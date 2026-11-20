Илья Сазонов о расходах на раскрытие, инициативе Вассермана и гарантиях кредиторов при цифровом переходе. До изменения закона действующие обязанности необходимо исполнять.

Почему России необходим пересмотр обязательных газетных публикаций

Сазонов Илья Владимирович, арбитражный управляющий, автор «Энциклопедии банкротства».

Обязательное печатное дублирование сведений о банкротстве нуждается в законодательном пересмотре. Предлагаю сохранить надежное электронное раскрытие и адресное уведомление кредиторов, а необходимость дополнительного платного распространения определять по его доказанной пользе. Экономию следует оценивать вместе с расходами на переход и защитой лиц, которым трудно пользоваться интернетом.

Цена юридической привычки

У банкротства есть особая арифметика. Деньги, которые расходуются на процедуру, уже не могут одновременно погасить требования кредиторов. Иногда эти расходы неизбежны. Без управляющего, установления состава имущества, судебной защиты и продажи активов процедура не выполнит своей задачи. Но неизбежность одного расхода не оправдывает любой другой.

Поэтому я предлагаю задать вопрос, который давно заслуживает отдельного ответа: какую дополнительную защиту кредитор получает за счет обязательной газетной публикации, если юридически значимые сведения уже раскрываются в электронном реестре?

Вопрос касается устройства закона. Издатель вправе оказывать законную услугу и получать установленную плату. Управляющий обязан соблюдать действующие требования. Кредитор вправе рассчитывать на своевременную информацию. Именно законодатель должен объяснить, почему выбранное сочетание обязанностей продолжает быть необходимым и соразмерным.

Удобно обсуждать цифровизацию как красивое слово. Значительно труднее пересмотреть конкретную строку обязательного счета. Но реформа начинается именно там, где общая идея становится расходом определенного гражданина или конкурсной массы.

Для чего вообще нужна публикация

Публичность банкротства защищает не только тех, кто уже участвует в деле. Должник может не указать кредитора. Документы могут быть неполными. У предприятия могут оставаться обязательства перед людьми, которые не пользуются профессиональными правовыми системами. Покупатель имущества должен узнать о торгах. Суду нужна определенная дата, с которой связаны процессуальные последствия.

Отсюда следует необходимость доступного раскрытия. Однако из цели не следует единственность средства. Закон может обеспечить открытый реестр, адресное уведомление, помощь в получении сведений и дополнительную рекламу там, где она действительно полезна.

Сохранение обязанности оправдывает результат. Мы должны знать, кого она дополнительно информирует, как часто предотвращает потерю права и сколько стоит этот результат. Если таких измерений нет, обсуждать следует организацию измерения и альтернативы, а не только размер очередной индексации.

Тираж газеты сам по себе не отвечает на вопрос. Посещение сайта тоже не отвечает. Для оценки защиты кредитора необходим другой показатель: сколько лиц своевременно узнали о конкретной процедуре благодаря этому дополнительному каналу и не узнали бы без него.

Именно последнее условие делает исследование сложным. Человек может одновременно получить письмо, увидеть запись в реестре и прочитать сообщение на сайте издателя. Упоминание трех источников не означает, что каждый из них необходимо оплачивать в каждом деле.

Историческая логика и современная обязанность

В мире без общедоступного цифрового поиска единое официальное издание имело понятную функцию. Оно создавало общее место встречи для информации о неопределенном круге должников и кредиторов. Правовая определенность требовала обозначить, где искать сообщение и какая публикация считается надлежащей.

Сегодня правовую определенность также нужно сохранять. Но ее можно связывать с проверяемым электронным событием. Источник, дата, содержание и история исправлений могут быть удостоверены без обязательного физического тиражирования каждого сообщения.

При этом история не терпит удобных упрощений. В доступном решении ВАС № ВАС-7282/13 описан конкурсный выбор официального издания [1]. Поэтому утверждать, что «Коммерсантъ» получил функцию вообще без конкурса, нельзя. Добросовестная критика требует признать этот факт и поставить следующий вопрос: как после первоначального выбора обеспечиваются актуальность условий и контроль общественной эффективности?

