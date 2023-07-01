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Сроки сдачи отчетности в 2023 году

ОСНО организации. Что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2023 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за второй квартал 2023 года.
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ОСНО организации. Что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2023 года
фото freepik.com

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 28 сентября.

  1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 ( ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/475@ от 23.09.2019 ред. от 17.08.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 28 июля.

  2. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.

  3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!

  4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) — 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

  5. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

  6. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля.

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 июля.
Другие формы отчетности можно найти здесь

Сроки сдачи ежемесячной отчетности во 2 квартале 2023 г.

  1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — сдается 25 августа (за июль), 25 сентября (за август). За июнь можно не сдавать, он будет в РСВ за 2 квартал!

  2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 22.07.2023), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07.2023 по 22.08.2023 и страховым взносам за июль), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 23.08.2023 по 22.09.2023 и страховым взносам за август).

  3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) — сдается:

  • на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

  • на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

  • не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК во 2 квартале 2023 г.

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Комментарии

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