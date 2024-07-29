Мнение аудитора про рейдерский захват Вайлдберриз. Полезные советы как не потерять свой бизнес

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова, аудитор. Сегодня хочу поделиться важным материалом про то, как противостоять рейдерскому захвату. Этот черновик ждал своего часа с прошлого года, и события вокруг Wildberries подтолкнули меня наконец завершить статью.

Сразу скажу, что в отношении ситуации с Wildberries я искренне и открыто выражаю свое мнение, которое может не совпадать с вашим. Если ваше мнение отличается от моего настолько сильно, возможно, имеет смысл написать собственную статью вместо того, чтобы оставлять негативные и злобные комментарии под чужой работой.

Мое отношение к Wildberries

Я обожаю этот маркетплейс, но текущая ситуация с WB вызывает у меня серьезные опасения. Львиная доля клиентов у нас на обслуживании селлеры и владельцы ПВЗ, трудолюбивые и порядочные люди. Я вижу, сколько усилий они вкладывают в ведение бизнеса, деньги здесь не падают с неба.

Более 90% своих непродовольственных покупок я совершаю через WB уже более трех лет. Мне удобно, и я довольна ассортиментом. Wildberries стал неотъемлемой частью моего быта, приносящей приятные эмоции.

Я искренне восхищаюсь суперженщиной Татьяной Бакальчук, создательницей этой площадки и матерью семерых детей. Ее успехи поражают, она построила ритейл-гиганта без лишнего шума и показухи, демонстрируя, что реального успеха можно добиться без бизнес-тренеров, коучей и наставников. Расплодилось в последнее время шарлатанов и самозванцев всех мастей, которые учат «эффективному» ведению бизнеса, сами его не имея.

Особенно меня восхищает скромность и интровертность Бакальчук. Ее состояние может обеспечить комфортную жизнь близким на несколько веков вперед, и оценивают в 7,4 миллиарда долларов. Но, она придерживается принципа «Деньги любят тишину». По крайней мере, так было до недавних событий.

Что известно о разделении WВ

Это не рейдерский захват. Это развод. - автор цитаты Татьяна Бакальчук

На фото слева направо Роберт Мирзоян, Татьяна Бакальчук, Владислав Бакальчук. Источник фото без доработок rbc.ru.

24 июля Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём личном телеграм-канале пост, в котором утверждал, что супруг Татьяны и сооснователь площадки Владислав Бакальчук, столкнулся с рейдерским захватом компании.

Владислав Бакальчук имеет 1% в компании. Сведения об учредителях ООО «Вайлдберриз»:

Кадыров написал, что Татьяна, жена Владислава, была изолирована от своего мужа и семерых детей рейдерами. Он утверждал, что активы WВ, созданные трудом супругов на протяжении 21 года, начали переводиться в руки компании ООО «Русс Аутдор» (Russ Outdoor) при помощи юридических махинаций. (Именно в эту версию верю и я лично).

Оборот ООО «Вайлдберриз» ИНН 7721546864 в 2023 году превысил 2,5 триллиона руб., собственная выручка — 539 миллиардов руб., чистая прибыль — 18,9 миллиарда руб.

Выручка ООО «Русс Аутдор» в свою очередь за прошлый год выросла на 98,3% — до 27,9 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 4,9 миллиарда рублей.

Возникает логичный вопрос: «Зачем слону Моська?»

Оказалось, что ранее 18 июня 2024 г. ООО «Вайлдберриз» и ООО «Русс Аутдор» объявили о крупном объединении, целью которого планируется создание новой цифровой торговой платформы, аналогичной Amazon и Alibaba, с географией охвата от России до Африки и Китая. Объединение было одобрено правительством, и курировать проект должны были высокопоставленные чиновники.

Однако вскоре поползли слухи о рейдерском захвате, массовых увольнениях доверенных лиц Татьяны и резком падении влияния ее на собственное детище.

Ситуация усугубляется принуждением сотрудников к подписанию документов о неразглашении информации. Отказ может грозить увольнением по статье и даже уголовным преследованием.

В своем Telegram-канале 20 июля Татьяна попыталась развеять слухи, утверждая, что все изменения в новой структуре — исключительно позитивные. Она даже предоставила фотодоказательства, что ее муж Владислав был в курсе всех перемен и присутствовал на презентациях.

Несмотря на это, ситуация только накалялась. Кадыров утверждал, что за рейдерским захватом стоят братья Леван и Роберт Мирзояны. Татьяна Бакальчук была вынуждена записать видеообращение, где подтвердила начало процесса развода и прокомментировала заявления мужа, опровергнув обвинения в рейдерстве и отрицая, что её изолировали от детей.

Она обратила внимание на документы, подтверждающие, что Владислав владеет только 1% акций компании и не участвует в управлении бизнесом. Татьяна подчеркнула, что сделка с Русс Аутдор была полностью одобрена и поддержана.