Само распоряжение 2008 года не является экономическим исследованием 2026 года. Из того, что механизм имел основание при создании, не следует его бессрочная оптимальность. Подобная переоценка нормальна для любого регулирования, особенно когда меняется технология распространения информации.

Что в действительности означает двойное раскрытие

В законе существуют общий режим и специальные правила для граждан. Статья 213.7 преимущественно ориентирует раскрытие на ЕФРСБ, но сохраняет печатный компонент для двух основных событий начала соответствующих процедур [2]. Поэтому фраза «каждое сообщение о банкротстве гражданина обязательно печатается в газете» неточна.

Неточность опасна и для экономики. Если исследователь возьмет все реестровые сообщения и умножит их на среднюю газетную цену, он получит число с внушительным количеством нулей, но без надежного смысла. Корректный расчет начинается с того, какие сообщения действительно требовались, состоялись и были оплачены.

Измерять нужно платежи, количество сообщений, размеры объявлений и применимые тарифы. Даты тоже важны. Судебное событие одного года может получить публикацию или оплату в следующем. Бухгалтерская выручка и кассовые поступления также не обязаны совпадать.

Статистика банкротств показывает масштаб явления, но не заменяет реестр счетов. Проверенный показатель введения реализации имущества нельзя без оговорок называть числом уникальных плательщиков или числом оплаченных газетных объявлений.

Три миллиарда как вопрос к данным

В публичном описании инициативы Анатолия Вассермана приведена оценка расходов, соответствующих выручке издателя от банкротных сообщений, более 3 млрд рублей за 2024 год [3]. Это серьезный аргумент для проверки. Однако серьезность цифры не освобождает от необходимости раскрыть ее происхождение.

Я не располагаю исходной выгрузкой, которая позволила бы независимо воспроизвести эту сумму. Поэтому использую ее как атрибутированную оценку автора инициативы. Превращать ее в установленную прибыль было бы двойной ошибкой: сначала игнорировать отсутствие исходных данных, затем подменить выручку финансовым результатом.

Нужно получить ответы на конкретные вопросы. Учтены ли исправления? Как определялась площадь? Совпадает ли охват с календарным годом? Включен ли НДС? Вычтены ли возвраты? Одинаково ли учитываются разные виды процедур? Какая часть платежей реально оплачена из имущества должника, а какая профинансирована извне?

Эти вопросы не обесценивают инициативу. Они позволяют защитить ее от предсказуемой профессиональной критики. Законодательный аргумент становится сильнее, когда его можно проверить, а не только процитировать.

Один процент может означать очень разное

С предложением об отмене печати связывают прогноз повышения удовлетворения требований кредиторов на 1% [3]. Но процент нуждается в знаменателе.

Одно дело - относительный рост фактически выплаченных денег. Другое - увеличение доли удовлетворения от всей суммы требований. Третье - изменение на один процентный пункт. При разных исходных величинах это разные суммы и разные результаты.

Есть и еще одно обстоятельство. Освобожденные от информационного платежа деньги не всегда достанутся реестровым кредиторам. Они могут покрыть текущие обязательства. Они могут уменьшить сумму, которую вынужден финансировать заявитель. В безактивном деле они могут сделать процедуру доступнее, но не создать имущество для распределения.

Поэтому точный вопрос звучит так: какая часть экономии в каждой группе дел дойдет до каких кредиторов? Ответ требует данных о структуре обязательств и очередности. Национальная средняя цифра без такого анализа способна скрыть наиболее важный социальный эффект - облегчение процедуры там, где экономия почти не влияет на процент удовлетворения, но существенно влияет на доступность банкротства.

Экономия участника и общественная выгода

Нам необходимо еще одно различие. Уменьшение платежа управляющего или должника одновременно означает сокращение дохода поставщика услуги. Внутри экономики это перераспределение денег. Называть всю сумму такого платежа чистым приростом общественного богатства некорректно.

Общество экономит реальные ресурсы: бумагу, обработку сообщений, часть логистики, труд по подготовке нескольких форм, время на исправления. Одновременно общество может понести новые расходы на цифровое обслуживание, безопасность, резервирование и помощь людям без интернета. Отдельно следует оценивать потери от возможного ухудшения информирования.

