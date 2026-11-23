На многих производственных, транспортных и агропромышленных предприятиях телеметрия уже установлена: на технике стоят ГЛОНАСС-трекеры и датчики уровня топлива (ДУТ), на въезде работают электронные весы, а в цехах — контроллеры АСУ ТП. Проблема в другом: все эти системы живут в своих экранах и отчетах, а бухгалтерия и экономисты в 1С продолжают считать затраты по бумажным путевым листам и нормам пятилетней давности.

Пока между полевым оборудованием и учетной базой 1С сидит человек с ручкой или таблицей Excel, предприятие теряет деньги на каждом рейсе и каждой смене.