Владислав, однако, дал свое интервью, в котором изложил свою версию происходящего. Он выразил надежду, что их брак удастся сохранить, напомнив, что у них нет брачного контракта, и потому имущество будет делиться пополам. Владислав рассказал, что Татьяна ушла из дома ещё 1 апреля, и что с июля его практически отстранили от дел в компании.

Хотя, именно Владислав Бакальчук является единственным учредителем ООО «ВБ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7724591752, аффилированной с ООО «Вайлдберриз». Так что определенное разделение бизнеса между супругами все-таки существовало и ранее. Возможно, это чисто технический момент.

Несмотря на все это, Владислав продолжает утверждать, что его действия направлены на то, чтобы защитить семью и бизнес. Он отметил, что после объединения с Русс Аутдор годовой рост выручки компании замедлился с 67% до 50%.

4 июля была зарегистрирована компания ООО «РВБ» ИНН 9714053621, которая будет заниматься интернет-торговлей. В новом предприятии ООО «Вайлдберриз» владеет 65% акций, а оставшиеся 35% принадлежат компании «Стинн», которая контролирует 99% компании «Русс аутдор».

Уставный капитал ООО «РВБ» составляет 20 миллионов рублей, а генеральным директором назначен Роберт Мирзоян, который также руководит компаниями «Русс аутдор» и «Стинн».

Логистические объекты холдинга Wildberries, оцениваемые в 200 миллиардов рублей, передали компании ООО ««РВБ» почти за бесценок. На складах хранятся товары на сумму около триллиона рублей, и за них отвечает WВ. Это вызывает вопросы о прозрачности сделки.

Очень похоже на поглощение передача WВ 15 своих «дочек» в новое ООО «РВБ». Также «РВБ» объединили еще семь компаний, включая «ВБ Ритейл» ИНН 5074082399, которая занимается продажей бытовой техники и электроники, в том числе под собственными брендами. В прошлом году «ВБ Ритейл» продала более 2,5 миллиона единиц техники и заработала чистую прибыль в размере 188 миллионов рублей.

Ни за что не поверю, что на такие шаги Татьяна Бакальчук могла пойти по доброй воле и не понимала экономических последствий.

Этот запутанный триллер дополнен слухами о том, что Татьяна оставила мужа ради одного из братьев Мирзоян. Во что тоже как-то не верится. Но не исключаю, если на кону такой куш, могут использоваться психологические практики воздействия, психотропные вещества и многое другое.

Владислав и Татьяна в браке уже 24 года, младшим из семерых детей нет и трех лет. Владислав публично утверждает, что будет бороться за сохранение семьи и выражает надежду, что все уладится в ближайшее время. Вот здесь он ответил на видео обращение Татьяны.

Этот скандал вызывает много вопросов, остаются неясными мотивы и истинные цели всех участников конфликта. Безусловно одно - будущее WВ, одной из крупнейших торговых площадок России, вызывает тревогу и окружено множеством неопределенностей. Время покажет, как будут развиваться события и что ждет компанию и её основателей в дальнейшем.

Что я думаю по этому поводу

История WB - это настоящая аномалия. Здесь мы видим, как выдающаяся женщина смогла подняться по социальному лифту так высоко, не присосавшись к недрам страны или не получив предприятие по результатам приватизации и т.д. Несложно догадаться, что этот частный интернет-гигант представляет собой лакомый кусочек для множества заинтересованных сторон. Ведь с огромными финансовыми возможностями приходят и возможности рычагов влияния.

Учитывая масштабы и прибыльность бизнеса, уверена, что у руководства WВ нет проблем с привлечением к вопросам юридической безопасности высокооплачиваемых коллег.

Но если взглянуть на ситуацию как на сюжет детективного романа, остается одна главная уязвимость – это семья. Особенно та, где много детей. Если кто-то действительно захочет захватить или разрушить бизнес, управляемый женщиной, самое логичное – надавить на личное.

Звоночки того, что над маркетплейсом сгущаются тучи, были в начале 2024 года. Когда я впервые услышала о пожаре под Петербургом на складах WB, у меня сразу всплыло в памяти другое драматичное событие, связанное с компанией «Евродон» из Ростовской области, основанной Вадимом Ванеевым. Если вас заинтересует эта история, советую загуглить и почитать – там происходило множество ужасных событий.

В частности, перед тем как компанию Ванеева отняли в рамках рейдерского захвата, на производственных площадках «Евродона» одна за другой вспыхивали эпидемии птичьего гриппа, причинившие ущерб в 2,6 млрд рублей. В самой компании считали их результатом умышленной диверсии. Это происходило в 2016 и 2017 годах.