Для участника процедуры финансовый эффект при этом вполне реален. Если обязательный счет исчезает, его не нужно оплачивать. Просто научная работа обязана назвать этот эффект правильно и не смешивать его с иными показателями.

Чистую экономию следует определять как сумму отменяемых платежей и сокращения административных затрат за вычетом расходов на модернизацию, обслуживание, дополнительное уведомление и ожидаемых потерь от ухудшения осведомленности. Без сметы цифрового перехода называть точную чистую экономию преждевременно.

Такой расчет позволяет определить предел устойчивости предложения. Если дополнительная защита стоит существенно меньше отменяемых расходов, аргумент реформы усиливается. Если цифровые потери и новые обязательные платежи поглощают экономию, проект нужно менять.

Кому принадлежат деньги и кому принадлежит издание

История собственности издательского дома известна по публичным сообщениям о сделке 2006 года со структурами Алишера Усманова [4]. Однако научная добросовестность не позволяет заменить этими сообщениями актуальную юридическую цепочку владения.

Платеж идет конкретному юридическому получателю по счету. Выручка этого лица не тождественна личному доходу конечного владельца. Прибыль отдельной услуги не равна прибыли издательского дома. А владение активом само по себе не доказывает влияния на конкретную законодательную норму.

Разговор о собственнике имеет смысл в исследовании распределения выгод, но не должен вытеснять главный вопрос. Даже если бы издатель принадлежал совершенно другому лицу, законодатель все равно должен был бы обосновать общую обязанность оплачивать его услугу.

Точно так же возможная полезность независимой журналистики не создает автоматически основания финансировать ее за счет конкурсной массы. Если государство хочет поддерживать общественно значимые медиа, соответствующая политика заслуживает собственного прозрачного обсуждения.

Монополия и нарушение закона

Участник процедуры не может выбрать любую другую газету и получить тот же результат исполнения обязанности. Это позволяет говорить о нормативно ограниченном выборе. Но следующий шаг требует юридической осторожности.

Доминирующее положение, злоупотребление им, антиконкурентный акт органа власти и установленный законом статус исполнителя относятся к разным вопросам. Наличие одного не доказывает автоматически другое.

Для обращения в ФАС полезны документы: действующие правила цены, счета, условия определения площади, содержание обязательной услуги, дополнительные платежи и материалы выбора исполнителя. Само ощущение высокой цены недостаточно для вывода о монопольно высокой цене. Само наличие одного официального издания недостаточно для обвинения в картеле.

Я считаю, что такая точность делает позицию против обязательного дублирования сильнее. Когда аргумент освобожден от недоказанного обвинения, оппоненту приходится отвечать на его содержание: какую дополнительную общественную пользу создает конкретная обязанность?

Что действительно решили суды

Судебная практика требует особого внимания к процессуальной судьбе актов. По делу № А40-299006/2024 в информационном пространстве остался удобный заголовок об отказе управляющему в первой инстанции. Но апелляция затем приняла отказ заявителя от требований, отменила решение и прекратила производство [5].

Это не означает, что суд признал публикации незаконными. Отказ от требований не является победой по существу. Но и отмененное решение нельзя представлять как окончательно сохранившееся подтверждение всех обсуждавшихся выводов.

Так возникает важное правило профессиональной дискуссии: мы должны проверять дело дальше первой понравившейся новости. Особенно когда строим на нем аргумент для законодателя.

Решение ВС № АКПИ24-1085 также нужно читать в пределах его предмета [6]. Законность конкретного распоряжения и необходимость дальнейшей экономической реформы не совпадают. Суд разрешает заявленный спор. Законодатель оценивает будущее устройство института.

Сильный вопрос Вассермана и пределы большого пакета

Инициатива Анатолия Вассермана важна тем, что ставит стоимость раскрытия в контекст эффективности банкротства. Проект № 1034201-8 внесен 7 октября 2025 года по доступному досье [7]. Однако актуальную стадию на дату этой статьи по официальной карточке подтвердить не удалось.

