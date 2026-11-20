Тестирование активов на обесценение: чем опасна экономия на услугах оценщика
Ошибки при определении возмещаемой стоимости активов могут привести к существенному искажению бухгалтерской отчетности. Разберемся, какие риски возникают при выборе оценщика, на что обратить внимание бухгалтеру и почему наличие отчета об оценке не освобождает аудитора от профессиональной ответственности.
Когда экономия становится финансовым риском
При выборе исполнителя для проведения тестирования активов на обесценение предприятия нередко руководствуются стоимостью услуг. При этом профессиональные компетенции специалистов, глубина проработки методологии и возможность сопровождения результатов в ходе аудиторской проверки отходят на второй план.
Однако последствия такой экономии могут оказаться значительно дороже самого тестирования.
Некорректное определение возмещаемой стоимости способно повлечь:
завышение или занижение стоимости активов;
искажение финансового результата предприятия;
необходимость корректировки бухгалтерской отчетности;
возникновение разногласий с аудиторами;
принятие ошибочных управленческих решений;
претензии со стороны собственников и иных заинтересованных лиц.
Цена профессиональной ошибки может в сотни раз превышать стоимость услуг оценочной компании.
Тестирование на обесценение: что необходимо учитывать бухгалтеру
Обязанность проверки соответствующих активов на обесценение предусмотрена российскими стандартами бухгалтерского учета:
п. 38 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
п. 43 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
п. 17 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Указанные стандарты предусматривают применение положений МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
В соответствии с п. 18 МСФО (IAS) 36 возмещаемая стоимость представляет собой наибольшую из двух величин:
Справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие.
Ценности использования актива.
При этом определение возмещаемой стоимости не всегда требует расчета обеих величин. Согласно п. 19 МСФО (IAS) 36, если одна из них превышает балансовую стоимость актива, необходимость определения второй отсутствует.
Именно поэтому стандартный отчет об оценке рыночной стоимости имущества не всегда позволяет сделать корректный вывод о наличии или отсутствии обесценения.
Специалисту необходимо обладать знаниями не только в области оценочной деятельности, но и в сфере финансового моделирования, бухгалтерского учета, МСФО и отраслевой экономики.
Три ошибки при тестировании, которые могут обойтись предприятию слишком дорого
Ошибка № 1. Необоснованное признание убытка от обесценения
Рассмотрим условный пример тестирования производственного оборудования.
Показатель
Стоимость
Балансовая стоимость
500 млн руб.
Справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие
350 млн руб.
Ценность использования
550 млн руб.
Возмещаемая стоимость
550 млн руб.
Если специалист без достаточных оснований ограничится определением справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие, предприятие может ошибочно признать убыток от обесценения в размере 150 млн руб.
Между тем ценность использования превышает балансовую стоимость оборудования. Следовательно, основания для признания обесценения отсутствуют.
Последствия для бухгалтерской отчетности: необоснованное уменьшение стоимости основных средств и соответствующее искажение финансовых показателей.
Ошибка № 2. Использование необоснованных прогнозов денежных потоков
При определении ценности использования оценщик зачастую работает с прогнозными показателями, предоставленными руководством предприятия.
Однако наличие утвержденного бизнес-плана само по себе не свидетельствует об объективности содержащихся в нем прогнозов.
Особого внимания требуют:
прогнозируемые объемы производства и реализации;
динамика цен на продукцию;
загрузка производственных мощностей;
изменение операционных расходов;
капитальные затраты;
ставка дисконтирования;
перспективы развития отрасли.
Согласно п. 33 МСФО (IAS) 36 прогнозы денежных потоков должны основываться на обоснованных и подтверждаемых допущениях с учетом внешних источников информации.
Механическое использование оптимистичных прогнозов руководства может привести к завышению возмещаемой стоимости и непризнанию фактически существующего обесценения.
Последствия для бухгалтерской отчетности: завышение стоимости активов и финансового результата предприятия.
Приведенные примеры носят иллюстративный характер и отражают типовые методологические риски оценочной практики.
Как распределяется ответственность между бухгалтером, оценщиком и аудитором
Тестирование активов на обесценение предполагает взаимодействие нескольких участников процесса.
