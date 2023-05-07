Как избавляются от «мертвых остатков» в бухучете. И почему их нельзя наращивать

Из статьи вы узнаете, как бизнесмены на практике пытаются избавиться от зависших в учете товарных остатков. Почему «мертвые остатки» нельзя наращивать и какими налоговыми последствиями чревато их наличие или незаконное списание.

Для тех, кто не в теме, расскажу, что такое «мертвые остатки».

«Мертвые остатки» товаров или материалов — это ТМЦ, купленные только на бумаге.

По факту, в организации их нет и никогда не было, но в бухгалтерском учете они отражаются без движения в оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по дебету счета 41 «Товары» или 10 «Материалы», поэтому их и называют «мертвые остатки».

Фиктивная поставка

Причем, сомнительная «зависшая кредиторка» и «мертвые остатки товаров» обычно имеют общую природу происхождения.

Появляются они при покупке товарно-материальных ценностей у «фирм-однодневок» с целью незаконной оптимизации (как правило речь об НДС).

Обращаю внимание читателей на то, что я не рекомендую такими способами снижать платежи в бюджет.

Для безопасной оптимизации налогообложения существует более 400 легальных способов. Фиктивные поставки товаров, и «бумажный НДС» к ним точно не относятся.

Как опытный практикующий аудитор я сразу замечаю «мертвые остатки» в учете и понимаю, что организация или ИП явно нагрешили ранее, купив товар у сомнительного поставщика, после чего «уши» в учете остались.

До того, пока на горизонте не замаячит налоговая проверка «мертвые остатки» не сильно беспокоят бизнесменов, а зря. Ведь ФНС в рамках выездной проверки вправе проводить инвентаризацию имущества (пп. 6 п. 1 ст. 31, п. 13 ст. 89 НК).

Далее привожу примеры того, как предприниматели пытались решать проблему с зависшими товарными остатками, которые встречались мне на практике.

Завышаются сметы или себестоимость готовой продукции

Производственным и строительным компаниям технически проще избавится от фантомных МПЗ в учете. Для этих целей завышаются строительные сметы или калькуляции на выпуск готовой продукции.

Те, кто подальновиднее, не затягивают с решением проблемы и стараются как можно быстрее отделаться от «мертвых остатков» в учете.

При массовом производстве либо грамотном составлении смет, порой удается спрятать и распылить МПЗ в затратах настолько хорошо, что доказать неправомерность действий налогоплательщика бывает проблематично.

Все зависит от специфики производства, и того на сколько компетентные и старательные специалисты занимались первичкой.

Обратите внимание, первый раз нарушение произошло при закупке товаров для оптимизации НДС или вывода наличных. Если вы попытаетесь списать в затраты для целей налогообложения прибыли или УСН виртуальный товар, то произойдет дополнительное нарушение законодательства.

Следует понимать, что налоговым органам давно известен такой способ увеличения расходов, как списание несуществующих материалов (которые фактически не приобретались и не использовались).

Арбитры, скорее всего, поддержат контролеров (постановления АС ВВО по делу № А43-10201/2018 от 21.08.2019 года, АС УО от 05.07.2021 по делу № А07-21692/2019 № Ф09-3128/21 года).

Списывают с учета в результате пожара или затопления

Помнится, несколько лет тому назад, из-за осадков было наводнение в Краснодарском Крае.

Точно знаю, что под шумок стихийного бедствия некоторые бизнесмены существенно подчистили свои хвосты в учете.

Аналогично списывают МПЗ с учета в результате пожара.

У одного ИП из средней полосы России трижды фактически сгорал склад с запчастями, и налоговая так и не смогла ничего доказать.

Причину он придумал гениальную — происки конкурентов, которые его постоянно поджигают и пытаются лишить бизнеса.

Безосновательно списать гибель материалов или товара не получится. Прежде всего необходимо провести инвентаризацию и зафиксировать размеры ущерба в количественном и суммовом выражении.

Также, если случился пожар, то необходимо собрать следующие документы: справку Управления Государственной противопожарной службы, акт о пожаре и протокол осмотра места происшествия, а также акт инвентаризации.

У налогоплательщиков на ОСНО возникает вопрос, нужно ли восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету. Ответ на него – нет, не нужно.

НК не устанавливает обязанности по восстановлению налога, ранее принятого к вычету, при утрате товара в результате пожара или стихийного бедствия (определение ВС № 306-КГ18-13567 по делу № А57-9401/2017 от 21.12.2018 года, решения ВАС № ВАС-3943/11 от 19.05.2011 года, № 10652/06 от 23.10.2006 года и др.).

Списывают как испорченный товар

Принцип тот же, что при ЧС или пожаре, но методы используется более мягкие и сложнооспариваемые.

Например, строительные смеси «намокли» и пришли в негодность из-за того, что прохудилась крыша складского помещения. Вроде как никто и не виноват, а материал подлежит списанию.

Несуществующее мясо в общепите «протухло» из-за выхода из строя морозильной установки и т.д. Виновные лица определить достаточно сложно, ведь холодильник действительно мог сгореть по независящим от внешних факторов причинам.

Варианты, при которых можно определить виновника порчи, являются менее выгодными, ведь в таком случае придется заморачиваться с компенсацией ущерба, якобы виновными лицами.

НДС в этом случае тоже восстанавливать не придется. Чиновники с таким подходом солидарны (письма ФНС № ГД-4-3/10451@ от 17.06.2015 года, № ГД-4-3/8627@ от 21.05.2015 года).

Уценивают и продают МПЗ «дружественному» контрагенту

В настоящее время все запасы необходимо проверять на обесценение как минимум раз в год.

Исключение — микроорганизации с правом упрощенного ведения учета (п. 2 ФСБУ 5/2019). Так что уценка может быть вполне обоснована, особенно если изначально покупался какой-то неликвидный товар.

При таком варианте происходит переброска проблемы из одной организации в другую. Но, если товар купит ООО или ИП на спецрежиме (УСН «доходы» либо ПНС), налоговая вряд-ли когда-то заинтересуется наличием или отсутствием у них товара.

В заключении об ответственности за работу с «фирмами-однодневками»

Партнеры «фирм-однодневок» рискуют получить следующие негативные последствия:

выездную налоговую проверку ФНС;

признание необоснованным возмещение НДС;

доначисления, пени по недоплаченным суммам налогов, сборов, взносов;

штрафы в сумме до 40% от неуплаченных сумм в бюджет (ст. 122 НК);

внесение сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков;

утрата деловой репутации;

убытки и финансовые потери.

Желаю, чтобы у вас всегда были финансы под контролем и платежи в бюджет вы снижали только законными способами!

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До новых встреч на трибуне Клерка! Ваша Ольга Ульянова ♥