Предложение об информационном раскрытии включено в значительно более широкий круг изменений. У комплексной реформы неизбежно возникают дополнительные предметы спора. Замечания к санации или ответственности управляющих не дают готового ответа на вопрос о печатных сообщениях.

В сообщениях об отрицательном отзыве Правительства на большой проект изложены возражения по разным направлениям [8]. Без оригинала отзыва нельзя утверждать, что кабинет министров специально отверг отказ от газетной обязанности.

Поэтому я предлагаю выделить информационную реформу в самостоятельный законопроект. Это позволит обсуждать конкретный результат, техническую готовность и защиту кредиторов без необходимости одновременно разрешить все споры об институте несостоятельности.

Предложение профессионального сообщества, о котором сообщалось в мае 2025 года, показывает наличие самостоятельного интереса к этой теме [9]. Но разработку текста и направление его министерству нельзя называть уже состоявшимся внесением в Государственную Думу.

Зарубежный опыт без удобной легенды

Международное сравнение не поддерживает простую формулу «все давно отменили газеты». В разных странах действуют электронные реестры, официальные бюллетени, адресные уведомления и дополнительные объявления. Иногда они сочетаются.

Германская норма прямо описывает центральную интернет-публикацию и момент ее эффекта [10]. Австралийский ASIC сообщает о замене большинства соответствующих печатных публикаций корпоративного сектора интернет-сайтом [11]. Это полезные примеры работающей цифровой архитектуры.

Британское руководство сохраняет роль Gazette и объясняет, что дополнительная местная реклама нужна не во всех делах [12]. В Сингапуре регулятор упоминает газетное сообщение о намерении распределения средств [13]. Поэтому цифровой сервис сам по себе не является доказательством отсутствия других публикационных требований.

Для России ценнее извлечь конкретные решения: доступный основной источник, понятная юридическая дата, адресная доставка и дополнительные каналы по необходимости. Ссылка на иностранное государство должна объяснять механизм, а не заменять его анализ.

Как защитить человека без интернета

Это наиболее серьезный аргумент против поспешной отмены. Кредитор может быть пожилым, жить в месте со слабой связью, не пользоваться электронными кабинетами или не понимать, где искать сведения. Его право не должно зависеть от того, насколько удобно профессиональному участнику автоматизировать мониторинг.

Но защита такого кредитора требует практической проверки. Действительно ли он читает именно тот федеральный печатный выпуск, который оплачивается в деле? Получает ли его вовремя? Может ли найти среди объявлений нужное лицо? Понимает ли, какое действие совершить?

Если ответы неизвестны, бумажный канал нельзя автоматически считать достаточной социальной гарантией. Более адресная помощь может оказаться полезнее: получение заверенной выписки через доступный пункт обслуживания, направление письма известному кредитору, консультация о сроке заявления требования.

Эти меры также стоят денег. Их нужно включить в финансовое обоснование и определить исполнителя. Бесплатность для человека означает наличие другого источника финансирования, а не отсутствие расхода.

Цифровой реестр должен выдерживать юридическую нагрузку

Предлагая отмену печатной обязанности, нельзя ограничиться словами «все есть в интернете». Электронная система должна иметь проверяемую дату, устойчивый архив, историю изменений, резервирование и возможность доказать длительный отказ.

Отправка формы не равна публичной доступности. Внутренняя регистрация сообщения оператором тоже не всегда означает, что любой кредитор уже мог его обнаружить. Закон должен однозначно определить юридическое событие и способ его подтверждения.

Исправления особенно важны. Ошибка в идентификаторе должника способна сделать запись практически ненайденной. Ошибка в сроке может привести к утрате права. Поэтому существенное исправление нельзя прятать за незаметной заменой текста. Нужны история, связь версий и определенные последствия для затронутого срока.

Еще одна опасность - перенести прежнюю зависимость в цифровую среду. Если после отмены газеты появится новый обязательный сбор с тем же экономическим бременем, реформа не достигнет цели. Тариф, минимальный бесплатный доступ, переносимость данных и резервная площадка должны обсуждаться одновременно.

