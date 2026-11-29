Что и сколько хранить

По ч. 1 ст. 29 Закона № 402-ФЗ первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и аудиторские заключения хранятся в течение сроков, установленных по правилам архивного дела, но не менее пяти лет после отчётного года. Значит, первичку и регистры за 2026 год по этой норме можно уничтожать не раньше 2032 года.

Сами сроки записаны в Перечне типовых управленческих архивных документов, утверждённом приказом Росархива от 20.12.2019 № 236. Для того, что обычно лежит в 1С:

первичные учётные документы и связанные с ними оправдательные документы: 5 лет при условии проведения проверки, а при споре до решения по делу (позиция 277);

регистры бухучёта, то есть главная книга, журналы операций, оборотные ведомости, карточки: 5 лет при условии проведения проверки (позиция 276);

годовая бухгалтерская отчётность: постоянно (позиция 268);

расчётные листы и ведомости на выдачу зарплаты: 6 лет, а если лицевых счетов нет, 50/75 лет (позиция 295);

лицевые счета работников и карточки-справки по зарплате: 50/75 лет (позиция 296). 50 лет хранят документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1 января 2003 года (ч. 2 ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).

Что значит оговорка «при условии проведения проверки», Перечень не объясняет. Архивисты обычно читают её так: пока период не закрыт проверкой или ревизией, документы не уничтожают. Прямого разъяснения Росархива нет, поэтому осторожнее не уничтожать первичку и регистры за периоды, которые ещё может охватить проверка.

Налоговый кодекс добавляет свой срок: пять лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учёта и документов, которые подтверждают доходы, расходы и уплату налогов (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). Для убытков срок длиннее: документы, подтверждающие убыток, хранят весь срок, пока он уменьшает налоговую базу (п. 4 ст. 283 НК РФ). Если убыток 2020 года переносят на прибыль 2026 года, первичка 2020 года нужна и сейчас, хотя пять лет уже прошли.

Предприниматель, который ведёт учёт доходов и расходов по правилам НК РФ, может не вести бухучёт (п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона № 402-ФЗ), и для налоговых документов у него тот же пятилетний срок из ст. 23 НК РФ. Если у предпринимателя есть работники, пятью годами не обойтись: граждане, которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, тоже обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения (ч. 1 ст. 17 Закона № 125-ФЗ). Для документов по личному составу, законченных после 1 января 2003 года, это 50 лет.

Выездная проверка охватывает не больше трёх календарных лет до года, в котором вынесено решение о ней, и периоды текущего года, закончившиеся до этого решения (п. 4 ст. 89 НК РФ). Поэтому свежие три-четыре года в базе нужнее всего.

Есть требование, о котором вспоминают реже. Вместе с документами учётной политики закон велит хранить «средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи»: не менее пяти лет после года, в котором их в последний раз использовали для составления бухгалтерской отчётности (ч. 2 ст. 29 Закона № 402-ФЗ). При переходе на другую программу старую базу и дистрибутив платформы, которая её открывает, оставляют, как и средство проверки подписи под документами из ЭДО.