Маркетплейсы станут помощниками в борьбе с дроблением компаний

В ближайшее время торговым площадкам будут предоставлены полномочия, позволяющие налоговым органам более эффективно выявлять схемы дробления компаний.

ФНС планирует запустить эксперимент, в рамках которого маркетплейсы станут активными участниками обмена информацией о подозрительных действиях продавцов, что позволит выявлять нарушения, связанные с дроблением бизнеса ещё на этапе регистрации бизнеса на площадке.

По мнению ФНС, маркетплейсы способны распознать предварительные признаки дробления, если обновят свои системы внутреннего контроля. В результате, площадки будут информировать налоговую о компаниях, у которых возникли сомнения в честности их операций.

Маркетплейсам предложено внедрить специальные маркеры риска в свои системы. Эти инструменты помогут продавцам самостоятельно отслеживать нарушения. Например, если с того же IP-адреса были размещены предложения других селлеров, система заблокирует возможность размещения этого товара.

Важно отметить, что обмен информацией будет осуществляться в реальном времени. Это значит, что налоговая служба будет оперативно получать данные о возможных схемах дробления, как только они будут выявлены.

На основе опыта наших клиентов могу сказать, что случаи, когда маркетплейсы передавали информацию о продавцах налоговым органам, уже имели место в 2024 году, что меня удивило. Но вероятно, такая практика устроила фискальные органы, и они решили применять её повсеместно.

Всероссийский эксперимент, который планируется с января по декабрь 2025 года, охватит все крупные торговые площадки. Итоги будут подведены в ноябре 2025 г. В случае успеха новые обязательства по выявлению дробления компаний могут быть закреплены в Налоговом кодексе.

Перед стартом эксперимента по обмену информацией с налоговыми органами, руководитель ФНС, Даниил Егоров, провел встречу с представителями крупнейших маркетплейсов.

«Передача информации в налоговые органы о рисках «дробления» бизнеса планируется только о тех продавцах, в отношении которых выявлены критерии дробления бизнеса», — уточнили в ФНС.

О намерениях реализовать данный эксперимент Егоров сообщил в октябре во время совещания у Президента России Владимира Путина с членами Правительства. Он подчеркнул, что в ходе эксперимента компании сами смогут выявлять риски и, соответственно, вносить изменения в свою модель работы в том числе намекая на амнистию по дроблению.