Ольга Ульянова
Малый и средний бизнес

МСП+ что это значит, а еще интересные факты о малом и среднем бизнесе

Из статьи вы узнаете о том, что в России планируется появление новой категории бизнеса МСП +, которая будет чем-то средним между МСП и крупным бизнесом. Кто сможет попасть в эту категорию, какие планируются преференции. А также погрузитесь в занятную статистику о текущем состоянии самозанятости и выручки МСП по регионам.

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова. Я предоставляю клиентам рекомендации по налоговому планированию и сложным вопросам учета, а провожу налоговый аудит.

Для чего планируют ввести новую категорию бизнеса?

Как говорится, «малый бизнес — кровь экономики», и его роль в стабилизации и развитии экономики невозможно переоценить. С утверждением сложно не согласиться, конечно, если вы не приверженец теории глобализма. Однако в условиях динамичного рынка и изменяющихся экономических реалий появляется необходимость в новой категории бизнеса, способной объединить лучшие черты МСП и крупного бизнеса.

Информация касательно появления субъектов МСП + появилась в конце 2023 года, однако какие-либо нормативные акты с ней связанные в настоящее время еще не приняты. 

Летом 2024 г. к обсуждению темы вернулись на Петербургском международном экономическом форуме. В частности появление МСП + о необходимости появления новой категории дискуссию поднял глава «Опоры России» Александр Калинин.

Планируется, что в категорию МСП + включат бизнес с оборотом свыше 2 млрд. руб. и численностью персонала более 250 человек.

Предположительно цель подобных инноваций дополнительная мотивация против дробления бизнеса, в результате средние компании, которые переросли параметры МСП, сумеют рассчитывать на поддержку от государства, льготное кредитование и «зонтичные» поручительства от «Корпорации МСП». 

Критерии отнесения в категорию МСП

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год:

Для микропредприятий - до 15 человек.

Для малых предприятий - до 100 человек.

Для средних предприятий - от 101 до 250 человек.

Предельные значения дохода за предшествующий календарный год:

Для микропредприятий - до 120 млн рублей.

Для малых предприятий - до 800 млн рублей.

Для средних предприятий - до 2 млрд рублей.

МСП в цифрах – статистика

Информация из портала МСП.рф

Малый и средний бизнес составляет важнейшую часть экономики России. Его статистические данные показывают не только текущее состояние, но и возможности для будущего. Рассмотрим несколько важных показателей, на основе официальной информации портала МСП:

🔺Распределение бизнеса по категориям

Крупный бизнес - 17.7 тыс.

Средний - 21.0 тыс.

Малый - 227.6 тыс.

Микро - 6.26 млн

Самозанятые - 11.70 млн. чел.

Получилась классическая пирамида, в которой по законам жанра крупного бизнеса меньше всего по количеству, а микро и самозанятых больше. 

Если смотреть статистику в разрезе регионов, то она еще интереснее:

Разные регионы демонстрируют различные уровни налоговой нагрузки и предпринимательской активности. Лидеры по доле занятых в МСП:

- Москва - 59.1%

- Санкт-Петербург - 58%

- Республика Калмыкия - 54.6%

Любопытно, что именно Калмыкия с ее льготными ставками УСН заняла третье место в рейтинге. Вероятно, если государство начнет массовые доначисления фиктивно мигрировавших ООО и ИП, о громких делах мы узнаем в первую очередь о представителях именно этого региона.   

Если говорить о выручке в деньгах:

Оборот МСП от общего по РФ составил 33% - 2 684 млрд. руб. 

Лидируют следующие отрасли: 

- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

1 569 млрд. руб. 

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 318 млрд. руб.

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 131 млрд. руб.

Лидеры по объему выручки среди субъектов РФ распределяются следующим образом:

  1. г. Москва: 521 млрд

  2. Московская область: 167 млрд. рублей

  3. г. Санкт-Петербург: 146 млрд. рублей

  4. Краснодарский край: 111 млрд. рублей

  5. Свердловская область: 75.1 млрд. рублей

  6. Ростовская область: 66.2 млрд. рублей

  7. Республика Татарстан: 63.3 млрд. рублей

  8. Приморский край: 55.5 млрд. рублей

  9. Республика Башкортостан 54.1 млрд. рублей

  10. Ставропольский край 49.9 млрд. рублей.

Как бы банально это ни звучало, но именно малый и средний бизнес остается основой экономики, государства, давая работу миллионам россиян и внося значительную долю в ВВП страны.

Могу предположить, что введение категории МСП + откроет предприятиям возможности для масштабирования, что в свою очередь приведет к улучшению финансового состояния регионов.

На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

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