Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Налоговые проверки

Концепция матрицы для оптимального управления налоговыми рисками

Из статьи вы узнаете, как сформировать систему контроля налогов, чтобы компания не попала под прицел инспекторов.
21
Концепция матрицы для оптимального управления налоговыми рисками

На связи Ольга Ульянова, аудитор. Сразу делаю оговорку, речь вовсе не о легендарном фильме «Матрица». Хотя благодаря созвучности названия фильма и термина выбрано визуальное оформление к статье. 

Концепция использования матрицы для эффективного управления налоговыми рисками основана на том, чтобы оценить и классифицировать различные налоговые риски, с которыми может столкнуться организация, и разработать стратегии для их управления.

«Матрица» используется для систематической оценки налоговых рисков, основываясь на двух основных факторах: 

  • вероятности возникновения риска 

  • и его потенциального воздействия на организацию. 

Вероятность возникновения риска может быть оценена на основе таких факторов, как изменения налогового законодательства, сложность налоговых правил и процедур, а также возможность ошибок в налоговой отчетности. 

Потенциальное воздействие риска на организацию может быть связано с финансовыми потерями, репутационными проблемами или юридическими последствиями.

На основе этих факторов, риски могут быть классифицированы в матрице по четырем категориям: 

  • высокая вероятность и высокое воздействие (высокий приоритет), 

  • высокая вероятность и низкое воздействие (средний приоритет), 

  • низкая вероятность и высокое воздействие (низкий приоритет),

  • низкая вероятность и низкое воздействие (низкий приоритет).

Матрица налоговых рисков обычно представляет собой таблицу с двумя осями: вероятность возникновения риска (вероятность вреда) и потенциальное воздействие на компанию (тяжесть последствий). Вероятность может быть классифицирована как высокая, средняя или низкая, а потенциальное воздействие — как высокое, среднее или невысокое.

Например, если риск имеет высокую вероятность возникновения и высокое потенциальное воздействие, он будет помещен в ячейку с высоким приоритетом. Если риск имеет низкую вероятность и низкое потенциальное воздействие, он будет помещен в ячейку с низким приоритетом.

Такой подход подойдет тем, кто любит анализировать данные. А также уделяет внимание системе внутреннего контроля на предприятии. Матрица налоговых рисков помогает компаниям визуализировать и оценить свои налоговые риски, чтобы разработать эффективные стратегии для управления ими.

Для формирования системы контроля налогов с помощью матрицы, следует выполнить следующие шаги:

  1. Идентификация и анализ налоговых рисков: попробуйте просчитать все возможные налоговые риски, которые могут возникнуть в вашей компании. Рассмотрите такие факторы, как изменения законодательства, сложность налоговых процедур, человеческий фактор и ошибку исполнителя и т. д. Затем оцените вероятность возникновения каждого риска и его потенциальное воздействие на компанию.

  2. Создание матрицы налоговых рисков: составьте таблицу, где на одной оси будет указана вероятность возникновения риска (высокая, средняя, низкая), а на другой оси — потенциальное воздействие на компанию (высокое, среднее, низкое). Заполните ячейки матрицы, оценивая каждый риск в соответствии с его вероятностью и потенциальным воздействием.

  3. Разработка стратегий управления рисками: для каждой ячейки матрицы разработайте соответствующую стратегию управления рисками. Например, для рисков с высоким приоритетом могут быть разработаны более тщательные контрольные процедуры, а для рисков с низким приоритетом - более упрощенные процедуры.

  4. Например, н

    а практике, для устранения рисков, связанных с ошибкой исполнителя, я писала для своих бухгалтеров специальные подробные методички. В них я указывала, что они должны делать. В какие сроки. И самое главное, где они могут ошибиться. Обозначение контрольных точек и слабых мест в работе исполнителя, в том числе при работе с программой 1С, значительно позволяет снизить вероятность ошибки. А также приучает сотрудников к самоконтролю своей работы.  

  5. Регулярное обновление матрицы: Периодически пересматривайте и обновляйте матрицу налоговых рисков, учитывая изменения в законодательстве, внутренние и внешние факторы, влияющие на налоговую ситуацию компании. Это своего рода визуализация процесса контроля. 

Любой бизнес — это система. Построение эффективной стратегии управления налоговыми рисками позволит минимизировать потенциальные проблемы с ФНС. 

Это также поможет компании сохранить свою репутацию и избежать финансовых потерь, связанных с налоговыми нарушениями.

А вы анализируете налоговые риски в вашем предприятии и как-то их упаковываете для себя или для руководителя? 

Пишите комментарии, подписывайтесь. На подходе долгожданная статья про Грузию. 

Подписывайтесь, чтобы не пропустить статьи по оптимизации налогов.

Больше полезной информации в телеграм.

Ольга Ульянова аудитор

Ольга Ульянова аудитор

Аудитор-консультант

52 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 51 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    также красиво, как а одноименном кино

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Бесплатно с Налоговая оговорка

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
107
Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
194

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бесплатно с НДС

Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
154
Бесплатно с РСВ

Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года

РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
736
Бесплатно с Товарный знак

Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс

В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.

Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
231

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
37
35,1 тыс.
Бесплатно с IT-компании

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
682

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Добрый день! Мы занимаемся розничной торговлей. Налогобложение ОСНО. Мы заключили агентские договора. Комитент нам выставил с/ф на проданный нами товар, полученный по договору комиссии. В п.6 “Покупа

    Счет фактура от комитента

  • Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32) (1C:Бухгалтерия 8 — самая популярная программа для бухгалтерии, 1C:Бухгалтерия 8 — доступно и всерьёз!) При начислении аванса по зарплат

    Премия в 1 С Бухгалтетрия
Бесплатно с Защита персональных данных

Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
266
Бесплатно с Отчетность в СФР

ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
805
Бесплатно с Налог на прибыль

Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.

Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
398
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится

Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
3
4 тыс.
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
1,2 тыс.
Бесплатно с Ликвидация бизнеса

Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
304

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Бесплатно с Налоговые споры

Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
205
Бесплатно с Электронные подписи

Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Получение ЭЦП ИП в 2023 году
9,6 тыс.
Бесплатно с НДФЛ

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
4 тыс.
Бесплатно с Общество

Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
1
194
Бесплатно с Ведение бизнеса

Как продлить срок полномочий директора 

Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
506
Бесплатно с Основные средства

Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
286
Бесплатно с Переход на ЭДО

Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
1
5,5 тыс.
Мнения