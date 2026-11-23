Главный признак: кто на самом деле управлял

Контролирующим признается тот, кто мог давать должнику обязательные указания или иначе определять его действия (пункт 3 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53). Формальная связь с компанией для этого не обязательна. Если ключевые сделки заключались на условиях, которые фактически определял конкретный человек, он тоже контролирующее лицо.

Значение имеет контроль в течение трех лет до того момента, когда долги компании превысили ее активы (пункт 4). Поэтому в круг ответчиков могут попасть бывшие директора и участники, которые ушли из компании незадолго до кризиса.