Участник
Зона ответственности
Руководство предприятия и бухгалтерская служба
Предоставление исходных данных, анализ признаков обесценения, принятие и отражение учетных решений
Оценщик
Обоснованность применяемой методологии, расчетов, допущений и выводов в рамках задания
Аудитор
Получение достаточных надлежащих аудиторских доказательств и формирование аудиторского мнения
Привлечение независимого оценщика не освобождает организацию от ответственности за формирование достоверной бухгалтерской отчетности.
А наличие отчета оценщика не означает, что аудитор вправе принять его результаты без критического анализа.
Ответственность аудитора: почему недостаточно сослаться на отчет оценщика
В зависимости от характера использования работы специалиста применяются положения:
МСА 500 «Аудиторские доказательства»;
МСА 540 (пересмотренного) «Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации»;
МСА 620 «Использование работы эксперта аудитора».
В рамках аудиторских процедур необходимо уделять внимание компетентности специалиста, применяемой методологии, существенным допущениям, исходным данным и пригодности результатов для целей аудита.
Особое значение имеет п. 3 МСА 620, устанавливающий, что использование работы эксперта аудитора не уменьшает ответственности аудитора за выраженное аудиторское мнение.
Российским законодательством также предусмотрены меры ответственности за нарушения в области аудиторской деятельности.
Статья 20 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» предусматривает меры дисциплинарного и иного воздействия при наличии установленных законом оснований.
Статья 12 Федерального закона № 307-ФЗ устанавливает основания для аннулирования квалификационного аттестата аудитора.
Статьи 15 и 393 ГК РФ предусматривают возможность взыскания убытков вследствие ненадлежащего исполнения обязательств при наличии соответствующих правовых оснований.
Безусловно, наличие ошибки в расчетах оценщика не влечет автоматического привлечения аудитора к ответственности. Однако недостаточная критическая оценка результатов работы специалиста способна существенно увеличить профессиональные риски аудиторской организации.
Как выбрать оценочную компанию: чек-лист для главного бухгалтера
До заключения договора на проведение тестирования рекомендую проверить следующие критерии.
Подтвержденный опыт проведения тестирования по МСФО (IAS) 36.
Знание действующих стандартов бухгалтерского учета.
Опыт работы с генерирующими единицами.
Понимание отраслевой специфики предприятия.
Наличие необходимых квалификационных аттестатов, членства в СРО и страхования ответственности при выполнении работ в рамках оценочной деятельности.
Возможность обоснования существенных допущений и параметров финансовой модели.
Готовность предоставить прозрачные и проверяемые расчеты.
Возможность сопровождения результатов в ходе аудиторской проверки.
Особенно важно заранее согласовать с исполнителем объем работ.
Необходимо определить, какие именно показатели будут рассчитываться, будет ли проводиться анализ ранее признанного обесценения и предусмотрено ли взаимодействие с аудиторами после завершения тестирования.
Какие документы бухгалтеру следует подготовить для оценщика
Качество тестирования зависит не только от компетенций исполнителя, но и от полноты предоставленной информации.
В зависимости от особенностей объекта тестирования могут потребоваться:
регистры бухгалтерского учета основных средств и НМА;
сведения о ранее признанном обесценении и его восстановлении;
информация о техническом состоянии активов;
сведения о неиспользуемом и законсервированном имуществе;
результаты предыдущих тестирований;
утвержденные бюджеты и финансовые прогнозы;
сведения о производственных показателях предприятия.
Отдельное внимание необходимо уделять формированию балансовой стоимости активов и раскрытию информации о ранее признанных убытках от обесценения.
Неполнота исходных данных может стать причиной некорректных выводов даже при правильно выбранной методологии.
Заключение
Тестирование активов на обесценение не следует воспринимать исключительно как формальную процедуру, необходимую для прохождения аудиторской проверки.
Это важный инструмент обеспечения достоверности финансовой отчетности, требующий профессионального взаимодействия бухгалтерской службы, оценщика и аудитора.
При выборе оценочной компании целесообразно сопоставлять стоимость услуг не только с предложениями других исполнителей, но и с потенциальными последствиями методологических ошибок.
Качественное тестирование позволяет сократить количество замечаний в ходе аудита, снизить риск корректировки отчетности и обеспечить обоснованность принимаемых учетных решений.
А какие сложности возникают у вас при взаимодействии с оценщиками в процессе подготовки годовой бухгалтерской отчетности?