Когда экономия становится финансовым риском

При выборе исполнителя для проведения тестирования активов на обесценение предприятия нередко руководствуются стоимостью услуг. При этом профессиональные компетенции специалистов, глубина проработки методологии и возможность сопровождения результатов в ходе аудиторской проверки отходят на второй план.

Однако последствия такой экономии могут оказаться значительно дороже самого тестирования.

Некорректное определение возмещаемой стоимости способно повлечь:

завышение или занижение стоимости активов;

искажение финансового результата предприятия;

необходимость корректировки бухгалтерской отчетности;

возникновение разногласий с аудиторами;

принятие ошибочных управленческих решений;

претензии со стороны собственников и иных заинтересованных лиц.

Цена профессиональной ошибки может в сотни раз превышать стоимость услуг оценочной компании.