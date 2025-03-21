Чтобы воплотить лайфхак в жизнь, у вас на компьютере (ноуте) должен стоять обычный Acrobat Reader для чтения файлов в формате pdf. Расширенная платная версия не нужна.
Итак, у вас есть готовый файл Word или Excel с болванкой документа, реквизиты стоят, осталось поставить подпись.
Распишитесь на чистом листке бумаги, сфотографируйте подпись на мобильный телефон. А затем перекиньте фото на ноут.
Сделать это можно любым удобным способом: через почту, облако и т.д.
Для меня самый удобный способ — добавить фото в «Избранное» («Saved Messages») телеграм, а потом скачать из веб-версии в браузере или приложения для компьютера.
Теперь у вас есть образец подписи:
Далее нам нужно опубликовать файл с реквизитами, как pdf. Показываю на примере Word:
Вот так наш файл выглядит в pdf, осталось его подписать. Нажимаем на иконку с пером:
Выбираем: «Добавить подпись». И загружаем фото с подписью.
Не отжимайте галочку «Сохранить подпись», если подпись потребуется вам в будущем.
Ну а теперь просто перетащите подпись на нужное место. Ее можно увеличить или уменьшить, перемещая кружок в нижнем правом углу рисунка.
При желании цвет подписи можно изменить:
Все готово, можно сохранять документ:
Если вы не сняли галочку «Сохранить подпись», то в дальнейшем процедура подписания станет еще быстрее, так как больше не придется загружать картинку:
Кстати, такой финт можно провернуть и с печатью, но придется подогнать её по размеру. Пользуйтесь! А еще лучше, отключайте телефон на отдыхе, и пусть весь мир подождет :).
Комментарии3
через самый удобный файлообменник - ТЕЛЕГРАМ))))
Есть ещё один - WhatsApp, там тоже можно сделать Избранное
Ага. Правда наступает момент, когда в избранном уже столько избранного, что искать неудобно)