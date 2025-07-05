Отчетность ИП за 2 квартал 2025 года по всем системам налогообложения

ИП на ОСНО без работников

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 август и 29 сентября (т.к. 28 сентября выходной). Организации с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.

2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2025 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.



4. Уведомление об исчисленном НДФЛ за 1 полугодие 2025. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты аванса за 1 полугодие - 28 июля. Если налога к уплате нет, нулевое уведомление не сдается!