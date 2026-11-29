Отдельной нормы «делайте копию 1С» в законах нет. Но первичные документы и регистры бухучёта нужно хранить не меньше пяти лет после отчётного года и беречь от изменений (ч. 1 и 3 ст. 29 Закона № 402-ФЗ), а с 2024 года базы с этими данными должны находиться в России (п. 25 ФСБУ 27/2021). Если база погибла вместе с диском и регистры восстановить не из чего, это подпадает под грубое нарушение правил учёта из ст. 120 НК РФ, штраф от 10 000 ₽. В небольших компаниях обычно так: файловая база 1С лежит на компьютере бухгалтера, копия, если она есть, в соседней папке того же диска, и с диском пропадут обе.
Что и сколько хранить
По ч. 1 ст. 29 Закона № 402-ФЗ первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и аудиторские заключения хранятся в течение сроков, установленных по правилам архивного дела, но не менее пяти лет после отчётного года. Значит, первичку и регистры за 2026 год по этой норме можно уничтожать не раньше 2032 года.
Сами сроки записаны в Перечне типовых управленческих архивных документов, утверждённом приказом Росархива от 20.12.2019 № 236. Для того, что обычно лежит в 1С:
первичные учётные документы и связанные с ними оправдательные документы: 5 лет при условии проведения проверки, а при споре до решения по делу (позиция 277);
регистры бухучёта, то есть главная книга, журналы операций, оборотные ведомости, карточки: 5 лет при условии проведения проверки (позиция 276);
годовая бухгалтерская отчётность: постоянно (позиция 268);
расчётные листы и ведомости на выдачу зарплаты: 6 лет, а если лицевых счетов нет, 50/75 лет (позиция 295);
лицевые счета работников и карточки-справки по зарплате: 50/75 лет (позиция 296). 50 лет хранят документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1 января 2003 года (ч. 2 ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).
Что значит оговорка «при условии проведения проверки», Перечень не объясняет. Архивисты обычно читают её так: пока период не закрыт проверкой или ревизией, документы не уничтожают. Прямого разъяснения Росархива нет, поэтому осторожнее не уничтожать первичку и регистры за периоды, которые ещё может охватить проверка.
Налоговый кодекс добавляет свой срок: пять лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учёта и документов, которые подтверждают доходы, расходы и уплату налогов (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). Для убытков срок длиннее: документы, подтверждающие убыток, хранят весь срок, пока он уменьшает налоговую базу (п. 4 ст. 283 НК РФ). Если убыток 2020 года переносят на прибыль 2026 года, первичка 2020 года нужна и сейчас, хотя пять лет уже прошли.
Предприниматель, который ведёт учёт доходов и расходов по правилам НК РФ, может не вести бухучёт (п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона № 402-ФЗ), и для налоговых документов у него тот же пятилетний срок из ст. 23 НК РФ. Если у предпринимателя есть работники, пятью годами не обойтись: граждане, которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, тоже обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения (ч. 1 ст. 17 Закона № 125-ФЗ). Для документов по личному составу, законченных после 1 января 2003 года, это 50 лет.
Выездная проверка охватывает не больше трёх календарных лет до года, в котором вынесено решение о ней, и периоды текущего года, закончившиеся до этого решения (п. 4 ст. 89 НК РФ). Поэтому свежие три-четыре года в базе нужнее всего.
Есть требование, о котором вспоминают реже. Вместе с документами учётной политики закон велит хранить «средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи»: не менее пяти лет после года, в котором их в последний раз использовали для составления бухгалтерской отчётности (ч. 2 ст. 29 Закона № 402-ФЗ). При переходе на другую программу старую базу и дистрибутив платформы, которая её открывает, оставляют, как и средство проверки подписи под документами из ЭДО.
Почему без копии не обойтись
Компания должна обеспечить «безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений» (ч. 3 ст. 29 Закона № 402-ФЗ). ФСБУ 27/2021 уточняет: хранятся подлинники, в том виде, в котором документы составлены (п. 23 и 24). У УПД и актов из ЭДО подлинником считается электронный документ с подписями, и распечатка его не заменяет. Поэтому в план копирования входит и архив электронного документооборота: как его выгрузить, стоит спросить у своего оператора.
Если документы всё же пропали, компания должна принять все возможные меры по их восстановлению (п. 27 ФСБУ 27/2021): запросить копии у контрагентов, выписки в банке, копии отправленных отчётов у оператора отчётности. На это уходят недели, и часть документов так и не найдётся.
Если база погибла при стихийном бедствии или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельствах, это исключает вину в налоговом правонарушении (подп. 1 п. 1 ст. 111 НК РФ). Такие обстоятельства, по тексту нормы, устанавливаются общеизвестными фактами, публикациями в СМИ и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания. Пожар или затопление офиса лучше всё равно подтвердить документами сразу, пока их можно получить.
