним в проекте не определены;

об организациях и ИП без признаков реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Форматы, порядок и сроки передачи сведений о категориях доходов и о бизнесе без признаков реальной деятельности определят соглашением ЦБ и ФНС.

Целями обмена в проекте названы защита клиентов финансовых организаций и противодействие использованию финансовой инфраструктуры для противоправных операций.

Норма о передаче ЦБ сведений о систематических доходах граждан начнёт действовать с 1 января 2027 года.

Что изменится для граждан

Помимо этого, банки обяжут передавать ФНС сведения о безналичных покупках — в течение часа после платежа.

Банки должны будут установить ИНН клиентов-физлиц. Если выяснить номер самостоятельно не получится, а клиент не предоставит сведения по запросу, ему ограничат дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах.

При назначении единого детского пособия СФР сможет проверять не только банковские счета, но и электронные кошельки семьи.

От таможенного сбора за зарубежные интернет-покупки власти отказались — в проекте прямо предусмотрели освобождение от этого платежа.

Что изменится для бизнеса

За систематическое неприменение ККТ организации и ИП включат в публичный реестр. Последствия — ограничения интернет-продаж и прекращение договоров на предоставление торговых мест у организаторов массовой торговли.

При расчётах от 1 млн рублей в месяц часть освобождений от ККТ перестанет действовать — это затронет отдельные виды торговли, услуг и деятельность на патенте.

Порядок выдачи чеков тоже изменится: при соблюдении условий кассир сможет не выдавать чек без просьбы покупателя, а электронные чеки станут доступны через банк. Маркетплейсам и агентам разрешат применять ККТ вместо продавца при отдельных расчётах, включая зачёт предоплаты.

Контрольные закупки для проверки касс смогут продлевать до 25 рабочих дней. Объявить проверяемому о закупке должны будут в течение двух рабочих дней после завершения её срока.