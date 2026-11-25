Переписала фирму на себя: нужно ли сдавать ЕФС за увольнение директора и платить ЗП?
Сегодня — ситуация, которая часто возникает при смене собственника ООО. Вопросов сразу два, и оба важные.
Что спросил клиент
> «Я переписала фирму на себя. Есть электронная подпись, доступ в кабинет бизнеса. Нужно ли сдавать отчёты ЕФС за увольнение прошлого директора? Я себя сейчас назначила директором вместо прошлого владельца. И обязательно ли мне сейчас платить директору ЗП в ООО (себе то есть) или можно без этого?»
Разбираем по порядку
1️⃣ Смена директора и отчётность ЕФС
ООО ежеквартально подаёт отчёты: ЕФС, РСВ, НДФЛ (если есть начисления ЗП).
По смене директора:
- ЕФС-ТД подаётся в день приёма/увольнения или на следующий день;
- нужно подать заявление на увольнение прошлого директора и приём нового;
- сделать расчёт по каждому директору и отразить это в ежемесячном отчёте ПСВ и в декларации за год.
То есть да — отчитаться за увольнение прошлого директора и приём нового нужно, и сделать это в установленные сроки.
2️⃣ Обязательно ли платить ЗП директору (себе)?
ЗП директору можно не платить. Но есть нюанс: фиксированные страховые взносы всё равно начисляются — считаются от МРОТ:
27 093 × 30% = 8 127,90 ₽ — уплачиваются до 28 числа месяца, следующего за отчётным.
Что делаем мы
- Проверяем документы по смене директора;
- Готовим и подаём ЕФС-ТД, заявления на увольнение и приём;
- Отражаем расчёты по каждому директору в ПСВ и годовой декларации;
- Считаем страховые взносы и следим за сроками уплаты.
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