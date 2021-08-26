МСП+ что это значит, а еще интересные факты о малом и среднем бизнесе

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова . Я предоставляю клиентам рекомендации по налоговому планированию и сложным вопросам учета, а провожу налоговый аудит.

Как говорится, «малый бизнес — кровь экономики», и его роль в стабилизации и развитии экономики невозможно переоценить. С утверждением сложно не согласиться, конечно, если вы не приверженец теории глобализма. Однако в условиях динамичного рынка и изменяющихся экономических реалий появляется необходимость в новой категории бизнеса, способной объединить лучшие черты МСП и крупного бизнеса.

Информация касательно появления субъектов МСП + появилась в конце 2023 года, однако какие-либо нормативные акты с ней связанные в настоящее время еще не приняты.

Летом 2024 г. к обсуждению темы вернулись на Петербургском международном экономическом форуме. В частности появление МСП + о необходимости появления новой категории дискуссию поднял глава «Опоры России» Александр Калинин.

Планируется, что в категорию МСП + включат бизнес с оборотом свыше 2 млрд. руб. и численностью персонала более 250 человек.

Предположительно цель подобных инноваций дополнительная мотивация против дробления бизнеса, в результате средние компании, которые переросли параметры МСП, сумеют рассчитывать на поддержку от государства, льготное кредитование и «зонтичные» поручительства от «Корпорации МСП».