Реформа сроков требует отдельной точности

Когда право связывает срок с несколькими публикациями, отмена одного канала может изменить календарь. Для граждан существующее разъяснение Пленума ВС ориентирует на более позднее публичное извещение [14]. Следовательно, смена режима не должна неожиданно сократить уже предоставленное время.

Я предлагаю сохранить старые правила для юридических событий, наступивших до установленной переходной даты. Для новых событий должен работать единый режим. Нельзя выбирать удобную дату задним числом в зависимости от того, состоялась ли вторая публикация к моменту вступления закона.

При сбое реестра также требуется понятное правило. Если система не позволяла добросовестному кредитору получить сообщение или подтвердить его содержание, риск не должен бесследно переноситься на него. Но связь сбоя с пропуском нужно проверять, чтобы механизм не стал инструментом недобросовестного восстановления любого срока.

Какого исследования пока не хватает

Для окончательного количественного вывода нужны две большие базы. Первая - фактические расходы: сообщения, счета, платежи, площадь, тариф, исправления и финансирование. Вторая - фактическая осведомленность: кто, когда и из какого источника узнал о деле.

Опрос только управляющих не решает вторую задачу. Управляющий может видеть расходы, но не знать первый источник каждого кредитора. Опрос только профессиональных кредиторов тоже недостаточен: их автоматизированный мониторинг не представляет положение гражданина, который впервые столкнулся с банкротством контрагента.

Поэтому исследование должно включать регионы, разные категории должников и непрофессиональных кредиторов. Ответы об источнике информации желательно сверять с документами и датами, если человек согласен предоставить их. Отдельно изучается роль физического выпуска и цифрового сайта издателя.

Нельзя проводить эксперимент путем отказа от обязательного действия в действующем деле. Причинный анализ должен опираться на законный переход, наблюдаемые изменения и заранее заданные критерии неухудшения защиты.

Мое предложение законодателю

Я предлагаю отменить общую обязанность платного печатного дублирования после установленного подготовительного периода. Основной юридический канал - ЕФРСБ с открытым минимальным доступом и проверяемой датой сообщения.

Известные кредиторы сохраняют адресное уведомление в предусмотренных законом случаях. Лицам без цифрового доступа предоставляется работающий способ получить сведения. Суд может назначить дополнительное распространение, когда особенности дела позволяют ожидать от него конкретную пользу, особенно при большом числе неизвестных кредиторов.

Добровольное продвижение торгов сохраняет самостоятельное значение. Иногда дополнительные объявления повышают конкуренцию покупателей и выручку от продажи. Отмена общей газетной обязанности не означает, что управляющий должен перестать оценивать полезность рекламы имущества.

Финансирование цифрового перехода должно быть раскрыто. Переходные сроки должны быть определены. Оператор обязан показывать доступность системы и регистрировать инциденты. Профессиональное сообщество и представители непрофессиональных кредиторов должны участвовать в оценке последствий.

У такой конструкции есть понятный критерий успеха: затраты уменьшаются, а реальная возможность своевременно защитить требование сохраняется или улучшается. Ее нельзя подменить только количеством сообщений, посещаемостью сайта или размером сэкономленного счета.

Обязанность должна иметь измеримое основание

Я не предлагаю управляющим прекращать публикации до изменения закона. Пока обязанность действует, ее необходимо исполнять. Исследование и законодательная инициатива предназначены для изменения правила надлежащим способом.

Не утверждаю и того, что дополнительная польза печати заранее равна нулю. Нулевая польза требует доказательства так же, как положительная. Но обязательное приобретение услуги должно опираться на объяснение ее необходимости и сопоставление с менее затратными средствами.

Именно здесь находится сильный аргумент реформы. Государство вправе требовать публичности банкротства. Вместе с этим оно должно быть готово показать, почему каждый обязательный расход помогает защищать права.

Деньги в процедуре банкротства слишком ограничены, чтобы считать любую юридическую привычку достаточным экономическим обоснованием. Пересмотр печатного дублирования нужен ради проверяемой эффективности и доступности защиты. Его качество будет определяться тем, насколько точно мы соединим экономию с правами тех, кто не должен потеряться при смене информационного канала.

