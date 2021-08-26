Монголия горизонты партнерства и налоговые стратегии. Информация о визите Путина в Монголию

Эта статья подготовлена благодаря интересному обращению, полученному пару лет назад от читателя из социальной сети, который является членом правительства Кыргызстана. Приятно знать, что мой информационный канал привлекает внимание чиновников из других государств.

Рада приветствовать вас, уважаемые читатели! С вами Ольга Ульянова, я занимаюсь налоговым консалтингом и аудитом.

Как связаны Кыргызстан и Монголия?

Вы можете спросить, при чём здесь Кыргызстан, если речь идет о Монголии? Оказалось, что сотрудничество между Россией и Монголией нередко осуществляется при участии Кыргызстана. Чиновника интересовали вопросы изменения законодательства, касающиеся расчетов между российскими компаниями и нерезидентами, а также нюансы налогообложения в рамках сотрудничества России, Кыргызстана и Монголии.

Экономическая стратегия визита Путина в Монголию

Недавняя поездка Президента России Владимира Путина в Монголию стала удачным поводом для написания этой статьи и вспоминания того обращения клиента. В своем официальном двухдневном визите 4 сентября 2024 года Путин сосредоточился на укреплении экономических связей и поддержании дружеских отношений между двумя странами. По данным СМИ, основные цели визита включали усиление торгово-экономического партнерства.

Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из России, что делает российские поставки ключевыми для энергетической безопасности Монголии.

Что мы знаем о Монголии?

Монголия — это государство потомков великого Чингисхана в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и Китаем на юге.

Монголия. Иллюстрация из открытых источников в интернете

Монголия не имеет выхода к морю и является страной с наименьшей плотностью населения в мире! По данным Worldometer, численность населения Монголии на сентябрь 2024 года составляет около 3,3 миллиона человек.

Валюта Монголии – тугрик. Курс - 1 RUB = 38,55 MNT по состоянию на 04.09.2024.

Улан-Батор, столица Монголии, поражает своим современным архитектурным обликом. Например, там есть небоскреб, напоминающий знаменитый дубайский Burj Al Arab.

Монголия. Иллюстрация из открытых источников в интернете

При этом Кыргызстан может выступать транзитным узлом для товаров, перемещающихся между Россией и Монголией, что особенно актуально в условиях международных санкций и изменяющихся логистических маршрутов.

Кыргызстан и Монголия заинтересованы в стабильных поставках энергоресурсов из России. Совместные проекты по строительству газопроводов и нефтепроводов могут стать ключевыми в этом направлении.

Важнейшие товары, импортируемые из Монголии:

Сера, соль, облицовочный камень, цемент, известь и штукатурные смеси;

Продукция скотоводства, включая мясо, мясные субпродукты, шкуры, шерсть и товары из них;

Уголь, руду, золото, медь, молибден и вольфрам;

Железнодорожное механическое и электромеханическое оборудование, а также путевое и сигнальное оборудование;

Овощи и корнеплоды;

Минеральное топливо и воски, битуминозные смеси и продукты перегонки нефти;

Продукция швейной и трикотажной промышленности.

Монголия. Иллюстрация из открытых источников в интернете

Налоговая политика в рамках двусторонних отношений

С 2019 года налогообложение в Монголии играет важную роль в поддержке национальной экономики и бизнеса. Монгольский парламент провел значимые реформы, направленные на модернизацию налогового законодательства и его гармонизацию с международными стандартами. Это позволило создать более эффективную и прозрачную систему налогообложения.

Основные налоги в Монголии

Прибыль предприятий:

10% на первые 6 миллиардов MNT чистого дохода от предпринимательской деятельности.

25% на прибыль, превышающую 6 миллиардов MNT чистого дохода от предпринимательской деятельности.

1% может применяться к компаниям с выручкой до 300 миллионов MNT (не применяется к компаниям, работающим в сферах добычи полезных ископаемых, нефти, алкогольных напитков и табака).

90% налогового кредита может применяться к компаниям с выручкой до 1,5 миллиарда MNT (не применяется к компаниям, работающим в сферах добычи полезных ископаемых, нефти, алкогольных напитков и табака).

10% применяются к сделкам по изменению владельца конечного выгодоприобретателя (UBO) через продажу акций. Сделка считается «продажей прав» и облагается 10% CIT на чистой основе.

Другие налоги:

Налог на недвижимое имущество.

Таможенная пошлина.

Акцизы на алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты.

Гербовый сбор.

Плата за пользование недрами (роялти).

Плата за лицензии на добычу и разведку полезных ископаемых.

Земельный налог.

Плата за загрязнение воздуха.

Городской налог.

Социальные страховые взносы и другие налоги.

Монголия и ЕАЭС

Монголия и ЕАЭС достигли договоренности о снятии тарифных пошлин на 375 видов продукции сельского хозяйства и легкой промышленности к концу года. Торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев отметил, что это лишь начальный этап, и планируется дальнейшее расширение номенклатуры товаров.

Дальнейшее сотрудничество обещает экономические выгоды обеим сторонам. Монголия рассчитывает увеличить экспорт, а ЕАЭС – усилить кооперацию в сфере природных ресурсов.

Монголия. Иллюстрация из открытых источников в интернете

Дорогие читатели, надеюсь, эта информация была для вас полезной. Если у вас есть вопросы по налоговому регулированию или вы планируете деловое сотрудничество с Монголией или Кыргызстаном, обращайтесь! Не забудьте подписаться на мой канал и ставить лайки. До скорых встреч!

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