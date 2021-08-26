Как избежать ловушек налогообложения в 2025 году. Два важных совета.

Из статьи вы узнаете два полезных совета, позволяющие сэкономить налогах и запланировать свою налоговую нагрузку.

Еще раз кратко, что меняется для тех, кто на УСН в части НДС.

Если вы уже разобрались в изменениях и хотите получить полезные советы, следует перейти сразу ко второй части статьи.

С 2025 года компании и ИП на УСН становятся плательщиками НДС. Это касается и ИП на ПСН, у которых выручка превысит 60 млн рублей.

Доход до 60 млн рублей:

Ставка: освобождение от НДС

Условие: автоматическое освобождение (уведомление не требуется)

Вычет по входному НДС: не предусмотрено

Доход от 60 до 250 млн рублей:

Ставка: нужно выбрать — 5% или общие ставки НДС (10/20%)

Условие: НДС показывается в декларации

Вычет: возможен, если применяются общие ставки. Если 5%, то нет.

Доход от 250 до 450 млн рублей:

Ставка: нужно выбрать — 7% или общие ставки НДС (10/20%)

Условие: НДС показывается в декларации

Вычет: возможен, если применяются общие ставки. Если 7%, то нет.

Доход более 450 млн рублей:

Переход на ОСНО

Важно: Пониженные ставки 5% и 7% действуют в течение 3-х налоговых лет при условии, что доходы компании не превышают установленные лимиты. Если лимит превышен, с начала следующего месяца НДС рассчитывается по новой ставке. Очень важно, чтобы бухгалтер не ошибся с выбором, иначе бизнес может потерять прибыль на налогах. Если сомневаетесь, лучше обратиться за советом, а также обязательно (!) просчитывайте все на цифрах.

Пример:

У компании «Сирена» выручка в 2025 году составила 100 млн рублей. Было принято решение выбрать ставку НДС 5%, а не общую 20%.

В результате компания не получила права принимать к вычету входной НДС от поставщиков. Эта ставка должна применяться компанией три года, если размер выручки не превысит 250 млн рублей. Только тогда вновь появится возможность выбора.

Если у компании много контрагентов, работающих с НДС, а процент маржи небольшой, такая стратегия может оказаться убыточной.

С 2025 года упрощенцы обязаны выставлять счета-фактуры, независимо от размера выручки.

«БезНДСные» компании и ИП на УСН обязаны выставлять счета-фактуры с указанием «Без налога (НДС)» (п. 5 ст. 168 НК РФ).

Если по размеру выручки вы обязаны выбрать ставку НДС, ее нужно указывать в счете-фактуре. Это обстоятельство приводит к усложнению учета. Например, некоторым ИП без сотрудников, которые раньше работали без бухгалтера, теперь придется задуматься о его привлечении, чтобы избежать налоговых штрафов.

Тем, кто ведет учет «на коленке» в Excel или другой бесплатной программе, придется задуматься о покупке 1С, что также увеличит издержки, связанные с учетом.

Освобождение от уплаты НДС

Для получения освобождения от уплаты НДС не требуется уведомлять налоговую. Бизнесмены с доходом до 60 млн рублей автоматически освобождены от НДС без необходимости подавать уведомление в налоговый орган. Изначально предполагалось, что требуется подача уведомления, но эту норму убрали, упростив процесс.

Запомните, что освобождение от уплаты НДС не освобождает вас от новшества — составления счета-фактуры с указанием «Без налога (НДС)».

С какой даты начисляется НДС в случае превышении выручки 60 млн рублей?

Если ваши доходы превышают 60 млн рублей, расчет НДС начинается с первого дня месяца, следующего за превышением лимита (абз. 3 п. 5 ст. 145 НК РФ с 01.01.2025).

Пример:

У ООО «Старт» на УСН доходы превысили 60 млн рублей в июне 2025 года, поэтому уплачивать НДС они начнут с 1 июля 2025 года. Необходимо ли пересчитывать налогооблагаемую базу и доплачивать налог с 1 января 2025 года, волнует многих бизнесменов. Этого делать не придется.

Теперь самое главное — полезные советы.

1. Заранее планируйте и обсуждайте с ключевыми контрагентами работу с НДС на УСН

Если ваши контрагенты применяют УСН, то следует выяснить в этом году, как они планируют работать в 2025 году — «с НДС» или «без НДС». Для сохранения доходности бизнеса в 2025 году целесообразно запланировать не только собственную налоговую нагрузку, но и выяснить, как будут работать ваши ключевые партнёры.

Важно понять: - планируют ли они поднять цены, и если да, то на сколько; - как контрагенты будут работать — «с НДС» или «без НДС», и какие ставки планируют применять.

Большинство бизнесменов на УСН уже решили, как будут работать в условиях налоговой реформы. Для этого они либо самостоятельно с помощью бухгалтерии рассчитали бюджет налогов на 2025 год, либо обратились к налоговому эксперту. Консультации по переходу на новую налоговую систему и крупные проекты, связанные с ней, являются сейчас очень востребованными.

Напишите на фирменном бланке письмо контрагенту:

Текст обращения может быть таким:

«Уважаемый Иван Иванович! (обращение к директору или ИП)

Сообщите, пожалуйста, каким образом ваша организация планирует работать с НДС в следующем году. Рассматриваете ли вы возможность:

- Освобождения от НДС согласно статье 145 НК РФ;

- Будете применять пониженные ставки 5 или 7%;

- Станете плательщиком НДС с применением стандартных ставок — 10 или 20%.

Запрашиваем информацию для составления бюджетов и внесения изменений в действующие договоры между нашими компаниями. После получения вашего ответа мы готовы предложить проекты дополнительных соглашений и обсудить важные формулировки.»

В зависимости от полученной информации придется адаптировать документооборот с контрагентом. Внесите изменения в договоры путем их перезаключения или подписания дополнительных соглашений.

Разберитесь с отгрузками переходного периода.

Если ваш контрагент поставит товар или окажет услуги в 2024 году, но оплатит в 2025, сумма на НДС не увеличится. Поставка прошлогодняя, поэтому НДС дополнительно не начисляется. Следите за корректным расчетом ваших контрагентов.

👉 Обратная ситуация может стать ловушкой. На УСН доход учитывается по оплате, а НДС — на дату отгрузки или получения аванса (ст. 167, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Пример:

ООО «Комета» получило оплату от ИП Левченко Г.Ю. в 2024 году, но отгрузили товар в феврале 2025 года. НДС придется платить в 2025 году. Важно учесть, как выгодно обеим сторонам и ускориться с платежами.

2. Избавьтесь от недвижимости до конца года, чтобы избежать больших налогов, включая НДС

Покупка имущества, будь то недвижимость или автомобили, для директора частая практика для ООО. Это позволяет избежать уплаты НДФЛ при выплате дивидендов учредителю. Ведь по факту чистая прибыль используется на объекты, которые уже использует собственник компании: дом, квартира или авто.

Но, если нужно закрыть ООО или продать имущество, выясняется, что требуется уплачивать немалые налоги: - УСН при продаже (с 2025 года плюс НДС); - НДФЛ при дарении (с 2025 года ставка вырастет до 22%). - выплата дивидендов имуществом тоже облагается НДФЛ.

В этом году, в зависимости от обстоятельств вашей ситуации, которые разберутся на персональной консультации, налогообложение можно свести к нулю. Если в 2024 году вы упустите момент, затраты на налогообложение при выводе недвижимости из ООО могут существенно увеличиться.