Источники и нормативные основания

Сведения и доступность источников проверялись 20 ноября 2026 года. Оценки авторов инициатив отделены от независимо подтвержденных данных. Актуальная стадия проекта № 1034201-8 по официальной карточке не подтверждена; этот предел проверки учтен в тексте.

[1]

ВАС РФ, решение № ВАС-7282/13 от 19.08.2013

. Судебная история конкурсного выбора и цены; прямой полный доступ к базе ограничен.

[2]

Статья 213.7 закона № 127-ФЗ

[3]

Сообщение о внесении проекта Вассермана, 10.10.2025

. Вторичный источник; оценка более 3 млрд рублей и прогноз 1% не воспроизведены по первичной выгрузке.

[4]

Сообщение издателя о продаже акций, 31.08.2006

. Историческое сообщение 2006 года; не подтверждение современной цепочки владения.

[5]

9 ААС, постановление от 01.08.2025 № 09АП-23448/2025

. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2025; последующая кассационная судьба не подтверждена.

[6]

ВС РФ, решение № АКПИ24-1085 от 29.01.2025

[7]

Досье проекта № 1034201-8

. Доступное досье подтверждает дату внесения; актуальный статус по СОЗД не установлен.

[8]

Пересказ отзыва Правительства, 11.12.2025

. Пересказ отзыва; оригинал официального документа не получен.

[9]

НСПАУ предлагает отменить публикации, 14.05.2025

. Вторичный источник; полный текст предложения не получен.

[10]

Германия, § 9 Insolvenzordnung

[11]

Австралия, ASIC published notices

[12]

Англия и Уэльс, руководство Official Receivers

[13]

Сингапур, информация кредиторам MinLaw

[14]

Постановление Пленума ВС РФ № 45 от 13.10.2015

Ссылки на источники

1. ВАС РФ, решение № ВАС-7282/13 от 19.08.2013 - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151950/

2. Статья 213.7 закона № 127-ФЗ - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ef16e3c0338e7ee0bcd2f1d922d1d03eb6668594/

3. Сообщение о внесении проекта Вассермана, 10.10.2025 - https://www.probankrotstvo.ru/news/deputat-vasserman-vnes-v-gosdumu-zakonoproekt-o-soversenstvovanii-procedur-bankrotstva-9458

4. Сообщение издателя о продаже акций, 31.08.2006 - https://www.kommersant.ru/doc/1702024

5. 9 ААС, постановление от 01.08.2025 № 09АП-23448/2025 - https://base.garant.ru/66592333/

6. ВС РФ, решение № АКПИ24-1085 от 29.01.2025 - https://rulaws.ru/acts/Reshenie-Verhovnogo-Suda-RF-ot-29.01.2025-N-AKPI24-1085/

7. Досье проекта № 1034201-8 - https://base.garant.ru/412817499/

8. Пересказ отзыва Правительства, 11.12.2025 - https://probankrotstvo.ru/news/pravitelstvo-raskritikovalo-zakonoproekt-vassermana-o-soversenstvovanii-bankrotstva-9790

9. НСПАУ предлагает отменить публикации, 14.05.2025 - https://probankrotstvo.ru/news/nspau-predlagaet-otmenit-obiazatelnye-publikacii-v-kommersante-8589

10. Германия, § 9 Insolvenzordnung - https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__9.html

11. Австралия, ASIC published notices - https://www.asic.gov.au/for-finance-professionals/registered-liquidators/your-ongoing-obligations-and-compliance-as-a-registered-liquidator/insolvency-forms-and-published-notices/lodging-notices-for-publication-on-the-asic-published-notices-website

12. Англия и Уэльс, руководство Official Receivers - https://www.gov.uk/guidance/technical-guidance-for-official-receivers/4-publication-of-insolvency-information

13. Сингапур, информация кредиторам MinLaw - https://io.mlaw.gov.sg/bankruptcy/information-for-stakeholders/information-for-creditors/

14. Постановление Пленума ВС РФ № 45 от 13.10.2015 - https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_187354/