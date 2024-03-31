Какие ошибки можно допустить при выводе имущества из ООО. Самые распространенные ошибки

Приветствую вас дорогие читатели, с вами вновь Ольга Ульянова аудитор. Сегодня решила обсудить с вами одну из моих излюбленных тем, связанную с выводом имущества из ООО.

Ранее по этому вопросу я выпускала большой материал: часть №1, часть №2.

Хочу поделиться с вами наиболее частыми ошибками, которые допускают бизнесмены, выводя из организации купленные на нее квартиры, машины, землю и т.д.

1. Использование в сделках с учредителем не рыночной стоимости

Неважно как вы выводите имущество на собственника компании, в любом случае должны использоваться рыночные цены.

Дело в том, что согласно п.1 ст. 105.3 НК в сделках между взаимозависимыми лицами рыночные цены обязательны.

Поэтому в случае продажи (или иной передачи) организацией имущества своему учредителю по цене ниже рыночной у него возникает экономическая выгода (доход), определяемые как разница между рыночной ценой и стоимостью имущества (см. письма Минфина от 03.10.2017 № 03-04-06/64417, УФНС по г. Москве от 20.05.2021 № 20-21/074185@).

2. Отсутствие оплаты при продаже учредителю имущества

Этим грешат компании на УСН, ведь на упрощенке пока нет оплаты, нет и базы для начисления единого налога.

Правда возникает риск, что сделку признают недействительной.

А если пройдет три года и задолженность станет безнадежной, то у учредителя появятся обязательства заплатить НДФЛ в бюджет.

При процедуре списания безнадежных долгов с физических лиц, которые имеют взаимозависимость с организацией, необходимо учитывать возможность начисления налога НДФЛ, даже если долговое обязательство не прекращается (подп. 5 п. 1 ст. 223 НК).

При списании долга директора или ее участника, имеющего долю в уставном капитале более 25% нужно начислять НДФЛ (подп. 2, 7 п. 2 ст. 105.1 НК).

3. Организация не применят онлайн-ККТ, если между действительной стоимостью доли выходящего участника и стоимостью передаваемого в счет нее имущества есть разница.

Если при выходе из ООО учредителю передается имущество, цена которого выше его взноса в УК, то нужно выставлять чек (письмо ФНС России № ЗГ-2-20/3260@ от 06.03.2024). Сказанное относится и к ситуации, когда расчеты проводились актом зачета встречных обязательств.

Об этом многие забывают, в результате рискуют получить штраф за неприменение онлайн-ККТ.

За отсутствие ККТ на организацию наложат взыскание от 75 до 100 % суммы расчета, но не меньше 30 000 руб. Для должностных лиц установлен штраф от 25 до 50 % суммы расчета, минимальный размер — 10 000 руб.

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