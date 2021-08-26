МСП+ что это значит, а еще интересные факты о малом и среднем бизнесе

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова. Я предоставляю клиентам рекомендации по налоговому планированию и сложным вопросам учета, а провожу налоговый аудит.
Для чего планируют ввести новую категорию бизнеса?
Как говорится, «малый бизнес — кровь экономики», и его роль в стабилизации и развитии экономики невозможно переоценить. С утверждением сложно не согласиться, конечно, если вы не приверженец теории глобализма. Однако в условиях динамичного рынка и изменяющихся экономических реалий появляется необходимость в новой категории бизнеса, способной объединить лучшие черты МСП и крупного бизнеса.
Информация касательно появления субъектов МСП + появилась в конце 2023 года, однако какие-либо нормативные акты с ней связанные в настоящее время еще не приняты.
Летом 2024 г. к обсуждению темы вернулись на Петербургском международном экономическом форуме. В частности появление МСП + о необходимости появления новой категории дискуссию поднял глава «Опоры России» Александр Калинин.
Планируется, что в категорию МСП + включат бизнес с оборотом свыше 2 млрд. руб. и численностью персонала более 250 человек.
Предположительно цель подобных инноваций дополнительная мотивация против дробления бизнеса, в результате средние компании, которые переросли параметры МСП, сумеют рассчитывать на поддержку от государства, льготное кредитование и «зонтичные» поручительства от «Корпорации МСП».
Критерии отнесения в категорию МСП
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год:
Для микропредприятий - до 15 человек.
Для малых предприятий - до 100 человек.
Для средних предприятий - от 101 до 250 человек.
Предельные значения дохода за предшествующий календарный год:
Для микропредприятий - до 120 млн рублей.
Для малых предприятий - до 800 млн рублей.
Для средних предприятий - до 2 млрд рублей.
МСП в цифрах – статистика
Малый и средний бизнес составляет важнейшую часть экономики России. Его статистические данные показывают не только текущее состояние, но и возможности для будущего. Рассмотрим несколько важных показателей, на основе официальной информации портала МСП:
🔺Распределение бизнеса по категориям
Крупный бизнес - 17.7 тыс.
Средний - 21.0 тыс.
Малый - 227.6 тыс.
Микро - 6.26 млн
Самозанятые - 11.70 млн. чел.
Получилась классическая пирамида, в которой по законам жанра крупного бизнеса меньше всего по количеству, а микро и самозанятых больше.
Если смотреть статистику в разрезе регионов, то она еще интереснее:
Разные регионы демонстрируют различные уровни налоговой нагрузки и предпринимательской активности. Лидеры по доле занятых в МСП:
- Москва - 59.1%
- Санкт-Петербург - 58%
- Республика Калмыкия - 54.6%
Любопытно, что именно Калмыкия с ее льготными ставками УСН заняла третье место в рейтинге. Вероятно, если государство начнет массовые доначисления фиктивно мигрировавших ООО и ИП, о громких делах мы узнаем в первую очередь о представителях именно этого региона.
Если говорить о выручке в деньгах:
Оборот МСП от общего по РФ составил 33% - 2 684 млрд. руб.
Лидируют следующие отрасли:
- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
1 569 млрд. руб.
- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 318 млрд. руб.
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 131 млрд. руб.
Лидеры по объему выручки среди субъектов РФ распределяются следующим образом:
г. Москва: 521 млрд
Московская область: 167 млрд. рублей
г. Санкт-Петербург: 146 млрд. рублей
Краснодарский край: 111 млрд. рублей
Свердловская область: 75.1 млрд. рублей
Ростовская область: 66.2 млрд. рублей
Республика Татарстан: 63.3 млрд. рублей
Приморский край: 55.5 млрд. рублей
Республика Башкортостан 54.1 млрд. рублей
Ставропольский край 49.9 млрд. рублей.
Как бы банально это ни звучало, но именно малый и средний бизнес остается основой экономики, государства, давая работу миллионам россиян и внося значительную долю в ВВП страны.
Могу предположить, что введение категории МСП + откроет предприятиям возможности для масштабирования, что в свою очередь приведет к улучшению финансового состояния регионов.
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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