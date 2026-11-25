Сегодня — ситуация, которая часто возникает при смене собственника ООО. Вопросов сразу два, и оба важные.

Что спросил клиент

> «Я переписала фирму на себя. Есть электронная подпись, доступ в кабинет бизнеса. Нужно ли сдавать отчёты ЕФС за увольнение прошлого директора? Я себя сейчас назначила директором вместо прошлого владельца. И обязательно ли мне сейчас платить директору ЗП в ООО (себе то есть) или можно без этого?»

Разбираем по порядку

1️⃣ Смена директора и отчётность ЕФС

ООО ежеквартально подаёт отчёты: ЕФС, РСВ, НДФЛ (если есть начисления ЗП).

По смене директора:

- ЕФС-ТД подаётся в день приёма/увольнения или на следующий день;

- нужно подать заявление на увольнение прошлого директора и приём нового;

- сделать расчёт по каждому директору и отразить это в ежемесячном отчёте ПСВ и в декларации за год.

То есть да — отчитаться за увольнение прошлого директора и приём нового нужно, и сделать это в установленные сроки.

2️⃣ Обязательно ли платить ЗП директору (себе)?

ЗП директору можно не платить. Но есть нюанс: фиксированные страховые взносы всё равно начисляются — считаются от МРОТ:

27 093 × 30% = 8 127,90 ₽ — уплачиваются до 28 числа месяца, следующего за отчётным.

Что делаем мы

- Проверяем документы по смене директора;

- Готовим и подаём ЕФС-ТД, заявления на увольнение и приём;

- Отражаем расчёты по каждому директору в ПСВ и годовой декларации;

- Считаем страховые взносы и следим за сроками уплаты.