Когда компания-должник перестает платить, кредитор обычно смотрит в выписку ЕГРЮЛ: кто директор, кто участник. Но для субсидиарной ответственности важна не запись в реестре, а реальная власть над бизнесом. Отвечать могут люди и компании, которых в выписке нет вообще.
Главный признак: кто на самом деле управлял
Контролирующим признается тот, кто мог давать должнику обязательные указания или иначе определять его действия (пункт 3 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53). Формальная связь с компанией для этого не обязательна. Если ключевые сделки заключались на условиях, которые фактически определял конкретный человек, он тоже контролирующее лицо.
Значение имеет контроль в течение трех лет до того момента, когда долги компании превысили ее активы (пункт 4). Поэтому в круг ответчиков могут попасть бывшие директора и участники, которые ушли из компании незадолго до кризиса.
Кого закон считает контролирующим по умолчанию
Для некоторых лиц статус контролирующего предполагается, и опровергать его придется им самим.
Руководитель должника. Если компанией управляла управляющая организация, контролирующими считаются и она, и ее директор (пункт 5 постановления № 53).
Крупный участник. Тот, кто вместе со связанными лицами владеет половиной долей или акций и больше либо может назначать директора (пункт 5).
Выгодоприобретатель. Тот, кто получил существенную выгоду от недобросовестных действий директора, например купил актив должника за бесценок или через цепочку сделок (пункт 7).
Номинальный директор не спрячется
Довод «я только подписывал документы» не освобождает от ответственности. Номинальный руководитель отвечает вместе с фактическим солидарно (пункт 6 постановления № 53, пункт 14 Обзора ВС РФ от 19.11.2025). Уменьшить свою ответственность он может, только если раскроет настоящего руководителя или спрятанное имущество.
Верховный Суд также указал, что передача управления подставному директору сама по себе может говорить о недобросовестности того, кто это сделал (определение ВС РФ от 25.04.2025 № 307-ЭС24-22013).
Схема «центр прибыли — центр убытков»
Бывает, что бизнес разделен между несколькими компаниями: в одной копятся долги и сотрудники, в другие уходит выручка. Тогда контролирующим признается выгодоприобретатель всей схемы (пункт 7 постановления № 53).
Показательное дело 2026 года: персонал коммунальной компании числился в одной фирме, а плату с жителей и бюджетные субсидии получали две связанные организации. Верховный Суд указал на ответственность бенефициара группы и этих организаций как соучастников и отметил, что их собственные бухгалтерские балансы схему не опровергают (определение ВС РФ от 14.09.2026 № 302-ЭС26-599(1)).
Совет директоров и соучастники
С 2025 года Пленум ВС РФ уточнил подход (постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2025 № 42).
Членов совета директоров нельзя привлечь «всех сразу»: суд устанавливает вклад каждого в причинение вреда (пункт 22(1)).
Тот, кто не контролировал должника, но помогал контролирующему лицу причинить вред, отвечает солидарно с ним в пределах этого вреда (пункт 22(2)).
Если контролирующих лиц несколько и они действовали совместно, они отвечают солидарно, и взыскивать весь долг можно с любого из них. Совместными считаются действия связанных между собой лиц, пока не доказано иное (пункт 22 постановления № 53). На практике это позволяет выбрать ответчика, у которого есть имущество.
Наследники контролирующих лиц
Смерть контролирующего лица обязанность не прекращает. Долг переходит к наследникам в пределах стоимости наследства, а в процессе суд заменяет ответчика (пункт 37(3) постановления № 53).
Кого не признают контролирующим автоматически
Только по должности или родству контролирующими не считаются:
родственники руководителей;
главный бухгалтер и финансовый директор;
сотрудники с доверенностью на обычные сделки (пункт 3 постановления № 53);
миноритарный участник, пока не доказано, что он реально влиял на решения (пункт 15 Обзора ВС РФ от 19.11.2025).
Привлечь их можно, но придется доказать реальное влияние на бизнес. Для бухгалтеров это важная гарантия: сама должность главбуха не делает человека ответчиком по долгам компании.
Что сделать кредитору
Перед подачей заявления составьте карту связей должника: участники и директора за последние три года, получатели крупных платежей и имущества, компании с общими адресами, телефонами и сотрудниками. Чем шире и точнее круг ответчиков, тем выше шанс найти того, кто реально сможет заплатить.