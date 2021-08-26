Монголия горизонты партнерства и налоговые стратегии. Информация о визите Путина в Монголию

Рада приветствовать вас, уважаемые читатели! С вами Ольга Ульянова, я занимаюсь налоговым консалтингом и аудитом.
Как связаны Кыргызстан и Монголия?
Вы можете спросить, при чём здесь Кыргызстан, если речь идет о Монголии? Оказалось, что сотрудничество между Россией и Монголией нередко осуществляется при участии Кыргызстана. Чиновника интересовали вопросы изменения законодательства, касающиеся расчетов между российскими компаниями и нерезидентами, а также нюансы налогообложения в рамках сотрудничества России, Кыргызстана и Монголии.
Экономическая стратегия визита Путина в Монголию
Недавняя поездка Президента России Владимира Путина в Монголию стала удачным поводом для написания этой статьи и вспоминания того обращения клиента. В своем официальном двухдневном визите 4 сентября 2024 года Путин сосредоточился на укреплении экономических связей и поддержании дружеских отношений между двумя странами. По данным СМИ, основные цели визита включали усиление торгово-экономического партнерства.
Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из России, что делает российские поставки ключевыми для энергетической безопасности Монголии.
Что мы знаем о Монголии?
Монголия — это государство потомков великого Чингисхана в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и Китаем на юге.
Монголия не имеет выхода к морю и является страной с наименьшей плотностью населения в мире! По данным Worldometer, численность населения Монголии на сентябрь 2024 года составляет около 3,3 миллиона человек.
Валюта Монголии – тугрик. Курс - 1 RUB = 38,55 MNT по состоянию на 04.09.2024.
Улан-Батор, столица Монголии, поражает своим современным архитектурным обликом. Например, там есть небоскреб, напоминающий знаменитый дубайский Burj Al Arab.
При этом Кыргызстан может выступать транзитным узлом для товаров, перемещающихся между Россией и Монголией, что особенно актуально в условиях международных санкций и изменяющихся логистических маршрутов.
Кыргызстан и Монголия заинтересованы в стабильных поставках энергоресурсов из России. Совместные проекты по строительству газопроводов и нефтепроводов могут стать ключевыми в этом направлении.
Важнейшие товары, импортируемые из Монголии:
Сера, соль, облицовочный камень, цемент, известь и штукатурные смеси;
Продукция скотоводства, включая мясо, мясные субпродукты, шкуры, шерсть и товары из них;
Уголь, руду, золото, медь, молибден и вольфрам;
Железнодорожное механическое и электромеханическое оборудование, а также путевое и сигнальное оборудование;
Овощи и корнеплоды;
Минеральное топливо и воски, битуминозные смеси и продукты перегонки нефти;
Продукция швейной и трикотажной промышленности.
Налоговая политика в рамках двусторонних отношений
С 2019 года налогообложение в Монголии играет важную роль в поддержке национальной экономики и бизнеса. Монгольский парламент провел значимые реформы, направленные на модернизацию налогового законодательства и его гармонизацию с международными стандартами. Это позволило создать более эффективную и прозрачную систему налогообложения.
Основные налоги в Монголии
Прибыль предприятий:
10% на первые 6 миллиардов MNT чистого дохода от предпринимательской деятельности.
25% на прибыль, превышающую 6 миллиардов MNT чистого дохода от предпринимательской деятельности.
1% может применяться к компаниям с выручкой до 300 миллионов MNT (не применяется к компаниям, работающим в сферах добычи полезных ископаемых, нефти, алкогольных напитков и табака).
90% налогового кредита может применяться к компаниям с выручкой до 1,5 миллиарда MNT (не применяется к компаниям, работающим в сферах добычи полезных ископаемых, нефти, алкогольных напитков и табака).
10% применяются к сделкам по изменению владельца конечного выгодоприобретателя (UBO) через продажу акций. Сделка считается «продажей прав» и облагается 10% CIT на чистой основе.
Другие налоги:
Налог на недвижимое имущество.
Таможенная пошлина.
Акцизы на алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты.
Гербовый сбор.
Плата за пользование недрами (роялти).
Плата за лицензии на добычу и разведку полезных ископаемых.
Земельный налог.
Плата за загрязнение воздуха.
Городской налог.
Социальные страховые взносы и другие налоги.
Монголия и ЕАЭС
Монголия и ЕАЭС достигли договоренности о снятии тарифных пошлин на 375 видов продукции сельского хозяйства и легкой промышленности к концу года. Торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев отметил, что это лишь начальный этап, и планируется дальнейшее расширение номенклатуры товаров.
Дальнейшее сотрудничество обещает экономические выгоды обеим сторонам. Монголия рассчитывает увеличить экспорт, а ЕАЭС – усилить кооперацию в сфере природных ресурсов.
Дорогие читатели, надеюсь, эта информация была для вас полезной. Если у вас есть вопросы по налоговому регулированию или вы планируете деловое сотрудничество с Монголией или Кыргызстаном, обращайтесь! Не забудьте подписаться на мой канал и ставить лайки. До скорых встреч!
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