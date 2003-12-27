Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 4 квартал (год) 2024 год

Бухгалтерская отчетность

Срок сдачи 1 апреля. Сдается только в электронном виде! Обратите внимание! Балансы в статистику не сдаются!

1. Бухгалтерский баланс.

2. Отчет о финансовых результатах.

3. Отчет об изменениях капитала.

4. Отчет о движении денежных средств.

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Организации, имеющие право применять упрощенный бухучет, могут сдавать упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств (но тоже только в электронном виде!).



Форматы представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов утверждены Приказом ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@.



Отчетность по налогам и взносам



1. Налоговая декларация по УСН КНД-1152017 (Приказ ФНС России от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@) – срок сдачи 25 марта. Новая форма!Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 28 марта.



2. ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разделом 2 (Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Срок сдачи - 27 января, т.к. 25 января выходной. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются по 15 числам. Подраздел 1.2 сдается только на работников, у которых были особенности в стаже - отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, вредные и тяжелые условия труда и т.д.



3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 27 января, т.к 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!.



4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)) - 25 февраля. Сдается в налоговую инспекцию.



5. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.



6. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января, т.к 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



7. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 1 квартале 2025 г.

1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 февраля (за январь), 25 марта (за февраль). За март можно не сдавать, данные будут в РСВ за 1 квартал!



2.Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 27 января (по НДФЛ, удержанному с 1.01 по 22.01.2025), 3 февраля (по НДФЛ, удержанному с 23.01 по 31.01.2025), 25 февраля (по НДФЛ, удержанному с 01.02 по 22.02.2025 и страховым взносам за январь), 3 марта (по НДФЛ, удержанному с 23.02 по 29.02.2025), 25 марта (по НДФЛ удержанному с 01.03 по 22.03.2025 и страховым взносам за февраль). Сроки перечисления в бюджет: 28 января, 5 февраля, 28 февраля, 5 марта, 28 марта.



3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:



а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 27 января, 25 февраля и 25 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.