Сколько стоит потерянная база
Отсутствие первичных документов, счетов-фактур или регистров бухгалтерского или налогового учёта НК РФ прямо называет грубым нарушением правил учёта доходов и расходов (ст. 120 НК РФ). Штраф:
10 000 ₽, если нарушение в одном налоговом периоде (п. 1);
30 000 ₽, если в нескольких (п. 2);
20 % неуплаченного налога, но не меньше 40 000 ₽, если из-за нарушения занижена налоговая база (п. 3).
По закону, который Совет Федерации одобрил 27.11.2026 (проект № 617-9), с 1 января 2027 года первые два штрафа станут 28 000 и 83 000 ₽, а минимум по п. 3 вырастет до 111 000 ₽. Закон ещё должен подписать Президент.
Должностному лицу, обычно главбуху или директору, грозит штраф по ст. 15.11 КоАП РФ: от 5 000 до 10 000 ₽, при повторном нарушении от 10 000 до 20 000 ₽ или дисквалификация на срок от года до двух. В примечании к статье среди грубых нарушений названо отсутствие первичных документов, регистров или отчётности в течение установленных сроков хранения.
Отдельно платят за документы, которые не смогли показать на проверке. Истребованные документы представляют в течение 10 рабочих дней со дня получения требования (п. 3 ст. 93 и п. 6 ст. 6.1 НК РФ), за каждый непредставленный штраф 200 ₽ (п. 1 ст. 126), с 2027 года по тому же закону 560 ₽. Сто непредставленных накладных обойдутся в 20 000 ₽.
Как сделать копию в 1С
В файловой базе, с которой работают на одном компьютере или через общую папку, копирование встроено в типовые конфигурации. В «1С:Бухгалтерии 3.0» путь такой: «Администрирование», «Обслуживание», группа «Резервное копирование и восстановление», ссылка «Настройка резервного копирования». Там выбирают, когда делать копию (по расписанию или при завершении работы), папку для копий и сколько последних копий хранить.
Две особенности. Копия по расписанию делается, только пока программа запущена: если вечером все закрыли 1С, в назначенный час копия не появится. И во время копирования в базе никто не должен работать, программа предложит завершить сеансы пользователей. В офисе, где базой пользуется один бухгалтер, надёжнее вариант «при завершении работы».
Клиент-серверную базу копируют средствами самой СУБД, это настраивает администратор. Способ для любой базы: выгрузка в файл .dt через конфигуратор, меню «Администрирование», «Выгрузить информационную базу». Её делают перед обновлением конфигурации и закрытием года.
Если 1С работает в облаке у провайдера, копии делает он. Стоит спросить, сколько дней хранятся копии и можно ли получить файл своей базы.
Копия, из которой ни разу не восстанавливались, ничего не гарантирует. Раз в квартал её разворачивают в отдельную новую базу, не поверх рабочей, и открывают оборотно-сальдовую ведомость за прошлый год.
Где держать копии
С 1 января 2024 года обязателен абзац первый п. 25 ФСБУ 27/2021: экономический субъект должен хранить документы бухучёта и данные из них «и размещать базы указанных данных на территории Российской Федерации». Облачный диск, у которого серверы за границей, для копии бухгалтерской базы не подходит. Где физически лежат данные, уточняют в условиях сервиса или у его поддержки до того, как настраивать туда выгрузку.
В копии зарплатной базы есть персональные данные сотрудников, поэтому действует и ч. 5 ст. 18 Закона № 152-ФЗ «О персональных данных»: при сборе персональных данных граждан России их запись, хранение и другие действия с использованием баз данных за пределами России не допускаются, кроме случаев из пп. 2, 3, 4 и 8 ч. 1 ст. 6 того же закона. За невыполнение обязанности обрабатывать такие данные в базах на территории России юрлицу грозит штраф от 1 до 6 млн ₽, при повторном нарушении от 6 до 18 млн ₽ (ч. 8 и 9 ст. 13.11 КоАП РФ).
Место для копии выбирают по тому, от чего она должна защитить. Копия на том же компьютере выручит, если база испортилась после неудачного обновления, но погибнет вместе с диском. Внешний диск, который подключают только на время копирования, спасёт от программы-вымогателя, которая шифрует файлы: до отключённого диска она не доберётся. Сетевая папка, подключённая постоянно, от этого не защищает. Копия вне офиса, в облаке или на сервере в России, нужна на случай пожара, кражи или протечки.
Архив с копией защищают паролем, а диск хранят так же, как трудовые договоры, в закрытом шкафу или сейфе.
Что проверить в своём офисе
Копия делается по расписанию или при выходе из программы, папка для неё на другом диске.
Есть внешний диск, который отключают после копирования, и копия вне офиса на серверах в России.
Раз в квартал копия проверена восстановлением в отдельную базу.
Архив ЭДО выгружен или хранится в учётной программе.
Старая версия платформы и средство проверки подписи хранятся пять лет после последней отчётности по старой базе.