Рядом с моим домом был магазин «Евродона». Помню тот магазин и продукцию с изумительным качеством и сервисом. Но, увы, новый собственник закрыл его и открыл новый магазин под своим брендом, который был на порядок хуже. Неудивительно, что он тоже вскоре закрылся. Ведь люди, мотивированные лишь разрушением и жаждой наживы, редко способны создать что-то долговечное и качественное.

И скажу вам больше: в свое время я сама оказалась в эпицентре рейдерского захвата одного нефтеперерабатывающего завода, где работала финансовым директором. Это дало мне четкое представление о том, насколько страшными бывают такие ситуации изнутри.

Поэтому я не верю в хэппи-энд в истории с WB. Если у семьи Бакальчук отнимут компанию, то лучше не станет никому ни покупателям ни селлерам, кроме стервятников. И это, конечно, расстраивает.

Я искренне желаю семье Бакальчук воссоединения и сил для противостояния. А также тех обстоятельств, которые помогут предотвратить захват контроля над их компанией третьими лицами!

Переходим к практическим рекомендациям.

Практические рекомендации по защите компании от рейдерства

Мотивы рейдеров

Первый шаг к защите компании — понимание мотивов рейдеров. Они не всегда могут быть очевидными. Важно определить, какие уникальные активы или компетенции привлекают злоумышленников. Это могут быть не только материальные ресурсы, но и интеллектуальная собственность, авторские права, высокодоходные контракты или инновационные технологии. Вы должны заранее понимать, что и как вы будете защищать.

Методы захвата

Чтобы эффективно защититься, нужно знать, как действуют рейдеры. Они изучают уязвимости компании и атакуют именно по слабым местам. Это могут быть налоговые риски, корпоративные неурядицы, недостаточно охраняемые документы или конфликты между топ-менеджерами и собственниками.

Рейдеры используют не только силовые методы, но и правовые и административные приемы. Они могут узнать кредитную и юридическую историю компании, использовать корпоративный шпионаж и внедрять своих агентов в том числе в бухгалтерию или на производство, проводить диверсии будь то устраивание пожаров, несчастных случаев, или порча товара и продукции.

Меры защиты

Для эффективной защиты разработайте несколько конфиденциальных планов обороны. Важно, чтобы эти планы охватывали все возможные сценарии атак.

- Защита документации. Надежно храните все важные документы и данные в защищенных местах.

- Ограничение доступа к информации. Ограничьте доступ для посторонних лиц на территорию компании. Наймите квалифицированное ЧОП, установите системы видеонаблюдения, безопасности и тревожные кнопки.

- Информирование властей. Если заметили попытку рейдерского захвата, немедленно обратитесь в полицию и прокуратуру. Хотя по опыту могу сказать это не всегда работает, особенно если указанные структуры играют на стороне противника.

- Юридическая и налоговая защита. Сотрудничайте с юристами и налоговыми экспертами, которые смогут оперативно реагировать на попытки незаконного захвата и перевести спор в судебную плоскость.

- Анализ уязвимостей. Регулярно проводите внутренние проверки для выявления слабых мест и устранения их.

Примеры ошибок и историй из практики:

Иногда собственники регистрируют бизнес на номинальных лиц или подставных родственников. Это подвергает бизнес-риску. Например, злоумышленники могут обмануть номинального владельца и переписать активы на себя.

Затягивание корпоративных конфликтов между топ-менеджерами делает компанию уязвимой. Судебные разбирательства раскрывают внутреннюю документацию, которую могут использовать злоумышленники. Также не стоит выходить на конфликт с аудиторами и главными бухгалтерами.

Использование офшорных схем и операций по обналичиванию делает бизнес уязвимым. Рейдеры могут использовать фиктивный документооборот для шантажа и вымогательства.

Сегодня рейдерство носит скрытый характер, компании должны быть готовы к защите на всех уровнях. Эффективная защита включает анализ уязвимостей, ограничение доступа, надежное хранение документации и правовую поддержку. Только комплексный подход поможет предотвратить рейдерские атаки и сохранить бизнес.

Чем я могу быть вам полезна? Я разрабатываю индивидуальные налоговые стратегии, учитывающие специфику вашего бизнеса и актуальные изменения в налоговом законодательстве. Правильная подготовка к налоговым и другим государственным проверкам играет важную роль в защите от рейдерских атак.

Проведение налогового аудита. Этот процесс включает в себя тщательную проверку финансовой и налоговой отчетности вашей компании на предмет соответствия действующему законодательству. Налоговый аудит помогает выявить и устранить слабые места, которые могут быть использованы рейдерами в их интересах. Внимательное изучение вашей отчетности позволяет заблаговременно предсказать и предотвратить возможные проблемы, обеспечивая надежную защиту.

Своевременное выявление и устранение налоговых и правовых уязвимостей, а также комплексный подход к стратегическому планированию, позволяют обеспечить долговременную защиту и успешное развитие вашей компании.

Желаю, чтобы у вас всегда были: «ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ!».

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